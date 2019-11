¡Feliz cumpleaños, Internet!

Esta semana pasó desapercibido el aniversario de un hecho que sin duda cambió el mundo: el nacimiento del Internet. En la tarde del 29 de octubre de 1969 se envió el primer mensaje en ARPANET, el antecedente de Internet. En ese momento no parecía la gran cosa, un experimento universitario que no llamó la atención. No hubo mención en los periódicos, ni conmoción. Años después evolucionó el World Wide Web (WWW) en lo que hoy coloquialmente llamamos “Internet”, que permitió la creación de páginas y la navegación en ellas, con esto, cambió el mundo.

La fecha invita a varias reflexiones ¿Cómo una tecnología militar ultrasecreta acabó siendo usada por prácticamente la mitad de la humanidad? A partir de eso cambió la cultura, la ciencia y todos los aspectos de nuestra vida. El Internet y la WWW han acelerado no sólo el intercambio de información, sino la dinámica social y la forma de hacer negocios, hoy la mayoría de las transacciones en las bolsas del mundo no solo se hacen en Internet, sino de manera automatizada.

El Internet llegó a México en 1988, se hizo la primera conexión entre el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad de Texas en San Antonio. En julio de 1989 la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también se conectó desde la azotea del Instituto de Astronomía. El primer nodo de internet en México fue financiado por la UNAM y su enlace fue por medio del Satélite Morelos. Dato importante para quienes piensan que Internet es solo un asunto de empresarios.

Una sola idea es capaz de cambiar el mundo, ¿Sería muy ambicioso pensar que la próxima gran idea venga de México? Hoy el Internet presenta grandes posibilidades de desarrollo, el 5G hará exponencial la velocidad de la red, pero también genera grandes riesgos, el desplazamiento gradual de trabajos para seres humanos que están siendo sustituidos por sistemas, la problemática social y en ciertos casos hasta la mental que genera la dependencia a Internet, juegos y el Internet de las cosas, que cada vez deja menos espacios para la privacidad.

El mundo hoy parece irreconocible a hace 50 años, la pregunta es: ¿Hoy podemos imaginar el futuro a 30 años? ¿Cuál será el papel, ya no solo de la tecnología sino de los humanos? ¿Podremos lograr una economía y una sociedad basada en lo humano, o nos volveremos obsoletos frente a la singularidad?