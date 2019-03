IMCO | Dos Bocas

El 12 de marzo de 2019 fue un día interesante. Desde el Reino Unido, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, declaró al Financial Times que se que cancelaría la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Casi inmediatamente, la secretaria de Energía del Gobierno de México, Rocío Nahle, dijo que el proyecto continuaría y que Herrera tendría que retractarse.

Después, en la matutina del 13 de marzo, el presidente López Obrador dijo que la discusión entre ambos funcionarios había sido un "malentendido", pero abrió la puerta a que Pemex busque recursos en la Bolsa Mexicana de Valores. La proverbial "Rayuela" del periódico La Jornada decía "El encontronazo entre Hacienda y Energía sobre Dos Bocas es un disparate monumental".

¿Por qué un disparate monumental? ¿Los gobiernos deben ser monolitos de pensamiento? Creo que la respuesta es no. Es importante que un funcionario como Arturo Herrera diga lo que piensa, sobre todo si tiene dudas fundadas de la capacidad del Estado mexicano para financiar la refinería de Dos Bocas. Su análisis, que se parece al de otros técnicos, muestra que es muy difícil no perder dinero en un negocio de refinación en una empresa como Pemex.

Un gobierno debe ser de dos, tres múltiples bocas, múltiples voces. De hecho, buena parte de la dificultad de la sociedad moderna, en México, en Estados Unidos, radica en esa compulsión a pensar en binario. O eres fifí, o eres pueblo. Denise Dresser y Hernán Gómez Bruera no pueden ser pueblo, solamente pueden ser fifís. Si estudiaste en el ITAM, no puedes ser de izquierda, o progresista. Si apoyas a López Obrador en una de sus ideas (me encanta la noción de que Pemex salga a bolsa) automáticamente eres morenista. Si votaste por Morena, a fuerza eres chairo. Tenemos que reducir al otro a su mínima expresión, a su definición binaria. Es imposible construir un país así.

Hoy Rodolfo de la Torre (@equidistar), lúcido como siempre, brilló con un trino: "Por si no captan, Sen indica que una identidad no es dicotómica (eres o no eres X) sino multidimensional (eres o no eres X, Y, Z...etc). De esta manera alguien podría ser 'pueblo' (lo que quiera que eso signifique) y también muchas otras cosas más (incluyendo 'neoliberal')". Bienvenido el diálogo público y los puntos de vista diferentes entre dos funcionarios del Gobierno.

Bienvenido Arturo Herrera con sus dudas fundadas sobre la posibilidad de construir una refinería en Dos Bocas, Tabasco. Bienvenidos los argumentos contrarios a los del presidente y la secretaria de Energía. Bienvenidos todos los involucrados, más los que se junten, a la construcción de un Estado democrático. Así es como se mejora la calidad de las decisiones públicas, y los países se salen de la fragilidad de la mente de una sola persona. No todos tenemos que participar en política para aportar al desarrollo de nuestro país. Si pensamos distinto, no necesariamente somos opositores políticos. Dennos chance.

