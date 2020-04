Insuficientes, las medidas del gobierno capitalino

Por: Gabriela Salido

Esta semana vimos la cara de un gobierno que no está dispuesto a sacrificar gran cosa ante la emergencia sanitaria. Más allá de una respuesta tardía en el llamado al distanciamiento social y medidas de protección donde, la sociedad civil y muchas empresas tomaron la iniciativa antes que la propia autoridad.





Nos hubiera encantado ver un gobierno en la capital que previera el diseño de una estrategia económica robusta, que dé certeza a las familias que dependen económicamente de su trabajo diario y que no podrán mantener el nivel de ingreso que les permita salir adelante a corto o mediano plazo.





Por el contrario, el anuncio de las medidas económicas que a toda luz serán insuficientes, consisten en créditos de 10 mil pesos, para ser pagados en 24 meses, destinado exclusivamente a mantener la plantilla laboral, esto es, para que estos negocios no corran a sus trabajadores, con la angustia de un programa de distanciamiento sin plazo definido, generando con esta óptica un grupo de beneficiarios limitado.





Esta acción complementada con el adelanto de las mensualidades de programas sociales existentes como el de útiles escolares que no necesariamente será recibido por familias que lo ocuparían para salvar las consecuencias del aislamiento por las propias características del programa origina y que al ejercerlo en este momento no garantizarán que posteriormente el propósito de adquisición de útiles escolares se cumpla, fortaleciendo el sistema de derechos humanos y evitando la discriminación que para algunos niños, niñas o adolescentes representa el no poder comprarlos e ir a la escuela, siendo sujetos de discriminación.





En palabras llanas, la cobija es la misma en materia social y solo cubre una cara del problema para descubrir en unos meses otras sin resolver y solo pretendiendo generar una percepción de acción que no representará ninguna ayuda real para la mayoría de la población que está siendo afectada por esta emergencia.





No hay medidas emergentes que puedan darle a los micro empresarios un escenario esperanzador, el gobierno no muestra ni un ápice de disposición para reducir o condonar impuestos o suspender el cobro de servicios, cuando la población más los necesita, a esto le sumamos la carencia de servicios como el agua en algunas zonas de la ciudad que será cubierta con pipas al oriente de la ciudad, pero que las familias del poniente tendrán que esperar la habilitación de pozos para los que, como mala broma la Ciudad anuncia que se harán sin licitación, derivado de la emergencia.





Hoy, tenemos que entender que los impactos económicos durarán más que la pandemia. Los micro créditos de hasta 10 mil pesos no son suficientes y dejan de lado a quienes se auto emplean o las PyMes que son quienes más empleos generan.





¿Podremos esperar que los Alcaldes generen acciones que, en contraste con el gobierno de la Ciudad hagan notar un compromiso de impulso a este sector de la población?; el único Alcalde que se ha manifestado en este sentido es Santiago Taboada desde la demarcación Benito Juárez.





Como me gustaría ver que Alcaldes como Victor Romo en Miguel Hidalgo o Vidal Llerenas en Azcapotzalco por las características de estas demarcaciones que propusieran una estrategia integral que incluyeran ajustes a su presupuesto social para poder apoyar a los cientos, o quizás miles de familias de estas alcaldías que están dispuestas a poner de su parte el trabajo, creatividad y motivación para salir adelante.





Mientras tanto, estoy en contacto a través de mis redes sociales donde podrán encontrar referencias de muchos comercios que hoy se encuentran en una dura batalla en contra de la extinción. Cuídense y cuiden a sus seres queridos, no olviden consumir de negocios locales y quédense en casa.