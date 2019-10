La nueva Liga de Naciones de la Concacaf da oportunidad a los equipos del área para que se acerquen más a nuestro nivel; para que a los nuestros les sirva de algo, tendrían que pensar en gestionar el regreso a la Copa América.

Es absurdo pensar que a la Selección Mexicana le beneficia disputar la nueva Liga de Naciones de la Concacaf, ya que, en lugar de mejorar, da oportunidad a que equipos como Estados Unidos y Costa Rica se acerquen más en cuanto al nivel. Y no se diga de las demás selecciones centroamericanas y del Caribe, o incluso Canadá.

Este torneo les sirve a todos, menos a México, ya que si pensamos en mejorar, los genios de nuestro futbol tendrían que hacer la gestión debida para participar en la Copa América de la Conmebol, la única manera de que alcancemos el nivel de otros países que suelen ser protagonistas en los Mundiales.

Sin embargo, a la Selección Mexicana siempre se le debe apoyar y buscar darle armas. Es por eso que quiero hablar sobre el lado positivo de este nuevo torneo, en el que México arrancó su participación, el viernes pasado, con goleada de 5-1 ante Bermudas, en el duelo correspondiente a la tercera fecha del Grupo B.

Siempre es bueno iniciar con el pie derecho, sin importar de qué torneo se trate, sobre todo al hablar de México, que se mantiene como el equipo a vencer en la Concacaf, junto con Estados Unidos y Costa Rica.

A la espera de que llegue el turno de enfrentar a combinados nacionales de mayor exigencia, Gerardo Martino puede darse el lujo de alinear a jóvenes talentos de nuestro futbol, a quienes les viene muy bien este tipo de partidos, ya que los hace ganar madurez, experiencia y roce internacional.

Es por eso que, ante Bermudas, México encontró cierta resistencia en su visita, pues contrario a lo que refleja el marcador, sentenciar el encuentro se llevó más tiempo del esperado, luego de la anotación con la que Uriel Antuna abrió el marcador, al minuto 25.

El joven delantero del Galaxy de Los Ángeles demostró que está ganando experiencia en la MLS, a la espera de que logre alcanzar el nivel que requiere el Manchester City, dueño de su carta, para incorporarlo en el primer equipo.

No por nada el club de la Premier League, uno de los más ricos del mundo, decidió recientemente renovar a Antuna hasta 2022. Después de su cesión a préstamo con el Groningen de Holanda, Uriel ha encontrado en el futbol estadounidense el camino a la Selección Mexicana.

Lo anterior demuestra que no es necesario llegar al futbol de Europa para ganarse el derecho a representar a México con la Selección Nacional, como algunos listillos sabios creen que debe pasar. Para mejor muestra, el caso de Carlos Vela, ahora goleador histórico de la MLS, y quien se niega a jugar con México por razones que ya todos sabemos.

Porque incluso en la propia Liga MX hay jugadores que merecen la oportunidad, al menos, de mostrarse, como es el caso de José Juan Macías, joven delantero de 20 años de edad, quien milita en el León y que anotó el segundo y tercer tanto ante Bermudas, eso sí, hasta el tiempo de compensación del primer tiempo, y el inicio de la parte complementaria.

Llevó tiempo, como todo en la vida, porque no podemos pretender que los jóvenes tengan entendimiento entre ellos a la primera. Es por eso de gran importancia darles continuidad, apostando por el futuro, con un cambio generacional bien planeado; y no sólo utilizarlos contra rivales con los que nadie quiere jugar ante lo poco atractivos que resultan. Antuna y Macías no fueron los únicos que dejaron buena impresión ante Bermudas, también lo hicieron jugadores como Hirving Lozano, quien en este inicio de temporada no ha tenido la continuidad que esperaba con el Napoli de Italia.

Suyo fue el cuarto gol en el estadio Nacional de Bermudas, donde volvió a remarcar el gran compromiso que tiene con México. Todos ellos estuvieron muy bien orientados por elementos de experiencia, como lo es Héctor Herrera, autor del quinto gol y quien, inesperadamente, tampoco ha tenido la actividad que esperaba con el Atlético de Madrid, pero que no ha fallado a la hora de tomar las riendas en el medio campo.

Así, esperamos que el partido de este día frente a Panamá, en el mismísimo estadio Azteca, se salde con una victoria convincente que comience a despejar las dudas que existen rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Este es el camino a seguir en la zona de la Concacaf, y penosamente lo seguirá siendo mientras algunos directivos del futbol mexicano no quieran ceder un poco para que la Selección Nacional, que es lo más importante, tenga mayor roce con rivales de Sudamérica, que evidentemente dejarían mayor experiencia a nuestros futbolistas.

¡Que te lo digo yo!