Lo atroz de la violencia

La violencia en México no ha parado y no, no me refiero a cualquier tipo de violencia. Hablo de una violencia atroz que se ensaña en contra de los cuerpos, y es que, aunque las ejecuciones siguen formando parte de nuestra cotidianidad, desde hace varios años, un número indeterminado de homicidios dolosos se han caracterizado por haber sido perpetrados mediante prácticas sádicas.

Estos hechos, perdidos en miles de carpetas de investigación sin ningún tipo de avance, han sido traídos a la luz pública por periodistas. Sin los medios de comunicación no sabríamos de las atrocidades que se comenten en este país, pues, no existe ningún tipo de registro y/o informe oficial que dé cuenta de este tipo de hechos. Por ello, Causa en Común realiza un estudio, que se actualiza mensualmente, basado en el conteo y clasificación de atrocidades que los medios periodísticos han registrado durante el 2020.

Para el estudio Causa en Común definió “atrocidad” como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror. Definición que contempla las siguientes categorías:

Masacre

Asesinato de personas vulnerables o de interés político

Muerte, laceración o maltrato extremo

Terrorismo

Algunos hallazgos:

Entre enero y noviembre de 2020, en el registro de atrocidades que se realiza para el estudio se detectaron, al menos:

2,788 notas periodísticas sobre eventos que pueden catalogarse como atrocidades.

4,937 atrocidades.

5,892 víctimas.

a) Notas Periodísticas: Los estados donde se registraron más noticias de atrocidades fueron Guanajuato (con 352), seguido por Chihuahua (con 224), Guerrero (con 182), Puebla (con 173) y Baja California (con 163). Los estados con el menor número de noticias sobre atrocidades fueron Tlaxcala (con 19), Durango (con 17), Querétaro (con 16), Aguascalientes (con diez), Campeche (con nueve), Nayarit (con cuatro) y Baja California Sur y Yucatán (con tres cada uno).

b) Atrocidades: Las atrocidades con mayor número de registros son fosas clandestinas (1,276), tortura (843), descuartizamiento y destrucción de cadáveres (657) y masacres (654). Las atrocidades con el menor número de registros son asesinato de periodistas y violación en grupo, por tres o más hombres; las violaciones por largo periodo; la mutilación genital; la transmisión intencional de ETS (12 cada uno) y asesinato de personas con discapacidad (6).

c) Víctimas: Los estados con más víctimas de atrocidades registradas, fueron Guanajuato (con 958), Jalisco (con 761), Chihuahua (con 402), Michoacán (con 399), y Guerrero (con 350). Los estados con el menor número de víctimas de atrocidades registradas fueron Aguascalientes (con 15), Nayarit (con 11), Campeche (con nueve), Baja California Sur (con seis) y Yucatán (con dos).

El estudio presenta un mosaico de dolor y crueldad, que lejos de la mitología sobre el crimen organizado que prevalece en nuestra conversación pública, trata de violencia familiar, violencia comunitaria y violencia social. Refleja nuestra violencia cotidiana, la impunidad con que ésta se lleva a cabo, nuestro colapso educativo, y la indolencia de un país que ya difícilmente se conmueve.

Conoce más del proyecto en: https://causaencomun.org.mx/beta/