+ Que ver | Una mirada a la BBC

Por: Lucía Miranda Filminlatino

Diez nuevas producciones internacionales han sido estrenadas en FilminLatino, nueve de ellas distribuidas por la BBC de Londres (tres series y seis documentales) y una más realizada en Colombia, exhibida en línea de manera permanente en la plataforma con motivo de la pasada entrega de los Premios Fénix. Se trata de Amazona (2016), documental dirigido por Clare Weiskopf y Nicolás Van Hemelryck, un documental que explora los límites entre la responsabilidad y la libertad, el poder del amor y el significado de la familia.

Amazona cuenta la historia de Val y Clare: una madre y una hija. Después de la trágica muerte de su hija mayor, Val deja atrás a su familia y escapa a la jungla colombiana para buscar su identidad. Clare, su otra hija, solo tenía 11 años cuando su madre se fue y no podía entender lo que estaba pasando; ahora está embarazada y decide enfrentarse a su madre, curar las heridas del pasado y tratar de definir la maternidad en sus propios términos.

En el caso de las series de la BBC que ahora pueden verse desde FilminLatino por suscripción en todo México, destaca Banana (Reino Unido, 2015) del creador de Queer as Folk, Russell T. Davies, la cual ofrece una mirada diferente y más real a la vida, los amores y las pérdidas de un grupo de jóvenes. La serie narra la historia de Scotty, una chica con insaciables ganas de amar; Dean y sus misteriosos problemas de familia; Sian, quien debe elegir entre Violet, su amante, o su sobreprotectora madre Vanessa; Helen, una chica que vive acosada por su ex y un estudiante de derecho; Josh, quien vuelve a su pueblo natal para reencontrarse con la vida que dejó atrás. Historias emocionantes, sobrecogedoras, divertidas y sobre todo hermosas, que retratan la diversidad de la comunidad LGBT+.

Sin embargo, los ocho estrenos restantes pertenecen al género de películas y series sobre naturaleza y guardan como hilo conductor el excepcional trabajo de David Attenborough, el emblemático científico británico de 92 años de edad, quien es también uno de los divulgadores naturalistas más conocidos de la televisión y pionero en documentales del mundo salvaje. La generosa labor del naturalista es contada por otros realizadores que le admiraron, tal es el caso de Attenborough at 90: Behind the Lens, donde la BBC revisa con detenimiento los hipnóticos archivos del realizador y su trabajo es capturado por la directora Anne Sommerfield.

Destaca también el largometraje Attenborough y el dinosaurio gigante (2016), cuya anécdota es una de la más populares en la trayectoria del científico y nos acerca a un evento inaudito: la reconstrucción en la Patagonia argentina del mayor dinosaurio conocido de la historia, una especie de titanosaurio de 37 metros de largo y 70 toneladas de peso. La relevancia de Attenborough no solo estriba en cómo logró hacer visible prácticamente cada aspecto de la vida en la Tierra, sino en su espíritu de viajero innato.

