Turbia propuesta para el agua en CDMX

El reconocimiento de derechos en la Constitución, generó ajustes administrativos, políticos y legales en la capital, para garantizar que todas las personas puedan disfrutarlos, sin embargo, muchos siguen aún en el papel.

A propósito del proceso electoral, escuchamos propuestas desde distintas perspectivas, para garantizan derechos, o bien, solucionar los problemas de la sociedad.

Me voy a referir específicamente a las propuestas que han circulado respecto del agua, pues este tema ha estado en la palestra pública los últimos meses, ya sea por los problemas de la red, desabasto o mala calidad del líquido,

Se propuso hace 6 años “consolidar la confianza de la sociedad en la honestidad de su gobierno”, es decir, un combate a la corrupción que nunca ha existido, por el contrario, lo dejaron en el olvido como al sistema anticorrupción de la capital.

Plantean ahora llevar a la jefatura de gobierno, el mismo negocio que fracasó a nivel federal con las famosas embotelladoras de agua del bienestar, pues con una empresa relacionada con el fraude de SEGALMEX, venderán garrafones de agua a 7 pesos.

Así, pretenden dar carpetazo a la mala calidad del agua que recibimos en nuestros hogares, como la contaminación del agua en un pozo que abastece a miles de familias en la alcaldía Benito Juárez.

Consideramos una burla que el Instituto de Planeación señalara hace unos meses, una reestructura administrativa en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, como solución a la crisis del agua, en vez de invertir en la modernización de la red.

La propuesta hoy, es crear una Secretaría que garantice el derecho humano y gestión del agua, creando una estructura burocrática que representa más gasto y puede llevar al manejo discrecional del líquido, en vez de resolver el problema de fondo.

Hace 6 años, constantemente decían: “no robar, no mentir, y no traicionar al pueblo”, hoy la realidad es otra. Esta administración está convencida de repetir datos aunque no sean ciertos, hasta que se conviertan en verdad.

Para muestra, una inversión que no existió:

Señalan una “inversión histórica” en materia de agua para atender las necesidades de la CDMX, pero en los hechos vemos todo lo contrario:

De acuerdo con datos oficiales, la administración perredista en 2018, cerró con una inversión de poco más de 13 mil 617 millones de pesos para SACMEX, sin embargo, para este último año de la gestión morenista, se asignaron 13 mil 266 millones de pesos.

Eso quiere decir, que la inversión histórica nunca existió, por el contrario, hoy el Sistema de Aguas de la capital tiene menos recursos que hace 6 años, y se encuentra en un proceso de sectorización que no concretaron.

Lo único claro en la propuesta morenista, es el desinterés por invertir los recursos necesarios para dar mantenimiento, e incluso modernizar la red de agua.