Cuestionario Proust: Carlos Estrada Meraz

Es Licenciado en Derecho por la UNAM y miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde actualmente es Consejero Nacional. Dentro de la administración pública ha sido director de Participación Ciudadana en la delegación Tláhuac de la CDMX, director de Seguridad Pública y Subdelegado Jurídico y de Gobierno en la delegación Miguel Hidalgo y Jefe Delegacional en Iztacalco de 2015 a 2018.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Se menciona que la alabanza en boca propia es vituperio. Sin embargo, puedo señalar que la solidaridad, el compromiso comunitario y la construcción de amistades sinceras.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Desde mi punto de vista no existe felicidad perfecta, porque la naturaleza humana está vinculada a un proceso permanente de metas, aspiraciones y objetivos que son lo que mantiene vigente el espíritu de evolución. Así que cuando uno cumple una meta y alcanza un objetivo de inmediato aparecen nuevos retos.





¿El rasgo que más te desagrada de los demás?

La hipocresía, la indiferencia, la falta de iniciativa, el conformismo y la falta de sensibilidad y empatía con el medio ambiente, los sectores sociales más necesitados y en general la falta de solidaridad y compromiso social.

¿Tu gran miedo?

El gran temor es la muerte, al respecto puedo señalar que el estudio y el análisis de los conceptos expresados por los filósofos estoicos son de gran utilidad para enfrentar las adversidades y sobre todo ese enigma, y eso sólo es posible llevando una vida con valores éticos y cultivando en la medida de lo posible la virtud como una guía de vida para sentirse bien con uno mismo y enfrentar los miedos.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

De optimismo y gran satisfacción al ver a mis hijos crecer, confirmar día con día que son seres buenos, honestos de valores, sobre todo con un gran sentido de la responsabilidad y una gran sensibilidad humana.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

No tengo ninguna.





¿La persona viva a la que más admiras?

Pepe Mujica, expresidente de Uruguay y gran filósofo de la vida; por supuesto que a mi padre y a mi madre, quienes han sembrado en mí estos sentimientos que me acompañan; estoy orgulloso de ellos y representan un gran ejemplo de vida por su congruencia y gran calidad humana.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

En mi modo de pensar no cabe el concepto de desprecio, en todo caso prefiero referirme a la palabra lástima, por aquellos que viven a partir del engaño, la manipulación y el abuso, porque estoy convencido que esas personas no son y nunca serán felices.

¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Una frase que me motiva y que eventualmente utilizo es del poeta León Felipe que dice: “Voy con las riendas sueltas y refrenando el vuelo, porque lo importante no es llegar solo, ni pronto, sino con todos y a tiempo”. Esta frase me gusta porque resalta el espíritu humano del esfuerzo conjunto y el reconocimiento a la sabiduría colectiva.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Honestidad, lealtad, firmeza y confianza en sí mismo.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Lo mismo, en todo caso reformularía la pregunta: ¿Cuál es la cualidad que más valoras de una persona?





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mis hijos.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Es muy complicada esa respuesta, lo que puedo decir es que ver a mis hijos tener éxito me hace muy feliz y es en correspondencia a la gran felicidad que experimenté en mi niñez.

¿Qué talento te gustaría tener?

Ser músico.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Ser y sentirme buen padre, buen hermano, buen hijo y buen amigo.





¿Dónde te gustaría vivir?

Estoy contento donde vivo.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi casa.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Con Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico.

¿Tu pasatiempo favorito?

Leer y convivir con mi familia y mis amigos, me considero aficionado a algunos deportes.





¿Cómo te gustaría morir?

Es una pregunta complicada, más bien pienso en cómo quiero vivir el día de mañana, siendo pleno el día de hoy y tener presente que la muerte es lo único seguro que tenemos en la vida.





¿Tiene un lema?

“Demos lo mejor de nosotros hoy y a cada instante, porque mañana también habrá que hacerlo, y siempre estaremos satisfechos”.