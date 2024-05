Muere Bernand Hill, actor de ‘Titanic’ y ‘El señor de los anillos’

El mundo del cine está de luto. Este domingo murió a los 79 años de edad el actor británito Bernard Hill, conocido por sus papeles en las películas ‘Titanic’ y ‘El señor de los anillos’.

La muerte del reconocido actor fue dada a conocer por su agente Lou Coulson, al medio BBC, aunque no reveló detalles sobre las causas del deceso.

Hill logró tener una mayor reconocimiento en la industria cinematográfica cuando logró dar vida al capitán Edward Smith en ‘Titanic’, la película que narra la tragedia del transatlántico y que ganó el Premio Oscar en 1997.

Además, unos años después también tuvo éxito con otro de sus papeles más importante en el cine al interpretar al rey Théoden en la trilogía de 'El Señor de los anillos', también ganadora de un premio de la academia por "El retorno del rey".

¿Quién era Bernand Hill?

Bernand Hill nació el 17 de diciembre de 1944 en Bakcley, Reino Unido. Desde muy joven se inclinó por la actuación, por lo que eligió estudiar en la Escuela Politécnica de Drama de Manchester.

Su debut llegó en 1974 con el musical basado en los Beatles, que protagonizó junto a la actriz Barbara Dickson, quien le dedicó unas palabras para rendirle homenaje y lo reocnoció como un "actor maravilloso".

"Con gran tristeza conozco la muerte de Bernard Hill. Trabajamos juntos en John, Paul, George, Ringo y Bert, (por) Willy Russell, maravilloso espectáculo 1974-1975. Un actor realmente maravilloso. Fue un privilegio haberme cruzado con él. Benny x", agregó.

It’s with great sadness that I note the death of Bernard Hill. We worked together in John Paul George Ringo and Bert, Willy Russell marvellous show 1974-1975. A really marvellous actor. It was a privilege to have crossed paths with him. RIP Benny x#bernardhill pic.twitter.com/UPVDCo3ut8 — Barbara Dickson (@BarbaraDickson) May 5, 2024

En tanto Lindsay Salt, directora de BBC Drama, reconoció en un comunicado que Bernand Hill "abrió un camino en la pantalla".

"Bernard Hill blazed a trail across the screen, and his long-lasting career filled with iconic and remarkable roles is a testament to his incredible talent."



Director of BBC Drama, Lindsay Salt, pays tribute to Bernard Hillhttps://t.co/z6J6QyqoGB pic.twitter.com/xUXHLoQeuv — BBC Press Office (@bbcpress) May 5, 2024

Hill también también tuvo otros papeles icónicos como Yosser Hughes, en la serie ochentera "Boys from the Blackstuff"; el sargento Putnam en la película 'Gandhi', de 1982; o como Thomas Howard, tercer duque de Norfolk, en 'Wolf Hall', una adaptación de la BBC basada en la novela del mismo nombre escrita por Hilary Mantel.