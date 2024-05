¿Wendy Guevara en la política? La influencer confiesa si seguirá los pasos de Paola Suárez

Tras la reciente incursión de la influencer Paola Suárez en la política, como candidata a diputada local de León, Wendy Guevara, con quien se hizo famosa por ser integrante de “Las Perdidas”, reveló si seguirá los pasos de su amiga.

La participación de Paola Suárez fue duramente criticada en redes sociales desde que dio a conocer su incursión a la política, pero se intensificó más durante el primer debate; pues había quienes aseguraban que Paolita no se había preparado para ello.

Ante las críticas, Wendy Guevara reveló si incursionará en la política como su amiga, la aspirante a la diputación local por el Distrito 7 de León, con el Partido del Trabajo.

¿Wendy Guevara incursionará en la política?

En una entrevista, Wendy Guevara confesó que ha tenido contacto con la política pues, además de que la han invitado a registrar una candidatura, “una chica” aspirante a un cargo público le pidió un saludo.

La influencer también reconoció que le tiene respeto a Paola Suárez, porque a ella le gusta la política, tema que considera que es delicado, importante y especial.

Ante lo “delicado”, Wendy Guevara confesó que antes de incursionar en la política se prepararía. Por ello, en la actualidad descarta involucrarse en ese ámbito, pero “después de muchísimos años a lo mejor y sí”.

Sumado a su falta de preparación, otra de las razones por las cuales Wendy Guevara no incursionaría en la política en esta época electoral se encuentra su trabajo.

Ante las críticas de Lola Cortés, sobre que Wendy Guevara no es una artista sino una celebridad, porque solo es famosa, pero no tiene habilidades ni talento artístico, la influencer reconoció que tiene razón.

Yo no soy artista porque yo no estoy preparada. No me he preparado ni para cantar ni para actuar.Wendy Guevara, influencer.

Además, reconoció que no se enoja ante las críticas, pues ella al ser parte de las redes, dio la pauta para que cualquier persona comente sobre su vida pública.