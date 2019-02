ProMéxico cerró porque contrataba a puro junior, puro fifí: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que eliminaron las oficinas de ProMéxico porque solo contrataban a “puro junior”, para que viviera en el extranjero a costillas del erario público.

Pero no creo que sea realista, porque se mantenían oficinas muy costosas y, lo mismo, puro recomendado, puro junior, que se iban al extranjero a vivir a costillas del erario, puro fifí, con todo respeto, y supuestamente a promover a México, 60 oficinas de ProMéxico. Todo esto no les ha gustado, pero qué hacemos

Recordó que la promoción turística ahora será tarea de las embajadas y consulados de México en el extranjero, sin embargo, lo principal será restablecer la seguridad en el país, para que aumente el número de visitantes.

“Ahora van a ser las embajadas, los consulados, los que tienen que hacer la promoción, y la verdad que la mejor promoción es que haya seguridad en el país, que México se conozca en el extranjero por su desarrollo con bienestar, su paz social, la seriedad de su gobierno. Eso es lo más importante para la promoción turística y eso es lo que se está haciendo ahora”, comentó.

Apuntó que los trabajadores de ProMéxico se dedicaban a hacer negocios, pero eso ya se acabó y ya no han ido a hacerle proposiciones indecorosas.

“Tenemos que cambiar eso y que ya no haya corrupción como la que existía, se dedicaban a saquear, todo era puro negocio. Ahora ni siquiera se atreven, porque en una de estas como estoy aplicando, como dije, el criterio de no quedarme callado, si me hacen una proposición indecorosa los acuso aquí. Vinieron a decirme esto”, dijo.