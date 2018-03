“Ajo y agua”

Urge autonomía en el futbol

El fin de semana recibimos una noticia que no esperábamos que se diera tan pronto, que nos sorprendió por el tiempo de antelación con que se hizo, ya que terminada la Copa del Mundo, Decio de María dejará de ser el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, y ya se anunció que Yon de Luisa será el sustituto para hacerse cargo de un organismo rector del balompié nacional que no ha logrado su autonomía, y que ahora estará más comprometido, ya que es bien sabido que Yon de Luisa es uno de los hombres de confianza del dueño del América y aparentemente del futbol mexicano, y aunque en todas las grandes decisiones que se deben tomar en nuestro futbol la palabra final es de Emilio Azcárraga, debo establecer que no me parece mal que así sea, pero me gustaría que Emilio, con el poder que tiene, pudiese tocarse el corazón y acceder a vender las acciones a todos los dueños de todos los equipos que participan en la liga mexicana; que ponga el precio y que haya un buen arreglo por el bien del futbol mexicano, para que podamos estar muchos de los que tenemos capacidad para tener puestos importantes dentro de una Federación Mexicana de Futbol.

Pero claro, yo hablo de un ente autónomo, con un presidente autónomo, una Liga autónoma, de un presidente de árbitros autónomo, de un presidente de la Asociación de Futbolistas autónomo, y de un presidente de la Asociación de Entrenadores autónomo. Sólo así podremos vender la transmisión de nuestra Liga a un holding televisivo donde estarían varias televisoras involucradas para invertir y a la vez pagar el dinero que serviría para reforzar las arcas de todos los equipos en general, como lo hacen en Inglaterra y España, por ejemplo. Esto sería un tema necesario para el crecimiento del futbol mexicano, para que pueda estar a la altura de las mejores ligas del mundo y, por consiguiente, también negociar con el holding televisivo para la transmisión de los partidos de la Selección Mexicana, y que estos fueran a parar al mismo bote para repartir equitativamente las ganancias que se generen.



Yo creo que no es mal negocio para Emilio Azcárraga, porque de no vender las acciones que estoy sugiriendo, y seguir con el sistema que ha regido al futbol mexicano hasta ahora, seguiríamos estancados igualmente y no podríamos pensar en ganar una Copa América o una Copa del Mundo, y a nivel de clubes en conquistar una Copa Libertadores, y por qué no pensar también en alcanzar un Mundial de Clubes.



Estoy sugiriendo no solamente cambiar el sistema en el futbol mexicano, sino también modificar en lo político, en lo social, en lo administrativo, en lo económico, en la cultura y en la educación, todo esto con la finalidad de ser más grandes. Y si también cambiamos el sistema, estaría muy feliz de pensar que vamos en el camino correcto, porque si seguimos igual no alcanzaremos ese nivel que nuestro país nos está pidiendo y nos está exigiendo. Y nosotros, cada quien desde su trinchera, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, instalados en nuestra zona de confort, tenemos que mostrar nuestra inquietud e inconformidad de çómo no se están haciendo muchas cosas de la manera que debe ser. Tenemos que manifestarnos todos.



INQUIETUD, A 100 DÍAS

A 100 día del Mundial estoy preocupado, porque de no llegar con la preparación táctica y estratégica bien definidas, no tengo motivos para sentirme confiado en que se puede conseguir algo histórico en esta Copa del Mundo de Rusia 2018.

Así las cosas, hasta el momento sólo me queda confiar en la calidad y en el talento de los jugadores. Los partidos que faltan de preparación me temo que no serán suficientes para crear ese estilo de juego que tanta falta nos está haciendo y que a la vez nos podría dar la confianza e ilusión de que podríamos hacer algo verdaderamente importante.

De no trabajar fuerte en los aspectos señalados, siento que va a ser muy difícil pasar de la primera ronda, aunque no es imposible, ya que el carácter, el profesionalismo, la calidad y talento de los jugadores puede ser suficiente para clasificar, aunque con dificultades, a la segunda ronda, y de ser así , y si nos toca enfrentarnos a Brasil, sería interesante tener la oportunidad de dar una gran sorpresa al mundo entero y eliminar a uno de los grandes favoritos.

Aunque bueno, Juan Carlos Osorio, el técnico nacional, ya nos amenazó con que si no pasa de la primera ronda, renunciaría al puesto. Eso en lo particular no me dejaría satisfecho de ninguna manera, porque lo que deseamos todos los mexicanos, y yo soy el primero, es que México tenga buenos resultados.

Estoy dispuesto a involucrarme para que podamos prepararnos y capacitarnos desde todas las áreas para ser campeones del mundo, pero para ello tenemos que trabajar todos en busca de ese cambio que sugerí en párrafos anteriores, y esto respaldaría para que muchos más futbolistas mexicanos pudieran jugar en el extranjero, y para otros jóvenes mexicanos se abrirían espacios de oportunidad en el país.

Nunca es tarde para hacer cambios en nuestros sistemas, y creo que con esto que he manifestado en mi columna es una clara señal de que seguiré insistiendo para poder involucrar no sólo a unos, sino a todos los mexicanos que deseamos y queremos que México mejore.

