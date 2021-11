Ajo y Agua | En esta Liguilla no hay favorito

El repechaje fue interesante si se toma en cuenta que varios equipos querían dar la sorpresa y sí las hubo, como la que protagonizaron los Pumas de la UNAM tras imponer condiciones ente el Toluca, en el mismísimo estadio Nemesio Diez; o la que catapultó al Monterrey nada más y nada menos que frente al Cruz Azul, que se quedó fuera de la pelea por el título que conquistó la temporada pasada, después de 23 años de espera.

Emocionante fin de semana se vivió en el futbol mexicano con el repechaje del Apertura 2021, tras el cual quedaron definidos los duelos de la Liguilla.

Hablando del partido entre Toluca y Pumas, los favoritos eran los Diablos Rojos, pero en la práctica los de la UNAM mostraron mayor determinación, haciendo ver que se trataba de una final, ya que si no la ganaban no entraban a Liguilla, por eso lo jugaron como si fuera una final. Los locales no entraron mentalizados de la misma manera. Esa fue la primera sorpresa.

La segunda fue en la otra llave, en la que Monterrey venció a Cruz Azul a domicilio y con una contundente victoria de 1-4 que hizo ver que los Rayados inician fuerte la fiesta grande y los cementeros mostraron que la campeonitis no pudo superarla.

Ese relajamiento le afectó. Haber sido campeones después de tantos años hizo que se relajaran y el costo fue su eliminación del torneo.

Chivas estaba ilusionado de entrar a la Liguilla nuevamente, pero se encontró con un Puebla envalentonado, que le plantó cara y que después de la serie de penaltis se hizo con la victoria. Esa fue otra sorpresa porque el Rebaño Sagrado era favorito.

En el Santos vs San Luis el resultado fue lo más justo. Los Guerreros merecían entrar a la Liguilla.

Esta fiesta grande suena muy atractiva, tomando en cuenta que los ocho equipos han mostrado determinación, enjundia y deseos de hacerse con el campeonato. Es por eso que nos esperan grandes duelos.

El Clásico Capitalino, que desde las fuerzas básicas inició una rivalidad extrema y que ahora con la motivación que tiene Pumas después de haber vencido a Toluca y de la forma en la que lo hizo, el resultado será una incertidumbre, siempre que América mejore su funcionamiento tras el parón de la repesca.

Si los universitarios mantienen el ritmo e intensidad, pueden darle la sorpresa a las Águilas. Si América muestra que tiene un plantel de más kilates en lo económico puede ganar, pero en lo deportivo está muy igualado. Para mí es el duelo más apasionante. Son dos de mis ex equipos, donde conozco las mentalidades, carácter, ideologías y cómo se formó la rivalidad deportiva.

Obviamente este partido llama mucho la atención, no sólo en México si no en todo el continente y en el mundo.

Mi corazón se inclina a favor de Pumas, mi ilusión es que pasen a la siguiente ronda, pero con la calidad, talento y competitividad que posee América, muy bien dirigido por Santiago Solari, será el rival más difícil del futbol mexicano por la regularidad que ha tenido últimamente.

Atlas contra Monterrey suena interesante. La sorprendente temporada de los rojinegros hacen dudar al actual campeón de la Concacaf. Por eso suenan como favoritos, pero esta es la Liguilla y todo puede pasar.

En el León vs Puebla puede haber otra sorpresa. Los enfranjados llegarán motivados y en ritmo competitivo para enfrentar a una Fiera que está con el deseo de ganar otra final, pero no descarto que exista una sorpresa.

Mientras que el Tigres vs Santos es un clásico norteño que ha tomado gran relevancia por la rivalidad de años atrás.

Los felinos son favoritos, pero Santos ha mostrado grandes formas como para hacer dudar al equipo de Nuevo León y que este sea sorprendido a pesar de tener una de las plantillas más caras. En la cancha juegan once machotes contra otros once machotes y no lo hace el dinero. Por eso habrá incertidumbre.

¡Que te lo digo yo!