Ajo y Agua | La disciplina alemana, siempre un paso adelante

Queremos hacer a un lado la pandemia, estamos un poco hartos de estar escuchando la palabra coronavirus o Covid-19. El regreso del futbol en el mundo es una buena noticia, en Alemania son los primeros en sacudirse esa pesadez que representa estar luchando contra un enemigo invisible

Dentro de las cosas no agradables que ha traído esta enfermedad, como los fallecimientos y hospitalizaciones, es motivante pensar que el próximo sábado reiniciará el futbol en Alemania con su Bundesliga. Gran noticia.

Todos los ojos del mundo estarán pendientes de los resultados de estos partidos. Va a ser raro ver los juegos sin gente, excepto las personas que sean necesarias para que los partidos se desarrollen, pero es mejor eso que nada.

Los alemanes se protegieron mejor que otros países y por consiguiente han podido adelantar el regreso de sus actividades. El futbol vuelve, pero hay que seguir normas de salud para evitar un segundo brote.

El resto de países que quieran reanudar sus actividades tienen que ver qué están haciendo bien los alemanes. Estoy seguro que España, Francia, Italia e Inglaterra estarán pendientes de los protocolos sanitarios que hagan los federativos alemanes con su futbol.

Ojalá que todo salga bien y que los demás países, incluido México, estén pendientes de cómo lo hace Alemania. Por favor, federativos mexicanos, hay que ver qué es lo que están haciendo ellos y si les sale bien, inmediatamente ponerlos en funcionamiento en nuestro país para prevenir que se expanda más esta pandemia. Queremos el regreso a las actividades deportivas, sociales y laborales.

Ahora mismo en México estamos en el momento más difícil y por consiguiente tenemos que ser disciplinados para seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias del país.

El mundo del futbol mueve montañas, es una maquinaria global, es entretenimiento y negocio.

AGRADEZCO A ÁNGEL CAPPA

Agradezco a Ángel Cappa que públicamente me haya comparado con Cristiano Ronaldo, pero toda la vida he creído que las comparaciones son odiosas, hay que respetar los tiempos de cada uno, yo respeté la etapa de Alfredo Di Stéfano, Santillana y así sucesivamente. Hay muchos delanteros que han hecho historia en el Real Madrid, pero cada uno tiene su época. Después de mí le tocó a Davor Suker, Iván Zamorano, Raúl.

Ángel Cappa y Jorge Valdano son personas autorizadas por sus altos conocimientos del futbol. Recuerdo que Ángel comentó en varias ocasiones que a ningún delantero le había visto el desmarque que yo tenía, siempre le buscaba la espalda a los defensas, mientras ellos miraban el balón yo ya les había sacado ventaja para rematar.

Un delantero debe tener intuición, elasticidad, facilidad de remate con cualquier parte del cuerpo. Cristiano Ronaldo tiene cualidades que yo no tengo, la potencia, la velocidad, el arranque, su manera de jugar es muy diferente a la mía, yo estaba más en el área.

Recuerdo que en mi partido de homenaje contra el PSG, Ángel Cappa y Jorge Valdano le pusieron una misión a Raúl. Le dejaron de tarea que no viera el partido, que se dedicara a ver mis desmarques. Utilizaba mucho la primera intención, son décimas de segundo en el área muy importantes. Era de visualización e intuición. Por eso casi no tuve lesiones, evitaba los roces, muchos controlan el balón y pierden un paso, yo no, yo pasaba rápido el balón, regateaba o tiraba, eso les quita oportunidad a los defensas de comerte, ellos son como cocodrilos esperando a atacar, pero yo no les daba esa oportunidad, jugaba rápido, a primer toque.

Agradezco a Cappa todos sus comentarios que hizo, siempre son para respetarse.

¡Que te lo digo yo!