Ajo y agua | Van por la cómoda con el “Tuca”

Los directivos de la Federación Mexicana de Futbol, más bien Yon de Luisa, o más bien quiero decir Emilio Azcárraga, tomaron la decisión más cómoda, que es nombrar al brasileño Ricardo Ferretti para asumir, de manera interina, las riendas de la Selección Nacional. Y aunque el “Tuca” no es mexicano, conoce muy bien nuestro futbol, al grado que se ha convertido en el comodín de los dueños para nuestra Selección.

Indudablemente que Ricardo ha demostrado, aparte de su capacidad y talento, tener muy buena mano izquierda y muy buena mano derecha, como nos lo ha enseñado nuestro maestro Bora Milutinovic a muchos que hemos aprendido a manejar, entre muchas otras cosas, las relaciones públicas. Obviamente que en nuestro país la preferencia siempre la tendrán, lamentablemente, como hasta ahora, la gente que viene de fuera. Y no me extraña en absoluto últimamente que los técnicos que han tenido un soporte mundialista del 100% hayan sido Ricardo

La Volpe (Argentino), Juan Carlos Osorio (Colombiano) y ahora le están suplicando al “Tuca” (Brasileño) que se quede con todo el proceso. Los mexicanos nos quejamos como siempre pasa, por nuestra idiosincrasia y mentalidad, de que no solamente no apoyamos al 100% sino que buscamos alguna que otra trampa para dejar a nuestros compatriotas más vigilados y con muchas más exigencias de lo que presentan para un foráneo.

El que haya sido nombrado temporalmente Ferretti para los próximos dos compromisos, ante Uruguay y Estados Unidos, el 7 y 11 de septiembre (aunque podría tener dos o hasta cuatro juegos más), significa que ha habido un acuerdo para estar al frente dejando en el aire todo posible acuerdo a largo plazo, según se beneficie a todas las partes, ya que obviamente es la mejor manera, y la más fácil, de poder condicionar una continuidad.

Evidentemente van de poquito en poquito. El encontrar un técnico idóneo para la Selección Mexicana puede ser tan fácil o complicado como los directivos lo quieran ver. Obviamente que sí los hay, pero siendo mexicanos no les quieren dar el 100% de confianza y apoyo. Por eso la búsqueda de un extranjero para ellos tendría más morbo y atractivo. Y esta expectación es lo que quieren generar ciclo tras ciclo mundialista para seguir engañándonos, haciéndonos creer que con lo que están haciendo van a mejorar el nivel de nuestra Selección, ya que con muchas decisiones que han tomado últimamente lo que hacen es crear mayor mediocridad, y lo único que provocan es que nos quedemos como estamos, estancados, ya que es la mejor manera de manejar y controlar el negocio.

Ya quisiera que pudiésemos imitar a otros países, futbolísticamente hablando, que nos están demostrando el camino para tomar las decisiones más convenientes en busca del mejoramiento y crecimiento no solamente de la liga, sino también de cada equipo para que mejore en sus ingresos y eso se traduzca también en mejoría para el nivel de la selección. Todo esto se podría conseguir con el afán de ser campeones de América y del Mundo, imitar a España, que es donde tengo más referencias en todos esos rubros, sería fantástico.

Y claro está, también podríamos imitar a Inglaterra, que lo está haciendo muy bien y prueba de ello es lo que hicieron en la Copa de Mundo. El no estar en la Libertadores, el no estar en la Copa Sudamericana, el no estar en la Copa América con nuestra Selección Nacional, el no tener una liga autónoma que se pueda promover y vender, vender los partidos, mejorar nuestra liga para venderla cada vez mejor, tomar las decisiones que ayuden a todos los equipos y no solamente a algunos cuantos, porque, por ejemplo, en España, la liga es autónoma, y hay un control entre todos los que la hacen operar de una manera casi perfecta, se tiene un seguimiento para que no se equivoque ninguna de las partes, porque al ser completamente autónomos todos, pues justamente todos están a la defensiva, con temor a equivocarse y por eso tienen que entregar buenas cuentas a todos los clubes.

Javier Tebas, por ejemplo, en su calidad de presidente de la Liga de Futbol Profesional, es responsable de todas las grandes decisiones en el futbol español, y se dedica al 100% a esta actividad y él, como profesional, está contratado por los equipos que le pagan una cantidad anual para que tome las mejores decisiones con la finalidad de que los clubes tengan mayores y mejores ingresos para poder contratar a los mejores futbolistas del mundo.

En Europa tienen una cerrada competencia para ver qué liga es la mejor del mundo y la que más dinero ingresa en cuanto a la transmisión de partidos, buscan hacerlas más competitivas con los mejores futbolistas del mundo.

Países como España, Inglaterra, Alemania y Francia, se están peleando esta hegemonía, por qué carambas en México no lo hacemos igual que ellos para poder, en el continente americano, pelear esa hegemonía como lo hemos intentado en muchos años y que lo estábamos logrando con nuestra participación en los torneos antes mencionados para podernos medir con Brasil, con Chile, con Argentina, con Uruguay, con Colombia. Ahora nos estamos rezagando, porque aquí no hay al frente de nuestro futbol, en la toma de decisiones, ni en la Federación Mexicana de Futbol, ni en la Liga ni en la Asociación de Futbolistas, y tampoco en el arbitraje ni entre los entrenadores, quien pueda tomar las mejores decisiones. Simplemente no hay autonomía y no se le da la seriedad ni la importancia requerida como lo hacen en esos países europeos que son un ejemplo.

Es necesario en nuestro país profesionalizar los grandes puestos con especialistas que dediquen el 100% a la toma de decisiones que nos van a beneficiar no solamente en el futbol, sino en el deporte en general en México, y como en cada una de nuestras áreas en las que nos desenvolvemos, en lo político, en lo social, económico, administrativo y en cuanto al turismo, la agricultura, las comunicaciones y los transportes, etc. En todos esos rubros deben estar los mejores, claro está, muy bien pagados, para así poder luchar contra la corrupción que tristemente hay no sólo en México, sino en el mundo entero.

Habrá que aprender de otros países cómo evitar y prevenir esta grave enfermedad que tenemos los seres humanos.

¡Que te lo digo yo!