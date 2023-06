AMLO felicita a los electores y ganadores del Estado de México y Coahuila por jornada ejemplar

Ahora sí se le vio muy feliz al presidente Andrés Manuel López Obrador y hasta cantando inció su conferencia mañanera. Y no es para menos pues, su partido se llevó la “joya de la corona” en las elecciones del 4 de junio. López Obrador celebró la participación de los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto el domingo tras las elecciones en Edomex y Coahuila, además, destacó que durante la jornada electoral no hubo incidentes. "Ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades básicamente dos gubernaturas, no hubo problemas mayores la gente participó y no hubo protestas poselectorales aunque todavía pueden presentar legalmente, denuncias en los dos casos los segundos lugares salieron a reconocer a quien obtuvo más votos, lo hizo la candidata del PRI y del PAN en el Edomex, Alejandra del Moral y lo hizo Armando Guadiana". "Muy bien, felicidades a la gente y también a quienes triunfaron, Manolo Jiménez en Coahuila y la maestra Delfina —para felicitarlos— va haber oportunidad de hacerlo, decirle a los pueblos que una cosa es partido y otra cosa es partido, hubo pluralidad, hubo participación de todo el pueblo".

DELFINA GÓMEZ PRIMERA GOBERNADORA DEL EDOMEX

El domingo 4 de junio quien hizo historia fue la maestra Delfina Gómez quien, será la primera mujer en gobernar el Estado de México, pero además, ella, de origen humilde, pues nació y creció en Texcoco y su padre por muchos años se dedicó a la albañilería, y su madre fue ama de casa, fue capaz de quitar del poder al PRI que lo tenía desde hace más de nueve décadas. Y es que con el 97.64 por ciento de avance en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Delfina Gómez Álvarez suma 3.2 millones de votos qué representa 52.67 por ciento de los sufragios frente 2.7 millones de Alejandra del Moral y 44.31 puntos porcentuales. En el desglose por partido Acción Nacional obtuvo 11.32 por ciento de los sufragios, el PRI 28.11, el PRD apenas 2.9 y Nueva Alianza solo 1.9 por ciento. No cabe duda que esta elección deja muchas lecciones para ambas partes: por un lado, para Morena debe quedar claro que en la presidencial del próximo año no debe confiarse, ya que el 2024 no será un día de campo y la oposición ahora sabe que tendrá que mantenerse unida y sobre todo escoger buenos perfiles para ser competitivo y quizá logre, por lo menos, ser mayoría en el Congreso. Veremos.

MANOLO JIMENEZ CONSERVA ÚLTIMO BASTIÓN PRIISTA

La buena noticia para la coalición opositora llegó desde el norte del país, donde los votos en las elecciones en Coahuila, realizadas el 4 de junio, favorecieron a Manolo Jiménez candidato de PRI-PAN-PRD convirtiéndolo en el virtual ganador, esto después de contabilizar el 100 por ciento de las actas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). A las 9:45 horas de ayer, 5 de junio, el PREP 2023 registró 100 por ciento de las actas capturadas, siendo un total de 4 mil 050 y registrando una participación ciudadana del 55.91 %. En las primeras horas del lunes el PREP le daba 56.7%, con 85% de las casillas computadas. Superando a sus rivales, el candidato de Morena, Armando Guadiana; del PT, Ricardo Mejía Berdeja, y de Partido Verde Ecologista, Lenin Pérez, con al menos 35 puntos de ventaja del contrincante más cercano. Así el PRI conservará el poder en la entidad seis años más, pero esta vez ya no es el partido que dominaba el territorio nacional, por lo que en estos meses tendrá mucho que reflexionar. No los perderemos de vista pues Manolo Jiménez logró el objetivo de que el PRI cumpla 100 años en el gobierno de la entidad.

MORENA CON POSIBILIDAD DE GANAR ELECCIÓN 2024, PERO… SI HAY UNIDAD: RICARDO MONREAL

Una vez concluída la elección del Estado de México y Coahuila, ahora sí empieza en serio la carrera presidencial por el 2024 y Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, sabe que Morena no se puede confiar a pesar de que los opositores no tienen candidatos competitivos y las encuestas lo sitúan en primer lugar en las preferencias. Por ello el legislador reconoció que el domingo 2 de junio del 2024 será la elección más grande en la historia del país, y el proyecto, dijo, es que ese día también Morena emerja como el nuevo partido mayoritario de México, para iniciar la versión 2.0 de la 4T. Moreal aceptó que hay debilidades y amenazas como la fractura interna. “Una escisión en Morena abriría la posibilidad de una derrota electoral. Acaba de suceder en Coahuila, en donde faltó operación política y sobró soberbia, con el resultado conocido”. Señaló que López Obrador es consciente de este riesgo y seguramente buscará evitarlo. Ha señalado que habrá “renovación generacional”, que el objetivo es una “continuidad con cambio” (no continuismo personalista) y que “la unidad” es el bien político más valioso para el movimiento. En este sentido, el zacatecano añadió que participará en la encuesta y respetará los resultados que ésta arroje, aunque dejó en claro que promoverá el método alternativo que Morena contempla, que es el acuerdo político entre las partes. Ricardo Monreal destacó que en este momento los posicionamientos internos de la y los aspirantes es el siguiente: “Adán Augusto: si la sucesión es entre hermanos, es el más hermano del presidente, porque se apellida igual y nació en el mismo lugar. Lo acompaña desde su primera campaña en Tabasco, y su carácter conciliador es garantía de unidad al interior y al exterior del movimiento. Claudia: además del “cambio generacional”, representa un cambio de género, en una época en que el empoderamiento de las mujeres es un fenómeno social universal. Este doble mensaje de cambio (generacional y de género) le da un torque de arranque muy fuerte a su aspiración. Marcelo: es el más experimentado en el servicio público. Demostró lealtad y disciplina en 2012, al dejar pasar y reconocer la segunda candidatura presidencial de AMLO. Sumaría a Morena segmentos sociales, económicos y políticos que por ahora no están con la 4T, dentro y fuera del país. Ricardo: sin que suene a halago en boca propia, me considero el de mayor experiencia legislativa y de gobierno, formado en la concepción de que la política es para sumar y multiplicar, mediante la reconciliación de los extremos, y que la resta y la división son sólo coyunturales”. Al mismo tiempo, el senador Monreal advirtió que otro riego para su partido es la contaminación resultante de la intervención del crimen organizado en alguno de los niveles de las elecciones locales; la participación disruptiva de los intereses económicos y políticos afectados por la 4T y, de manera especial, la decisión de casi 30 millones de votantes jóvenes, de entre 18 y 30 años, que habrán de sufragar por primera o segunda ocasión en una elección presidencial.

PROYECTOS PARA PUEBLA SE INCLUIRÁN EL PEF DEL 24, ADELANTA IGNACIO MIER

El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier estuvo muy activo en su estado natal, Puebla, donde aseguró que los recursos para la educación, la salud y el deporte no se pueden regatear, por lo que Mier Velazco adelantó que ya se analiza la integración de al menos cuatro unidades deportivas para Puebla dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2024. Indicó que tanto la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados y como la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya analizan una serie de proyectos para Puebla en materia de infraestructura deportiva para que sean validados e incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2024. “En la Comisión de Infraestructura se han identificado ya varios proyectos que tienen que ver aquí en la región, hay uno por ejemplo que es para una unidad deportiva para que sea incluida en el presupuesto 2024 para aquí en Tehuacán, otra Tecamachalco, otra en Amozoc, otra en Zacatlán, que ya están en la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda”, comentó.

ESTE MARTES MARCELO EBRARD DARÁ A CONOCER PROPUESTA PARA ELECCIÓN DE CANDIDATOS DE MORENA

Será hasta hoy martes cuando el canciller Marcelo Ebrard presente su propuesta para la elección del candidato presidencial de Morena, el aspirante a suceder a López Obrador explicó que la dirigencia del partido le solicitó aplazar su anuncio, además, explicó que el 11 de junio Morena reunirá a su consejo nacional para abordar el tema. Recordemos que el 29 de mayo, en una entrevista, Ebrard anunció que presentaría una metodología para aparecer en la encuesta entre las “corcholatas” de Morena y anticipó que uno de los requisitos que propondrá será el de renunciar al cargo que tengan. “Renuncias, corres, planteas... estoy planteando un debate de qué piensa cada quien de lo que sigue”, explicó Ebrard con Ciro Gómez Leyva. Además, señaló que ocupar un cargo público da ventaja sobre otro contrincante, por ello, lo mejor es que renuncien.¡

‘VA POR MÉXICO' SÍ ES POTENTE: PAN

A quienes se les vio muy contentos, a pesar de perder uno de los estados más importantes del país, fue a los dirigentes del PRI-PAN y PRD. Y es que a decir de Marko Cortés, dirigente del PAN las elecciones en el Estado de México y Coahuila demostraron que la alianza Va por México es potente y suma, porque la coalición opositora obtuvo 3.5 millones de votos, mientras que la alianza Juntos Haremos Historia en el Estado de México y Morena en Coahuila lograron la misma cantidad de sufragios. "En votos, salimos nuevamente parejeros, dijo, lo que les da la esperanza de que es posible ganar la Presidencia de la República y que su coalición, sí es potente, sí suma". Recordó que en 2021, la alianza logró tener 200 diputados federales para "cuidar la Constitución", de manera que calificó la unión partidista como "muy efectiva". Por lo pronto anunciaron que será hasta el 26 de junio presentarán el método para elegir a su candidato y llamó a Movimiento Ciudadano (MC) a sumarse a la coalición Va por México y no "hacer el trabajo sucio" a favor de Morena. Lo cierto es que Morena ya va muy adelantada y si siguen en la inacción les van a ganar. Ya veremos.

CLAUDIA SHEINBAUM SUPERVISA OBRAS EN EL METRO

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum sigue creciendo en las encuestas y recorriendo el país, pero esto no la distrae de sus actividades y para muestra basta mencionar que Sheinbaum Pardo, realizó un recorrido el domimgo por los trabajos de modernización de la Nueva Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, para supervisar las pruebas de funcionamiento del Sistema de Red LTE (Long Term Evolution); con la cual se facilitará la comunicación de todos los sistemas de seguridad y señalización de cada tren, con vías y estaciones. “Estamos en la Nueva Línea 1 del Metro en este domingo, vamos a ver las pruebas de un sistema que se llama LTE. Está con nosotros CRRC, que es una empresa que viene de China, que es el centro de todas las empresas que están trabajando en este proyecto tan importante, que es construir una nueva línea en lo que era la antigua Línea 1" comentó la jefa de gobierno. Así la Jefa de gobierno se prepara para enfrentar a sus compañeros que también aspiran a suceder a López Obrador. No la perderemos de vista.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA PIDE QUE SE INCLUYA A OSORIO CHONG EN LISTA DE PRESIDENCIABLES

Miguel Ángel Mancera, pidió incluir a Miguel Ángel Osorio Chong, ex coordinador del PRI en el Senado y ex secretario de Gobernación en la “baraja” de personalidades que aspiran a la candidatura presidencial de la coalición “Va por México”. El también aspirante a la Primera Magistratura del país por el PRD, reiteró que rumbo al 2024 “todas las personalidades son importantes”. El exjefe de Gobierno, pidió a los dirigentes del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno y del PRD, Jesús Zambrano, que incluyan al ex secretario de Gobernación en la lista de aspirantes a la candidatura presidencial de la coalición. “Rumbo al 2024 todas las personalidades son importantes y, por supuesto que una de esas personalidades en el partido del PRI es Miguel Ángel Osorio. Miguel Ángel Osorio no debe ser excluido, debe de estar dentro de quienes estén opinando, de quienes estén construyendo lo que es el llamado a las militancias, lo mismo en los demás partidos. Pero, yo no estoy de acuerdo con que sea nadie excluido, por supuesto, él tampoco”. Ya veremos.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR TRABAJA ARDUO PARA ENCUMBRAR A CLAUDIA SHEIMBAUM

Quien sigue en sus recorridos por el país es Alfonso Ramírez Cuéllar posicionando a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum en las preferencias y eso ya se refleja en las encuestas. En las entidades que ha visitado el exdiputado presume que la ventaja de la funcionaria cada vez es más amplia y es cierto, pues de acuerdo a la con la encuesta de El Heraldo-Poligrama. Claudia es la favorita de entre los demás aspirantes. En esta medición, Morena también se ubica en el primer sitio de las preferencias ciudadanas, comparado con todos los partidos políticos nacionales. A la pregunta de: ¿Cuál de los siguientes personajes considera que sería el mejor candidato de Morena a la Presidencia de México?, Sheinbaum Pardo tuvo un 33.4 por ciento; en segundo lugar, el canciller Marcelo Ebrard, con 24.8 por ciento; seguido del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con 21.5 por ciento, y al final de la medición el senador Ricardo Monreal, con 10 por ciento. De los encuestados, 10.3 por ciento contestó que “no sabe”.

