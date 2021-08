Antena | Los clásicos distractores para evadir responsabilidad

Los límites del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se han desbordado con la resolución de darle libertad tarifaria al agente económico preponderante en telecomunicaciones (AEP-T) para cobrar por el acceso a su red en el tramo que llega a los usuarios finales (bucle local), decisión que estará sujeta a escrutinio.

Si bien, es lógico que el regulador defienda su determinación, al menos deberían dar contestación puntual a los cuestionamientos legales que se hicieron, su defensa se basa en aspectos accesorios e irrelevantes, que pareciera buscar distraer la atención, por ejemplo, el acceso al bucle local no se solicitaba por otros operadores, si no se solicitaba era porque es costoso y engorroso, lo que nunca se corrigió por el IFT.

En este caso hace falta visión de largo plazo, no basta con que el AEP-T ofrezca que no subirá sus tarifas en 1 año y medio (lo que resta de 2021 y 2022), cuando lo que está en juego es la competencia en el mediano y largo plazo a fin de asegurar tarifas más bajas y mejores servicios a los usuarios.

La oferta graciosa del AEP-T la hace porque sabe que con la actual estructura de costos los competidores se rezagaran y él mantendrá su poder de mercado, justo ahí apretará, y los precios subirán.

De distractor las justificaciones del IFT, de que van a estar atentos y verificando la conducta del AEP-T, si no lo supervisaron y cuando lo hacen no motivan adecuadamente sus resoluciones, un claro ejemplo de ello, lo tenemos en el amparo en revisión 245/2019 recientemente resuelto en el Primer Tribunal Colegiado Especializado que confirma el amparo concedido al preponderante con motivo de multas que se le habían impuesto por requerimientos de información sobre el cumplimiento de medidas asimétricas, el amparo se otorgó porque el IFT dejo de motivar la multa que impuso ¡Si así van a revisar al AEP-T mejor que no lo hagan!

Interferencias

Vaya situación en la que se encuentran los medios y los periodistas, el narco los ataca y el gobierno también; ¿dónde está el respeto a la libertad de expresión?, nuevamente en la “mañanera” del pasado miércoles, volvieron las denostaciones en contra de los medios, cuya labor es informar y opinar sobre la gestión pública, no se les puede imponer hacer menciones positivas. Y esta situación no tiene que ver con el gasto en publicidad, como lo quiere hacer ver este gobierno.

Eso sólo es un distractor para no detallar acciones especificas para proteger tanto la libertad de prensa como la vida e integridad de quienes se dedican a ello, ante las amenazas del crimen organizado que amedranta a periodistas y medios, la ineficacia del gobierno de la 4T ya está demostrada, lo que tanto hace denostar de otros gobiernos, este ya los supero en cifras de muertes e inseguridad, le pego al ingreso laboral, el encogimiento del sistema de salud y hay más pobres.





No basta sólo con hablar, sino dar resultados.