Al interior del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) probablemente haya incertidumbre y desazón ante los constantes amagos del actual gobierno de desaparecerlos, ello sin duda que no motiva a quienes trabajan ahí; hasta el momento, parece que no habrá extinción debido a que el T-MEC exige que haya un órgano regulador independiente en telecomunicaciones.

El clima se enrarece aún más si se considera la falta de designación de dos vacantes en el Pleno del IFT (todo indica que será la próxima semana) y la también pendiente designación de su Presidencia por parte del Senado de la República, lo que ha dado lugar a pugnas al interior del órgano regulador, incluso a que los senadores hayan interpuesto dos controversias constitucionales en contra de modificaciones al Estatuto Orgánico del IFT.

Sin embargo, creemos que la confrontación podría estar cambiando, ya que entre especialistas del sector se comenta que tal vez el IFT está mandando señales de querer agradar a la 4T, por ejemplo: no ha rechazado la posibilidad de que le puedan atribuir las facultades de bloqueo de redes sociales; tampoco se ha opuesto a que tenga que operar los sensibles datos del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y no hay que olvidar que el año pasado devolvió parte de su presupuesto al Gobierno.

Una última señal de paz, la advertimos en que el pasado viernes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó al IFT que desechaba la impugnación en contra de su régimen de remuneraciones previstas en el Presupuesto 2021, en razón de que el IFT lo promovió como una ampliación de la demanda y no como una nueva demanda de controversia constitucional, es relevante mencionar que otros órganos autónomos como Banxico, INE y COFECE si promovieron una nueva demanda contra del Presupuesto 2021 respecto del apartado de sus remuneraciones.

Al respecto no faltaran abogados que estimen que se trató de una impugnación deficiente ya que se debió promover una nueva demanda (al tener una vigencia anual el PEF), pero que tal vez se hizo así para no seguir contrapunteándose con la austeridad republicana y a la par, no dejar de impugnar.

Lo cierto es que el IFT requiere mayor tranquilidad y estabilidad para seguir en la ruta de cumplimiento de sus facultades.

Interferencias

¿La Profeco apoyando al agente preponderante en telecomunicaciones? Resulta extraño que la autoridad encargada de proteger a los consumidores esté anunciando que podría iniciar acciones colectivas contra algunos operadores de telecomunicaciones, pero no hace anuncios similares en contra del operador que es el monopolio del sector y que además encabeza el número de inconformidades en un 600% superior respecto de quienes está amenazando con acciones colectivas.

Lo anterior, se puede corroborar en el último informe estadístico soy usuario del IFT, donde Telmex y Telcel acumulan 4,640 inconformidades casi el 60% del total que se presentaron. En estos tiempos de pandemia la actuación de la autoridad debería dirigirse a los proveedores que si están afectando en forma generalizada y periódica a los usuarios y no salen a dar una explicación y disculpa.