Antena | Tengo una iniciativa que les sube impuestos… ¡ay,ay,ay!

El lema de la Cuatroté es “primero los pobres” pero tal parece que sus reformas no van en ese sentido, ya que el Diputado de Morena Sergio Mayer que preside la Comisión de Cultura, quiere dar “albazo” al impulsar una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, para imponer un nuevo impuesto a la fabricación e importación de equipos de telefonía, cómputo y de acceso a internet, esta nueva carga impactará el precio final de los equipos, lo que será en perjuicio de los usuarios de menor nivel socioeconómico que son casi la mitad de los usuarios de dispositivos móviles.

La justificación de la llamada “Ley Mayer” se basa en la suposición de que estos equipos se usan para acceder o generar contenidos “piratas”, entonces, pues hay que cobrar de antemano un impuesto por la falta futura que se cometerá con ellos, y utilizan la excusa de que lo recaudado se destinará a los autores a través de sus sociedades de gestión colectiva.

¿Todos cometemos piratería?, ¿en realidad lo recaudado llegará a los creadores?, ¿qué pasará con los autores que no quieren pertenecer a una sociedad de gestión?

Sin duda que la nueva carga impactará negativamente en la economía desestimulando la reactivación económica en plena pandemia y hará más complicado el acceso a nuevas tecnologías y la conectividad a Internet, está ultima también promesa de la Cuatrotè, que no se cumpliría: mayor conectividad.

El fin es muy claro, la Comisión de Cultura presidida por Morena quiere imponer una cuota a la importación o fabricación de estos equipos, según para proteger a los autores, pero el dinero va a ir a parar a una sociedad de gestión.

Se trata de una lógica retorcida que pretende beneficiar a ciertas clientelas electorales que tienen relevancia en foros y redes sociales, pero que será perjudicial para la mayoría; además, la iniciativa adolece de vicios de inconstitucionalidad al vulnerar derechos como acceso a la información, libertad de expresión, y constituye restricciones novedosas al comercio internacional por lo que podría ser violatorio del T-MEC y de otros tratados comerciales.

Hoy en día, la tendencia del derecho de autor dentro de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), es la protección de los organismos de radiodifusión en respuesta a las tecnologías digitales y otras nuevas y al creciente uso de internet.

Un gravamen de esta naturaleza impactara de manera paralela a los contenidos, pues al aumentar el precio de los dispositivos se generarán barreras de acceso para las audiencias; y establece una forma de doble tributación, pues al pago original del derecho de autor, se le impone un pago adicional por el mismo concepto.

Al parecer la reforma legal no se aprobó, debidamente, ya que la Comisión de Cultura no logró reunir el quórum el pasado miércoles, no obstante, aún persisten prácticas como la “aprobación por firmas” para después enviarlo al Pleno de la Cámara, lo que vulnera el principio de deliberación pública de las leyes, esperemos que no sea así.