Arte y academia | Carol Miller y su pasión por el bronce

Por: Ana María Longi

"Se trata de una escultora muy especial, ya que utiliza el bronce para "dibujar"personajes, enamorados, familias y felinos"

Fue la opinión que sobre Carol Miller, expresaron varios visitantes, dentro del Centro Cultural Isidro Fabela, Museo "Casa del Risco", en Plaza de San Jacinto 5 y 15, en San Ángel;donde la artista norteamericana (y mexicana desde hace más de 5 décadas), continuará exponiendo sus 38 trabajos creativos de mediano y gran formato, hasta el 7 de octubre próximo.

Ahora bien:¿Por qué algunas personas consideranque Carol Miller "dibuja con broncetodas sus piezas?... Interesante; porque cuando logramosinvestigar el peculiar punto de vista, encontramos que un tema tan amplio, debe ser no sólo investigado sino incluso presentado, quizá, a manera de Tesis.Ya que el detonante comienza, cuando los observadores experimentan unaatracción muy especial por las obras y por la manera como la autora, traslada un material tan duro y poderoso...¡al dibujo tridimensional!. Puesto que en vez de elaborar las figuras mediante lápices, tintas o papeles, la artista --hace exactamente lo contrario--, toma el bronce entre sus manos y lo transforma, justamente, ¡en un dibujo escultórico! Sólo que saturado de ángulos estéticos ¡multiformes!.

¡La aseveración es complicada: ¡Lo aceptamos! Empero, cuando nos fundimos a la idea del público, la captura resulta un tanto más clara. Porque la materia al ser "dominada" y hasta "domada", Carol Miller la transforma en dibujo. Y;en lugar de tomar unos lápices, unos frascos de tinta, unos pinceles y hasta unos cuadernos; la autora, utiliza el metal y;a manera de una sabia alquimista con muchos siglos de experiencia, logra colocar sus dibujos de "carne y hueso", sobre repisas y nichos de madera, ante la asombrada mirada de visitantes que de inmediato se percatan de quela exposición ofrecida por la artista, no resulta nada "normal", ni mucho menos "común y corriente".

¿Y por qué esos "Relatos en Bronce" son tan especiales? Lo más probable es porque la artista también lo es. Sus labores se extienden no sólo a la investigación arqueológica maya y griega entre otras; sino incluso a las relaciones públicas, a la traducción, a la crítica de arte y Cine, a las labores editoriales, a las conferencias y; ¡vaya manera de aprovechar el tiempo! porque en las librerías más importantes, podemos acceder a su más de 36 libros autorales, que abarcan poesía, sociología, arte en general, entre una amplia gama de temas humanísticos y culturales.

BRONCE DOMADO

Y para clarificar vocablos como "bronce domado".La clave podría ser, que cuando accedemos a muestras de este tipo, nos encontramos, por lo regular, con materiales que debido a sus poderosos componentes, lograron devorar y hasta diluir, los proyectos temáticos originales. No así la actual exposición a la que nos referimos; ya que la rigidez, es por el contrario, transferida a la emoción, a la comunicación, a la suavidad y al diálogo. Porque Carol Miller con sus "Relatos";resultano sólo una creadora distinta, sino sorprendente. Y, para aseverarlo, eh aquí una pieza:"El Profeta"; cuyo material pétreo, comparece planificado con más de 15 diseños lineales de alto dinamismo. Razón por la cual este "Profeta", luce armoniosamente relajado, humilde, dúctil, meditativo, purificado, y hasta espiritualmente elevado. Es decir, Con poderosa magia de un dibujo,sólo querealizado con ¡bronce!... Aplicación sensible y única que continúa albergada en cada aportación como "Leto", "Nosotros" o "Cazadora". En fin no se diga más: Y corramos a verla.

