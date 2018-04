Cambrige Analytica y las campañas electorales en México

La consultora en marketing comercial y político, Cambrige Analytica, se encuentra en el ojo de un huracán mediático. La consultora es acusada de utilizar la información de más de 50 millones de usuarios americanos que utilizan la red social Facebook para manipular su percepción política en las elecciones de 2016. Esta acusación ha preocupado a medios de comunicación e instituciones políticas en México por la posibilidad que suceda lo mismo en las campañas de 2018.



La consultora se especializa en campañas publicitarias, enfocadas en cambiar las preferencias de su audiencia. La polémica con la empresa se debe a la investigación publicada por The New York Times, The Observer y Channel 4 News, en la que hacen público el uso de información de los usuarios mencionados para incidir en las campañas de 2016 a favor de Donald Trump. La adquisición de información se realizó a través de una test de personalidad desarrollado por Aleksandr Kogan. Los usuarios que contestaron el test permitieron que la aplicación accediera a su información personal y a su red de amigo; el problema radica en que no dieron su consentimiento para que dicha información fuera ocupada con fines proselitistas.



La noticia ha impactado el proceso electoral en México por el informe publicado por Channel 4, en el que se comparten imágenes, tomadas con una cámara oculta, de una entrevista realizada al ex director ejecutivo de la consultora y analista financiero, Alexander Nix. En esta entrevista, Nix presume el alcance la campaña digital que hicieron a Trump, y afirma que han trabajado en más de 100 campañas políticas, incluyendo países de América Latina como Argentina, Brasil, Colombia y México.



Los candidatos a la presidencia se han pronunciado sobre la supuesta participación de Cambrige Analytica en México. El candidato Andrés Manuel López Obrador afirma que él ya había hecho pública la intervención de la empresa en nuestro país, y que ésta trabajo en su contra para sabotear su imagen. El candidato Ricardo Anaya afirmó que no existe certeza de la injerencia de la firma en procesos electorales en nuestro país. Por último, el candidato José Antonio Meade negó cualquier vínculo de su equipo con la consultora, y consideró como positivo la generación de acuerdos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar que la información del padrón electoral se filtre, así como para combatir la desinformación en redes con noticias falsas.



Es importante reconocer la influencia que tienen la redes sociales en el comportamiento de las personas y de las posibilidad de que se haga mal uso de la información que comparten en las mismas. Por esta razón, las campañas electorales deben ser blindadas con mecanismos que aseguren la transparencia de los acuerdos establecidos por parte del INE con empresas como Facebook, Twitter y Google, así como realizar las reformas necesarias a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, para asegurar la actividad digital de los mexicanos.