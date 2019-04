Clave de Sol | Nina Xolot, al rescate de la cultura

“¿Qué es que se oye ahí? La hoja de palma con la brisa, un pleito de cotorritas, la ambulancia, la policía, ¡nuestra música latina!”.

Se trata del nuevo sencillo de Nina Xolot, quien busca abrirse paso en la escena musical, cantante emergente nacida en Colima, estudió piano y desde niña tuvo inquietud por la música, ella misma platicó como ha sido el proceso de perseguir su sueño. Nina fusiona ritmos y sonidos del folclore latinoamericano con géneros más contemporáneos como el blues y el jazz y su formación musical incluye los estudios de piano, guitarra, percusión (pandero brasileño, cajón peruano, toys), armonía y canto.

“Nací y me crie en Colima, desde los 19 años salí de ahí, no me considero multinstrumentista, en realidad el único instrumento que domino es la voz, los demás instrumentos los uso para componer, para acompañarme, para no depender de otros músicos”.

Inicios

“Estudié piano desde los 9 años en la ciudad de Colima, ahí me crié, pero salí de ahí a los 19 años, he vivido en muchos lugares, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, ahorita vivo en la costa de Nayarit, porque ahí trabajo, soy cantante de jazz, me encanta esa vida, pero no hay las mismas oportunidades que hay aquí, y menos para un proyecto original como lo mío, ya tengo un pie afuera de allá y ando por sacar el otro, pero los cambios son buenos”.

ALMA CREATIVA

“Aprendí guitarra más tarde, también empecé a componer en guitarra, siempre he estado muy conectada con la música, aunque no tuve estudios formales en una academia o conservatorio, todo fue de manera empírica, pero siempre dese chiquita he sido muy creativa, componía canciones, escriba mucho, siempre estuve desarrollándome creativamente y hasta ahora estoy lanzándome profesionalmente, ya llevo 3 años que trabajo como cantante profesional, pero no con mi música y finalmente decidí hacerlo, ha sido muy difícil pero estoy contentísima porque hay buena recepción de mi música, a la gente le está gustando y tengo confianza en que va a dar buenos frutos”.

SUS LETRAS

“En su momento no fue fácil estudiar música, terminé estudiando literatura, lo cual agradezco porque me sirvió mucho, la literatura y la música siempre han estado muy ligadas, hacer canciones, la mitad son las letras, antes me dedicaba a escribir, era guionista en la Ciudad de México”.

DISCO

“Este tema es el primer sencillo del álbum que ya está listo, pero todavía no lo vamos a lanzar por una estrategia que queremos hacer, sacaremos dos sencillos más, el disco es muy distinto en géneros, es una fusión de blues, jazz, es pop también es muy rítmica, todas mis canciones son muy rítmicas, muy tropicales pero fusionando diferentes géneros más contemporáneos, más urbanos, pero todo muy orgánico, todo el álbum quedó bastante playero, cada canción es distinta”.