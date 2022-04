Covid llegó para quedarse, EU alista cumbre mundial

Pese a que, en los últimos meses, el número de muertos derivados de la pandemia ha disminuido en su curva, las autoridades sanitarias de varios países han alertado sobre las mutaciones y nuevas cepas que ha adoptado el virus del covid-19, por lo que, a dos años, esta sigue presente y extendiéndose por todo el mundo.

Es por ello que, el próximo 12 de mayo, Estados Unidos junto con Alemania, que preside actualmente el G7; Indonesia, cabeza del G20; Senegal; el presidente de la Unión Africana, y Belice, por la Comunidad del Caribe (Caricom); organizarán una cumbre mundial para vislumbrar el fin de la crisis del Covid-19 y al mismo tiempo planear las respuestas a futuras amenazas de salud.

La cita será de manera virtual pero mientras llega el encuentro, los países organizadores hicieron un llamado mundial a “mantener el sentido de urgencia” frente a la situación sanitaria derivada de la pandemia.

“Llamamos a los líderes mundiales, miembros de la sociedad civil, ONG, filántropos y el sector privado a hacer nuevos compromisos y proveer soluciones para vacunar al mundo, salvar vidas ahora y construir una mejor seguridad sanitaria para todos, en todas partes”.

Recordemos que esta será la segunda reunión a la que convoca Estados Unidos para abordar el tema que ha cobrado seis millones de vidas, sin contar con las graves afectaciones en la economía y el comercio internacional.

En septiembre del 2021 Joe Biden abogó por el plan de vacunación fijando una meta para que al menos el 70 % de la población en cada país, estuviera inoculada en este año a fin de mitigar la expansión del virus y sus efectos.

Sin embargo, las ultimas cifras de vacunación en el mundo nos muestran que en varios países este plan está lejos de cumplirse.

Veamos, según datos de Our World in Data, publicación en línea del Institute for New Economic Thinking, Oxford Martin School, University of Oxford, el 65% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra el Covid-19.

Se han administrado 11 mil 500 millones de dosis en todo el mundo y ahora se administran 10 mil 77 millones cada día y sólo el 15.2% de las personas en países de bajos ingresos han recibido al menos una dosis.

Dicha situación y la imposibilidad de poner una barrera efectiva que impida que el virus siga avanzando es justamente la razón por la que muchos países se han visto en la imposibilidad de levantar totalmente las medidas preventivas, e incluso ha llevado a que algunos que ya las habían relajado, las vuelvan a implantar como es el caso de la ciudad china de Shanghái.

De ahí que Estados Unidos y los países que encabezarán la cumbre de mayo estén preocupados y ocupados solicitando que todo el mundo sume esfuerzos para idear las medidas que nos permitan estar preparados en materia sanitaria.

“Sabemos que tenemos que prepararnos ahora para construir, sostener y financiar la capacidad global que necesitamos, no solo para las variantes de Covid-19 emergentes, sino también para futuras crisis sanitarias”, advirtieron.

Si bien los gobiernos están obligados a planear estrategias para evitar crisis mayores y combatir este virus, lo cierto es que como sociedad debemos hacer conciencia y coadyuvar con las autoridades de la manera más simple: cuidándonos, no relajar las medidas sanitarias y darnos cuenta que, el Covid llegó para quedarse.