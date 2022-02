Crónicas de mujeres re-victimizadas

Hay acciones que dejan huella y esas huellas nos acompañan toda la vida, lamentablemente muchas personas en el servicio público y representantes populares no entienden la magnitud de su encargo y en consecuencia, de sus actos.

Más allá de corrientes ideológicas, debiera ser obligatorio utilizar argumentos y razones morales para apoyar propuestas que, aunque impulse la oposición, sean para garantizar un futuro con espacios seguros en la Ciudad.

Recientemente nuestra capital y en particular la alcaldía Iztacalco brillan por el alarmante incremento en los casos de violencia contra las mujeres, ya que de acuerdo con datos de ONU Mujeres, en México, dos de cada tres mujeres han sufrido violencia, y el principal espacio donde se ejerce violencia es el hogar, es decir violencia familiar.

Ante situaciones adversas, acciones inmediatas; pero hoy, legisladoras y legisladores han dicho ¡NO! al acompañamiento y apoyo en favor de mujeres victimas de violencia. Y es que, sin más argumento que una mano levantada, han dado la espalda a miles de mujeres que literalmente, “duermen con el enemigo”.

Para generar conciencia en quienes se denominan “El aquelarre de donceles”, no bastó exponer que el año 2021 ha sido el más violento contra las mujeres, pues se acumuló el mayor número de víctimas de feminicidios, violación y violencia familiar desde que se tiene registro; y es que tan sólo en ese periodo en el país cada dos minutos se abrió una carpeta de investigación por violencia familiar.

Hubiéramos esperado sensibilidad y sororidad para las 2,297 mujeres habitantes de Iztacalco que tan sólo en 2021 fueron valientes y denunciaron algún tipo de violencia, violación, hostigamiento sexual, acoso, cifras de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia.

Con estas acciones, por no decir “omisiones” se re victimiza a mujeres y niñas; pues en vez de vigilar que los recursos públicos mejoren sus condiciones de vida, sacarlas del entorno de violencia, e incluso empoderarlas para asegurar que estos hechos atroces no vuelvan a repetirse; hoy, los legisladores deciden no “molestar” al alcalde en Iztacalco para que realice acciones en materia de seguridad, y mucho menos, pedirle información de qué se ha hecho en favor de las mujeres.

El grito “No estás sola” quedó en el olvido, pues representantes populares abanderados de la 4T, decidieron que sí están solas, ya que no consideran la mínima posibilidad de impulsar acciones de seguridad para las mujeres.

En este escenario, yo no puedo pensar en cómo explicarle a una niña o a una mujer que ha sido victima, que su dolor y sufrimiento no es importante para el Congreso.

Así las prioridades en la llamada “Ciudad Innovadora y de Derechos”, pues se confirma lo que decía hace unos meses “sororidad hipócrita”, pues no hay convicción sino conveniencia en el uso del discurso de género, pues hoy, las mujeres que se proclaman feministas en el Congreso con su actitud, su voto en contra o su silencio criminal y cómplice, no hacen más que re victimizar a quienes claman ser escuchadas y piden justicia.

Espero que en algún momento exista reflexión y conciencia generalizada y no solo de unas cuantas legisladoras y legisladores; para que el discurso deje de utilizarse desde una posición de poder, donde se clama y obtiene ayuda y atención inmediata, que muchas mujeres y niñas lamentablemente no verán en su beneficio, pues hoy son invisibles ante los ojos de esa mayoría.