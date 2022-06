Cultura a la mexicana

“El que no se mueva…no sale en la foto.”

Parece darnos a entender el presidente, con el franco banderazo de salida a sus “corcholatas”, en la carrera para sucederlo en Palacio Nacional, reinventando aquella popular frase que sugería lo contrario: “El que se mueve, no sale en la foto” según afirmaba Fidel Velazquez entonces influyente y longevo líder de la CTM; para quienes no recuerden o por su edad no sepan, la Confederación de Trabajadores de México, otrora poderosísima central obrera. Y los aludidos personajes, ni tardos ni perezosos se pusieron manos a la obra para llevar agua a su molino en la búsqueda de votos, empezaron por coincidir en la Ciudad de Toluca y con la exclusión del apestado y besado por el diablo, Ricardo Monreal, quien, a juzgar por su reacción, podemos concluir que se sintió chinche, pero no derrotado.

Durante el evento que congregó a la plana mayor de MORENA, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores hicieron la clásica pasarela, haciendo honor a su aspiración en la forma que los identifica particularmente ante sus bases, las que sin duda esperarán la elección que haga su líder máximo para confirmarla “democráticamente” en las polémicas encuestas y en las urnas, como un mero formulismo. Desde luego que es atípico este adelanto de campañas en pro de la candidatura a la presidencia por parte del partido oficial, lo que, para unos, entre los que se cuenta el desairado Monreal, es notoriamente ilegal. Situación que no deja de ser preocupante, pues prevalece su tratamiento tanto en las mesas de debates entre los especialistas como en las de las familias mismas, desplazando a temas como la inseguridad, el crimen organizado, los muchos miles de desaparecidos, los feminicidios, el asesinato de periodistas, la tragedia de los migrantes en nuestro país y el desabasto de medicamentos, solo por mencionar algunos de los más sentidos socialmente que parecen no tener una solución viable, ni voluntad de quienes están obligados a dársela.

Basta repasar las noticias más trascendentes de los últimos días para comprobar el tiempo que nos ocupa estar medianamente informados sobre la ridícula discusión de si la alianza de la oposición; PRI, PAN y PRD; perdió o no en las pasadas elecciones locales o bien, de las peripecias de Alito Moreno por las ilegales grabaciones que sin rubor lo desnudaron y mostraron tal y como es, y con ello a gran parte de la clase política de nuestro país; no solo a los que pertenecen al PRI. Sin pasar por alto los triunfos del Checo Pérez y su celebración en Mónaco con Felipe Calderon que, por cierto, no cayó bien en las filas de la 4T pues creían que era marca de su casa y el hecho les aguó la fiesta. Ya entrado en gastos, tampoco debemos pasar por alto el mediocre paso del Tata Martino y sus muchachos rumbo al mundial de Qatar y el espacio que nos ocupa en los medios y en nuestros hogares en comparación con los grandes problemas que hoy por hoy nos están agobiando y que nos mantienen en “modo avestruz”, para cada día verlos menos.

Es justo aclarar que al final la realidad se impone y estamos cerca del tiempo en que ya no podremos ver a otro lado y, tendremos que enfrentar aquellas dificultades que estamos dejando crecer, pues,

“Algo peor que un político corrupto…es un ciudadano que lo defienda.”





