El demócrata Arturo Núñez

Tabasco está a punto de experimentar una nueva alternancia en su gubernatura, pues después de que el PRD en la persona del economista Arturo Núñez Jiménez arrebatara esa posición al PRI, ahora es el turno de MORENA, partido político que obtuvo la mayoría de votos en la elección del 1 de julio pasado.



Se trata de un hecho que fortalece la cultura ciudadana en la entidad, pero que también demuestra que el estudioso de los sistemas electorales y de su puesta en marcha, como lo es Núñez Jiménez, predica con el ejemplo y es el primero en acatar las reglas democráticas y hacerlas obedecer.



En un contexto aún complicado para el Estado de Tabasco, tras la caída en el precio del petróleo y el desempleo que llegó a niveles insospechados, el gobernador Arturo Núñez Jiménez presentará su último informe de gobierno el próximo 11 de noviembre.



Y como no sucede con algún otro mandatario, el de Tabasco ha convertido en una normalidad no sólo destacar logros, avances y aciertos, sino también insuficiencias y retos, lo cual seguramente será de mucha utilidad para su sucesor y demuestra que el exsenador, exdiputado federal y exdirector del entonces IFE y hoy INE, Arturo Núñez Jiménez, es un gobernante serio, responsable y que apuesta por el fortalecimiento de las instituciones.



Y así lo ha demostrado no sólo con sus acciones de gobierno, sino también al referirse al avance democrático alcanzado por la ciudadanía mexicana durante las pasadas elecciones presidenciales, las cuales no se judicializaron gracias a que los contrincantes que no obtuvieron el triunfo, no escatimaron el triunfo del candidato y hoy Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lo cual permitió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acelerara la entrega de su constancia como triunfador y próximo Presidente de la República.



No obstante, con base en su conocimiento y experiencia, el tabasqueño Núñez Jiménez pide a la población no permitir ningún retroceso en los logros alcanzados y preservar al sistema electoral como el garante de legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia en los procesos electorales en el país.



Es claro que Tabasco tiene frente a sí enormes retos y oportunidades con motivo de los planes de infraestructura anunciados por el próximo gobierno, pero también es cierto que Arturo Núñez Jiménez está entregando un Estado mejor del que encontró y con una prospectiva positiva gracias a las inversiones logradas y diversificación de su labor productiva.



Una vez que entregue las riendas de Tabasco al próximo gobernador, Arturo Núñez Jiménez se consolida como un activo del Estado mexicano en materia de experiencia, capacidad y conocimiento electoral, del que mucho requiere nuestro país para seguir avanzando en su proceso democrático. Ello sin perder de vista que Arturo Núñez Jiménez es uno de los más insignes militantes del PRD.



Al tiempo.







