El presidente López Obrador deja en suspenso supuesta renuncia de Jiménez Espriu hoy se despeja la duda

Al presidente Andrés Manuel López Obrador lo tomó por sorpresa la supuesta renuncia que difundieron en las redes sociales del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, pero también lo tomó con calma. Parece que hay interesados en que deje la dependencia y hasta le pusieron a Lázaro Cárdenas, coordinador de asesores de la Presidencia, como su sucesor. Esta es la segunda ocasión en que dan por renunciado al funcionario. El propio mandatario dijo no tener información certera, pero adelantó que este mismo martes se reunirá con el titular de la SCT para tratar diversos asuntos. Llama la atención que el mandatario no descartó la posibilidad de que pudiera dejar el cargo en las próximas horas, ya que en esta ocasión no dio el espaldarazo al funcionario por el trabajo que ha desempeñado, como lo ha hecho en otras ocasiones con miembros de su Gabinete. Habrá que esperar unas horas para ver si se suma a la lista de bajas en estos primeros 19 meses del actual gobierno.

DIPUTADO MARIO DELGADO AYER SE REUNIO CON EL PRESIDENTE LOPEZ OBRADOR: POR EL CAMINO CORRECTO LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES

Mario Delgado, el dia de ayer el y Senador Monreal se reunieron con el presidente AMLO para ver detalles del periodo extraordinario. Por otro lado el coordinador de los diputados de Morena, está convencido de que el proceso para la designación de los cuatro consejeros electorales va por el camino correcto, aunque quizá no esperaba que un grupo de legisladores de su fracción y de su aliado el PT pretenda desacreditar el proceso con el argumento de que algunos de las listas aparecen personas “identificadas con grupos hostiles a la 4T”. El también presidente de la Jucopo ha dejado en claro que no están buscando cómplices y defendió que el "ejercicio de parlamento abierto representa uno de los hechos inéditos para la vida política de México". Ha señalado que “no somos iguales, es una mayoría democráticamente electa y este ejercicio es una muestra de que vivimos nuevos tiempos. Estamos buscando a los mejores hombres y mujeres porque queremos mejorar la vida democrática del país”. Habrá que esperar a ver si las propuestas alcanzan la mayoría calificada este miércoles en la sesión del periodo extraordinario que se convocó para avalar a los nuevos integrantes del INE proceso que debió quedar definido a finales de abril pasado, pero que la emergencia sanitaria obligó a posponerlo. Delgado Carrillo dijo que este procedimiento ha abonado a darle certeza a la ciudadanía en cómo serán electos, y desde un inicio se dejó en claro que “ni cuotas ni cuates”, en algo que han coincidido todas las fracciones parlamentarias. Por cierto Mario Delgado tuvo todo el apoyo de los Diputados Coordinadores de otras bancadas como Juan Carlos Romero Hickcs (PAN), Rene Juárez (PRI), Jorge Arguelles(PES); el trabajo fue impecable así lo reconocieron los coordinadores enhorabuena.

SENADOR MONREAL AYER SE REUNIO CON EL PRESIDENTE LOPEZ OBRADOR AFIRMA QUE HOY COMO NUNCA HAY DISPOSICIÓN PARA SACAR AGENDA LEGISLATIVA

El coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, el dia de ayer el y Mario Delgado se reunieron con el presidente AMLO para ver detalles del periodo extraordinario; ha mantenido buenos puentes de comunicación y diálogo con los coordinadores del PAN, Mauricio Kuri; del PRI, Miguel Ángel Osorio; de MC, Dante Delgado; del PRD, Miguel Ángel Mancera y por supuesto con sus aliados del Partido Verde, Manuel Velasco y Sasil de León del (PES) y del PT, Geovanna Bañuelos, para acordar los temas del periodo extraordinario al que convocó la Permanente para el 29 de este mes. Destacó la buena disposición para llegar a consensos en la agenda, en la que se tienen 10 puntos para su discusión, mismos que ya se encuentran en análisis, 1. Modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 2. Discusión sobre la extinción de diversos fideicomisos. 3. Modificaciones a la Ley del Instituto de Salud para el Bienestar. 4. Expedición de la Ley General de Salud Mental. 5. Salida de tropas. (Del 28 de agosto al 6 de septiembre de 2020). 6. Designación de titular de la Dirección General del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 7. Ratificación de embajadora de Belice. 8. Designación de magistrado(a) de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 9. Reformas a diversos ordenamientos legales en materia de prisión preventiva oficiosa. (Pendiente de emitir por reforma constitucional, plazo 90 días siguientes a la publicación en el DOF. Publicado el 12 de abril de 2019). 10. Reformas en materia de prevención del suicidio. Lama la atención que quedará fuera la discusión para regular el outsourcing, que ha impulsado el senador Napoleón Gómez Urrutia, y que estaba marcado como una de las prioridades del anterior periodo ordinario de sesiones, y habrá que esperar a ver si transita la propuesta de los panistas para legislar sobre el ingreso básico universal.

SENADORA VANESSA RUBIO; GENERA SORPRESA SU LICENCIA EN EL SENADO.

Por cierto, en la sesión de este lunes de la Comisión Permanente se formalizó la licencia de la senadora Vanessa Rubio, quien ha comentado que se dedicará a asuntos personales y a la academia, aunque para muchos ha sido una separación inesperada, sorpresiva y hasta llena de suspicacias, sobre todo porque se retira con la llegada del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para ser juzgado en el país. La ahora senadora priista con licencia, quien por cierto no es militante de ese partido, había tenido una buena participación en el Senado por sus habilidades y preparación, en esta su primera incursión en el Legislativo, en la que mostró su experiencia que ha tenido en su trayectoria en el sector público e incluso como integrante siempre del primer círculo del excandidato presidencial José Antonio Meade, con quien también participó en la Sedesol, Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Secretaría de Hacienda. Dijo “Solicité licencia para dedicarme por un tiempo a la academia y consultoría. Después de 26 años de trabajo en la administración pública tomo esta decisión personal y familiar”, pero no dejó de ser sorpresivo, más aún porque su suplente Nancy Sánchez Arredondo es casi un hecho que se incorporará a la fracción de Morena, con lo que el PRI quedará con trece senadores. El tiempo despejará las dudas que ha dejado la licencia de Vanessa Rubio, pero usted saque sus conclusiones.

ALEJANDRO MORENO SACA LA CARA POR LOS MILITANTES PRIISTAS

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, no le espanta la llegada de Emilio Lozoya a México para enfrentar los presuntos delitos que se le imputan, en los que pudiera involucrar a prominentes priistas del sexenio anterior, porque está claro que el exdirector de Pemex no se manejaba solo ni se iba por la libre para tomar decisiones en la venta de la planta de agronitrogenados y en el caso de Odebrecht. Alito ha insistido en desmarcar al partido del exfuncionario. Y ha dicho “no hay registro, ni en el padrón actual ni en el histórico, de que Emilio “L” haya militado un solo día en nuestro partido. El PRI rechaza la corrupción y sus consecuencias y apoya las legítimas causas y demandas de la sociedad civil para combatirla”. Para el presidente priista los actos de corrupción son individuales y, quien los cometa, debe enfrentar todo el peso de la ley. Por lo pronto, habrá que esperar a que se conozcan las declaraciones del exfuncionario, con las que muchos avizoran un terremoto político, no sólo en las filas priistas, sino también panistas y perredistas, por lo menos.

AL SENADOR OSORIO CHONG NO LO PONE NERVIOSO LA INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA

El senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los priistas, ha tomado con cierta tranquilidad y aplomo la versión de que es investigado por la Secretaria de la Función Pública por presuntas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. La dependencia investiga las propiedades y cuentas bancarias del exsecretario de Gobernación y actual coordinador de los senadores priistas y su esposa, que incluyen una casa en Lomas de Chapultepec, de la que ya se había revelado desde hace tiempo. El también ex gobernador de Hidalgo ha insistido que está abierto a cualquier indagatoria, ya que no cometió ningún acto al margen de la ley, y que ni él ni su esposa tienen nada por ocultar.

DIPUTADO ROMERO HICKS, POR RECUPERAR EL PLURALISMO POLÍTICO

El coordinador de los senadores del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, está optimista porque el país pueda corregir el rumbo y recuperar el pluralismo político. A dos meses de iniciar el proceso electoral del 2021 considera que la democracia necesita el fortalecimiento de todos y admite que en el pasado se llegó a desconfiar de las elecciones y por ello resaltó la importancia de la elección de los cuatro nuevos consejeros, que vendrán a darle un voto de confianza al INE, y en el que los partidos políticos deben de confiar a plenitud. El panista ha acompañado de buena manera y ha mostrado una buena disposición en este proceso que está por culminar, lo cual habla de que cuando hay buena voluntad política se pueden construir los acuerdos en beneficio del país y esto es una clara muestra de ello. Hay confianza de que la aprobación saldrá de forma civilizada, a pesar de que hay quienes han intentado desacreditar las propuestas.

AGUSTÍN COPPEL LUKEN COMPARTE REFLEXIONES SOBRE EL IMPACTO DEL COVID

El Presidente y Director General de Grupo Coppel, Agustín Coppel, es uno de los personajes que aparecen en la reciente edición de la revista Líderes, en la que comparte interesantes reflexiones sobre el futuro del trabajo y las empresas después de la crisis ocasionada por la pandemia. Considera que la prioridad es junto con el gobierno ocuparnos todos del sistema de salud público; atenderlo y organizarlo, “Es necesario que tengamos un buen sistema de salud público y privado, con los protocolos, los instrumentos, los datos y los suministros necesarios y suficientes para atender a toda la población. Es una tarea importantísima que tenemos todos pendiente”. También hizo referencia a los efectos de la pandemia en el mercado laboral del país y señala que el daño que miles de empresas y por lo tanto millones de trabajadores van a tener, el cual será de grandes dimensiones, pero también a las finanzas del gobierno. En su opinión no es la COVID-19 lo que nos va a generar la mayor crisis económica que ha visto la humanidad, es la orden que prohíbe ir a trabajar y atender necesidades de los en el mercado laboral. Durante este cierre de la economía fuimos testigos de millones de trabajadores que continuaron brindándonos bienes y servicios. Dice que las empresas que cerraron por la prohibición basadas en el criterio de “esencial y no esencial” van a tardar, algunas, mucho tiempo en recuperarse, otras, para desgracia de todos, cerrarán definitivamente.(la entrevista completa la puede ver en la revista lideres)

LÓPEZ GATELL SIGUE EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA CON GOBERNADORES

El que sigue en el centro de la polémica con varios gobernador, incluido de Morena, es el subsecretario de Salud Hugo López Gatell, quien ofrece a diario el número de contagios y defunciones por el coronavirus, así como la aplicación del semáforo epidemiológico que no deja convencidos a los mandatarios estatales, que han empezado a tomar sus propias definiciones. El gobernador de Tabasco, Augusto Adán López, fue el último en quejarse. “Se lo dije al Presidente, yo ya no puedo con Gatell, tiene unas cifras que no sé de dónde saca”. Semanas atrás también había expresado su malestar el mandatario de Baja California, Jaime Bonilla, y el poblano Luis Miguel Barbosa, y ni que decir de los gobernadores del PAN. El subsecretario ha respondido que “no hay pleitos” con los gobernadores por los datos de la epidemia de Covid-19, y se siente seguro de sus reportes diarios, y no es para menos tras el reiterado del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer lunes, el secretario Jorge Alcocer y López Gatell cancelaron de última hora una reunión virtual con los gobernadores de Acción Nacional.

GRACIELA BÁEZ RICARDEZ SUPERVISA PROTOCOLOS SANITARIOS ANTE SESIÓN EN DIPUTADOS

Graciela Báez Ricardez, Secretaria general de la Cámara de Diputados en San Lazaro, anda muy activa para garantizar las condiciones y el cumplimiento de los protocolos sanitarios durante la sesión de este miércoles del periodo extraordinario, y que todo funcione correctamente tanto para los legisladores como para el personal que asista. Supervisa hasta el menor detalle para que el riesgo de contagio sea cero y se cuente con los implementos necesarios, desde pruebas PCR para detectar covid 19, gel antibacterial, cubrebocas y espacios sanitizados. La funcionaria ha estado al pendiente durante esta difícil etapa, lo que le ha valido el reconocimiento a la labor que realiza. En todo momento se privilegiará la salud y la vida del personal que ingrese al recinto; sólo asistirá el mínimo indispensable para el desarrollo de las tareas legislativas. No la pierdan de vista a Graciela.





