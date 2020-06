El presidente López Obrador prepara mensaje a dos años de su triunfo electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador prepara su mensaje-informe para celebrar los dos años del triunfo electoral que lo llevó a la Presidencia de la República, en el que seguramente hará un balance de su gobierno, sobre todo en el tema de seguridad que ha sido uno de las principales preocupaciones de la sociedad desde hace varios años, pero que en campaña ofreció solucionarlo. El mandatario también habrá de tocar el tema económico, en el que las cosas no han ido nada bien y que con la pandemia el panorama no pinta nada alentador, al menos para el corto y quizá mediano plazo. Podríamos decir que ambos temas han sido el talón de Aquiles de este gobierno, y hasta el momento tendrá poco que presumir, ya que tampoco el combate a la corrupción lo ha dejado bien parado en algunos casos en los que han sido señalados colaboradores cercanos. “Aquí estamos y seguimos adelante. Ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Tenemos que lograr, entre todos los mexicanos, la transformación del país y a pesar de los pesares vamos hacia adelante con el apoyo de la gente, de los ciudadanos, de la inmensa mayoría de los mexicanos”, aseguró. Por cierto, López Obrador insistió que su próxima visita a Donadl Trump, en Washington, será de Estado y no tiene nada que ver con asuntos político electorales, sino que forma parte de la entrada en vigor del T-MEC. El presidente estadunidense anda en campaña para buscar la reelección y no dude que el encuentro con el mandatario mexicano forme parte de su estrategia política, como lo fue en el 2016 cuando se reunió con el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Para López Obrador, el encuentro es oportuno para la reactivación económica de México y que la Secretaría de Relaciones Exteriores informará en breve acerca del programa para la visita de Estado. “Voy a representar a México en un asunto que considero fundamental para el desarrollo de la economía y voy también a agradecer que el gobierno de Estados Unidos tenga un trato respetuoso de nosotros”, remarcó. Sostuvo que “necesitamos reactivar la economía, salir de la recesión económica, de la caída que produjo el coronavirus en la economía mundial y que nosotros podamos salir lo más rápido posible”.





RICARDO MONREAL Y COORDINADORES DEL SENADO CELEBRAN LEYES DEL T-MEC





Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en el Senado, cumplió como buen político que es para sacar por unanimidad las seis leyes para armonizar el T-MEC, que este miércoles entra en vigor, e hizo un merecido elogio a los coordinadores del PAN, Mauricio Kuri; del PRI, Miguel Angel Osorio Chong; de MC, Dante Delgado, y del PRD, Miguel Angel Mancera, por la disposición para lograr el consenso. Para el zacatecano este ejercicio ha dejado grandes lecciones, como que es posible lograr acuerdos cuando se pone por delante el interés de la patria. Aseguró que, con estos instrumentos jurídicos, el Presidente de la República podrá mostrarle a otras naciones que en México estamos unidos en lo fundamental cuando se trata del interés nacional, e incluso hizo referencia que el titular del Ejecutivo asistirá al encuentro con los otros suscribientes del acuerdo comercial, y lo hará con “dignidad, decoro y con una fuerza institucional que es indispensable acompañar”. También hizo un reconocimiento a la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento del tratado, Claudia Ruiz Massieu, y al Senador Eduardo Ramírez Aguilar, de Morena, por la buena participación en las mesas de trabajo que se organizaron a distancia para analizar el tema. El emecista Dante Delgado dejó en claro que ante la crisis económica que está viviendo México, no puede caber la mezquindad ni se pueden anteponer intereses particulares sobre el de la nación, y ni qué decir del priista Osorio Chong, quien dijo que con la legislación del T-MEC se demostró que en el Senado hay voluntad para hacer buena política. “La que suma, construye, hace y realiza, que no obstruye, que no genera enconos ni diferencias”.

MARIO DELGADO CON CONSENSOS LOGRA SE PRUEBE PERIODO EXTRAORDINARIO EN CAMARA DE DIPUTADOS

El presidente de la Jucopo y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, tuvo que conciliar con los grupos parlamentarios del llamado bloque de contención para dar paso al periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, con el fin de aprobar los seis dictámenes para armonizar el T-MEC que entrará en vigor este mismo miércoles. El morenista ha sabido sortear momentos difíciles y hay que anotarle otro acierto, al aceptar que se corrigiera la propuesta inicial para la solicitud ante la Comisión Permanente, y aunque aún falta que los diputados le den el aval al paquete de leyes, hay voluntad de los lidereados por el panista, Juan Carlos Romero Hicks; por el priista, René Juárez Cisneros, y por el emecista, Tonatituh Bravo, asi como por Verónica Juárez, del PRD, y los aliancistas del Pt, Reginaldo Sandoval, del Verde, Arturo Escobar, y del PES, Jorge Arguelles. para darle al país el marco jurídico que requiere el acuerdo. También se citará a un nuevo periodo extraordinario para el 22 de julio en el que se elegirá a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, ya que prácticamente los tiempos están encima para el inicio del proceso electoral del 2021. Delgado Carrillo por pronto anda con una buena sonrisa, aunque sabe que quedan pendientes algunos temas que son trascendentales.





PRESIDENTA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS LAURA ROJAS ACLARA QUE SU CONTROVERSIA NO ES UN CONTRA DE NADIE EN PARTICULAR

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, ha tenido que salir en defensa de su controversia política que interpuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto para que las fuerzas armadas realicen labores de seguridad pública, y sin duda es una buena prueba para las instituciones del país y la legisladora sabe que este es un país de instituciones. Además, ha dejado en claro que este no es un asunto en contra de nadie, mucho menos contra el Ejecutivo y actuó de acuerdo a sus atribuciones como presidente de la Cámara de Diputados. “Yo actué, en uso de mis atribuciones, de forma partidista y que he faltado a la imparcialidad y a la institucionalidad a la que estoy obligada”. La panista tiene sus razones, pero está convencida de que de que no hay mayor institucionalidad que acudir al órgano del Estado designado para ello cuando hay razones fundadas que ponen en duda el cumplimiento de lo que todas y todos votamos, y el respeto a las competencias de la Cámara de Diputados. Aunque trae el respaldo de las bancadas de oposición, señala que no hay nada de partidista ni de desleal ni de abusivo en cumplir con mi obligación como Presidenta de la Cámara”. Habrá que esperar a ver de qué lado está la razón.

PRESIDENTE SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ REALIZÓ CON ÉXITO SESIONES A DISTANCIA Y PRESENCIALES

La presidenta de la Comisión Permanente, Mónica Fernández, ha cumplido en el primer tramo de este periodo de receso del Congreso de la Unión, en la que se ha tenido que ajustar a las circunstancias de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y realizar las todas las sesiones de la Comisión Permanente a distancia, hasta este domingo en que se llevó a cabo de forma presencial para aprobar el periodo extraordinario de sesiones en el Senado. La también presidenta de la Cámara Alta ha recibido buenos comentarios a su trabajo y ha dejado constancia de su trabajo. Ayer lunes se podría decir que concluyó el primer tramo con la aprobación de dos periodos ordinarios en la Cámara de Diputados, uno para este martes, y el otro para el 22 de julio. Todavía faltan dos meses para que concluya su periodo al frente de ambas responsabilidades y estamos seguros de que habrá de cerrar con broche de oro.

MARCELO EBRARD: PRESENTA MÉXICO CUATRO PROYECTOS DE VACUNA CONTRA EL COVID-19

Los investigadores mexicanos no se han quedado atrás en la búsqueda de la vacuna contra el coronavirus, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que México presentó ante la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés) cuatro proyectos de vacuna contra covid-19, a fin de buscar financiamiento internacional y acelerar la producción del fármaco. “Estamos involucrados en una red para que presentemos los cuatro protocolos que México tiene más avanzados para poder alcanzar el desarrollo de una vacuna en el país, es estratégico. El otro camino es esperar a que alguien más lo haga y que tratemos de conseguir el desarrollo de otros países”. Sin duda, que estas son buenas noticias, en las que el gobierno mexicano ha estado dispuesto a colaborar y a participar. El propio canciller dijo que es prioridad de la cancillería desarrollar la vacuna, y se busca que en el país se apliquen protocolos que están ya en fase clínica; "que en lo sucesivo siempre tendremos como primera posición que México puede y debe desarrollar este tipo de vacunas, así como la infraestructura tecnológica que determina la salud pública”. Falta que uno de ellos reciba apoyo de la CEPI, pero por parte de México van a recibir el desarrollo necesario, para contar con capacidad científica y tecnológica propia”, indicó el canciller.





TRUMP EN LA MIRA POR TWITTER; ANALIZAN CERRARLE LA CUENTA

Donald Trump podría estar en graves problemas en medio de su campaña política, luego de que Nick Pickles, director de estrategia sobre políticas públicas de Twitter, amagó con la posibilidad de suspender la cuenta del presidente estadounidenses en su plataforma de microblogging si continúa publicando mensajes incendiarios, como los lanzados contra las protestas por el asesinato de George Floyd. Con todo y el poder que representa el mandatario, la plataforma decidió someter los tuits de Trump al mismo procedimiento de comprobación que aplica a todas las figuras públicas: “Todas las cuentas de Twitter están sometidas a las reglas de Twitter”, sentenció. Sería no sólo algo sin precedentes, sino una catástrofe para Trump, ya que tiene una fuerte e importante presencia en las redes sociales, que con sólo un mensaje pone a temblar a todo el mundo. En una reciente reunión con parlamentarios preguntaron en dos ocasiones a Pickles si esto significaba que la cuenta del presidente estadounidense (@realDonaldTrump) podría ser suspendida, a pesar de contar con más de 81,7 millones de seguidores y ser una de las diez cuentas más populares en la red social de la empresa con sede en San Francisco, y ni dijo que sí ni dijo que no. Por cierto, el presidente Trump retuiteó ayer un video que muestra a uno de sus partidarios gritando ¡Poder blanco!, lema racista asociado con los grupos supremacistas blancos. Tres horas después borró el tuit y la Casa Blanca indicó que el presidente no había escuchado la única declaración en el video.

LA OMS ALERTA QUE LA PANDEMIA ESTÁ LEJOS DE HABER TERMINADO

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, la pandemia "está lejos de haber terminado", y nada más para muestra de ello es que Brasil cerró su peor semana de la pandemia de coronavirus en materia de contagios, mientras Estados Unidos sigue sufriendo un importante aumento en el número de casos y China registra un rebrote cuyas autoridades califican de "grave y complejo". "Todos tenemos ganas de que acabe. Todos queremos seguir con nuestras vidas. Pero la dura realidad es que estamos lejos de que termine", agregó en una conferencia de prensa telemática. Y es que el número de contagios y de muertos sigue creciendo globalmente, con 10.161.241 y 501.847, respectivamente, hasta este lunes.





