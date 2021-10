HOY MARTES EL SENADO SE ALISTA PARA APROBAR PAQUETE ECONÓMICO, HABRÁ VOTO LIBRE, ASEGURA RICARDO MONREAL

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal se mantuvo muy pendiente el fin de semana de los trabajos legislativos en las Comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos Segunda que presiden Alejandro Armenta y Ana Lilia Rivera, respectivamente. Una vez que los dictámenes ya aprobados por la Cámara de Diputados y las Comisiones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y el Código Fiscal de la Federación, así como a la Ley Federal de Derechos y Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del próximo año, se espera que este martes la mayoría de Morena y sus aliados se imponga y se apruebe sin cambios, pese a que la oposición manifestó diversas propuestas. Desde Oaxaca, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), donde estuvo el domingo, evitó adelantar si habrá cambios a las minutas o serán aprobadas en sus términos por los senadores. “No lo sé; no quiero adelantarme, pero va a haber un voto libre, un voto en conciencia de cada legislador y legisladora, y por eso no quiero adelantarme al trabajo que están en este momento desarrollando, deliberando, discutiendo las dos comisiones”, detalló el legislador.

ESTEBAN MOCTEZUMA ARRANCA EL MES DE OAXACA EN ESTADOS UNIDOS

No cabe duda que quien está cumpliendo a cabalidad la encomienda presidencial es el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma que no cesa en sus actividades para buscar oportunidades de negocios en beneficio de nuestro país, muestra de ello es que la cultura y tradiciones de Oaxaca estarán presentes en Washington a través de una exposición que arrancó con la presencia de Esteban Moctezuma y el gobernador Alejandro Murat y que estará abierta al público del 22 de octubre al 20 de noviembre. A decir del embajador, el objetivo es el de estrechar los lazos entre el pueblo mexicano y el estadunidense. Exposiciones de arte, rencuentros de familias migrantes del programa Guelaguetza familiar, muestras gastronómicas y jornadas para fomentar la inversión, promoción y comercialización de productos oaxaqueños, serán algunas de las actividades que se llevarán a cabo, anunció.

PAOLA FÉLIX ESTRATEGIA PARA REACTIVAR EL TURISMO EN LA CDMX

Como parte de las actividades que lleva a cabo la secretaria de Turismo de la CDMX Paola Félix Díaz en coordinación con las autoridades capitalinas para reactivar la economía, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) puso en marcha el programa “Colibrí Viajero”, cuyo objetivo es garantizar el derecho al turismo a todos los sectores de la población a través de tours gratuitos a diferentes puntos turísticos de la ciudad. Paola Félix detalló que por medio de los tours gratuitos las y los capitalinos puedan visitar cerca de 200 puntos turísticos a lo largo y ancho de la CDMX, entre monumentos, museos, plazas, parques ecológicos y edificios históricos. Pero eso no es todo, pues además de los recorridos a bordo de las unidades del programa Turismo de Bienestar “Colibrí Viajero”, los usuarios también podrán realizar algunas actividades culturales, educativas y lúdicas en lugares particulares, como el acuario Inbursa, Kidzania, entre otros.

ROGELIO JIMENEZ: DE ACUERDO CON ONU HABITAT, EL TREN MAYA TRAERÁ BENEFICIOS PARA LA REGIÓN

Ante senadores Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), defendió el Tren Maya e incluso se basó en un estudio de ONU Hábitat para afirmar que esta obra, emblemática de la administración de Andrés Manuel López Obrador, impactará positivamente en la población de la zona Sur-Sureste del país porque habrá inmigración, se detonará el gasto turístico, se incrementarán las fuentes de empleo, ayudará a combatir la pobreza y contribuirá a la diversificación productiva. Y es que el funcionario compareció ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado como parte de la Glosa del III Informe de Gobierno, y ahí reiteró que este proyecto busca impulsar el desarrollo de la región respetando el derecho de los pueblos originarios, el medio ambiente, la protección del patrimonio arqueológico y cultural, aparejado con un proceso de ordenamiento territorial en las zonas aledañas. Recordemos que los 7 tramos del Tren Maya pasarán por cinco estados: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Contará con 21 estaciones y 17 paraderos. Prestará tres tipos de servicios: pasajeros locales, turistas y carga y recorrerá una ruta de 1,554 kilómetros. Según el secretario de Estado esta obra será benéfica para el país: “En cuanto al empleo habrá una detonación de 750 mil nuevos empleos formales en municipios con estaciones, las estaciones van a ser un factor importante de crecimiento, así como 150 mil empleos rurales. Nuevos empleos previstos en la industria de alimentos, en 10 años más de un millón de empleos se podrán plantear creados a partir del Tren Maya. En cuanto al impacto del bienestar, el Tren Maya representa una articulación del territorio, con el Tren Maya en 2030 se estima que 200 mil personas superen la línea de bienestar. Disminuirá en 27 por ciento la población con carencias económicas en la zona de impacto del proyecto”.

MARCELO EBRAR SE ALISTA PARA LA CUMBRE DEL G20 EN ROMA

El que ya está listo para viajar a Roma es el canciller Marcelo Ebrard pues representará a México en la Cumbre del G20 los días 30 y 31 de octubre. El presidenciable aseguró que México llevará a la cumbre de líderes del G20 su exigencia de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) apresure los procesos para autorizar el uso de vacunas contra el Covid-19 que hacen falta de su aval, como la rusa Sputnik-V y la china CanSino. Marcelo Ebrard reconoció que en primer lugar Estados Unidos y la Unión Europea deben reconocer el uso de las vacunas que ya fueron avaladas por la OMS. "La segunda fase es, con la Organización Mundial de la Salud, la conveniencia de que no pase más tiempo con vacunas que se están usando por millones de personas en un grupo de países que excede el número de 80, es decir, qué caso tiene prolongar los procesos de aprobación, si hubiese motivo para frenar esas vacunas ya se hubiera dado a conocer hace tiempo", señaló. Otro tema en el que México pondrá énfasis es en el de la recuperación económica global. Por lo pronto, Ebrard anunció que la reapertura a los viajes no esenciales hacia EU será este próximo 8 de noviembre como ya lo habían expresado sus contrapartes del gobierno de Joe Biden. Eso sí, cabe destacar que quienes pretendan atravesar la frontera deberán contar con esquema completo de vacunación de algunas de las 6 que ya reconoce Estados Unidos.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA PARTICIPATIVO EN EL ANÁLISIS DEL PAQUETE ECONÓMICO Y COMPARECENCIA DEL TITULAR DE FONATUR

Muy participativo se le vio al coordinador del PRD en el Senado Miguel Ángel Mancera durante la comparecencia de Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a quien cuestionó sobre los impactos ambientales que el Tren Maya podría traer a la región sur del país. Ante esto, el funcionario señaló que tan sólo en el estado de Quintana Roo se tienen contempladas una serie de inversiones que se están concretando al tiempo que, dijo, se ha hecho ya todo un programa de recuperaciones hacia áreas verdes y sobre todo de aumentar su territorio. Ahora hay una primera compra importante, que es tierra más cara, de integrar mil hectáreas a esta Reserva Natural de Cuxtal. Y esto va a ayudar mucho al crecimiento y, sobre todo, que no sean reservas nada más en el título, sino que tengamos programas realmente que se puedan pagar a los trabajadores, a gente que está comprometida, todo eso, que a veces carece de recursos para esta lucha en protección de los recursos naturales. Además el senador Mancera no relajó el ritmo y también estuvo atento a la reunión de las Comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos donde se aprobó el Paquete Económico del 2022 y se espera que este martes participe en la discusión que se llevará a cabo en el Pleno pues ha manifestado diversas preocupaciones de las nuevas disposiciones que se plantean en las minutas como lo referente a las sanciones para contadores y el secreto profesional, así como el registro de las personas mayores de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y el uso de sus datos personales. Hace unos días Mancera Espinosa indicó que la Fracción III del Artículo 96 del Código Fiscal establece que es responsable de encubrir delitos fiscales, el *contador público* que derivado del dictamen de estados financieros, haya tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de delito sin haberlo informado.

SENADOR VÍCTOR FUENTES CRITICA EL PAQUETE ECONÓMICO, CONSIDERA QUE NO BENEFICIA A LA POBLACIÓN

Muy activo y participativo ha estado el senador del Partido Acción Nacional por Nuevo León, Víctor Fuentes Solís pues ha estado muy pendiente de la discusión del paquete económico del próximo año. El legislador se ha manifestado en contra de este al considerar que no beneficia a la población en materia de impuestos, buzón tributario y apoyos a las ONG´S. Durante la reunión de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, el legislador reiteró que el “terrorismo fiscal” debe eliminarse con modificaciones al sistema del Buzón Tributario, que no es equitativo para los ciudadanos que no cuentan con acceso a internet y/o tecnologías. En materia de impuestos, Fuentes Solís, consideró que las ONG´S, señaló que estas deben contar con el apoyo del gobierno, y no imposibilitarles la deducibilidad de impuestos.

CLAUDIA SHEINBAUM INTENSIFICA SUS ACTIVIDADES EN LA CDMX

Quien no para en sus actividades es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues en las últimas semanas se le ha visto recorriendo varias alcaldías de la capital para entregar los apoyos que otorga el gobierno. En esta ocasión acudió al CRIT de la Fundación Teletón en Iztapalapa para entregar Carnets del Bienestar con apoyo económico para niñas y niños con discapacidad y allí agradeció al presidente, Andrés Manuel López Obrador, el apoyo que ha dado a esta población en la Ciudad de México. Sin duda la Jefa de Gobierno ya está en el inicio de lo que podría ser su campaña pues cada vez se nota más su presencia, no sólo en la Ciudad de México sino en otros estados donde se ha dado cita para acompañar a los nuevos gobernadores y para muestra basta recordar que hace unas semanas estuvo en Guerrero donde se encontró con Ricardo Monreal otro de los fuertes aspirantes para suceder a Andrés Manuel López Obrador y aunque todavía faltan dos años para que inicie formalmente la carrera por la presidencia, los aspirantes saben bien que sólo el trabajo es el que les permitirá concretar sus aspiraciones. Estaremos atentos.

