En la política...

LA REVOCACIÓN DE MANDATO, UN ÉXITO: AMLO

Muy contento se le vio al presidente Andrés Manuel López Obrador tras los resultados de la primera consulta de revocación de mandato que se llevó a cabo el domingo pues para él representó un éxito completo, porque la gente actuó con mucha responsabilidad y millones de mexicanos expresaron su opinión en las urnas. “Estamos ante un hecho histórico, es algo inédito en la historia de nuestro país. Por primera vez se hace una consulta a los ciudadanos para que decidan sobre el gobierno del presidente, el buen gobienro o el mal gobierno, el que siga o el que se vaya, reafirmando que es el pueblo el que manda, es el pueblo el soberano, para que quede claro, para que nadie en ningún nivel de la escala se sienta absoluto”. Y es que si bien no se alcanzó la cifra para que este ejercicio fuera vinculante, es decir que el 40 por ciento del padrón electoral acudiera a las urnas. Con esto López Obrador cumple otra de sus promesas de campaña y tiene razón a decir que la política dejo de ser un asunto de los políticos y pasamos a una etapa nueva no sólo de democracia representativa sino de democracia participativa. Importante que más de 16 millones de mexicanos, un 18% del padrón electoral, acudieran a las urnas para opinar que el presidente López Obrador concluya su cargo en el 2024 pues guste o no, lo cierto es que que el jefe del Ejecutivo federal sigue gozando de un alto grado de aceptación.

SENADOR RICARDO MONREAL: REVOCACIÓN, MUESTRA DE FORTALEZA DE AMLO, PERO NO SE DEBE DESESTIMAR A LA OPOSICIÓN Ricardo Monreal coordinador de Morena en el Senado una vez más demuestra que por encima del éxito que para el resultó la revocación de mandato es un hombre realista que sabe que si bien el Presidente es la mayor fuerza que tienen Morena y sigue contando con una gran aceptación, su movimiento no debe confiarse ni desestimar a la oposición. Monreal reflexiona y asegura que Morena está preparado para enfrentar las elecciones por venir, pero debe seguir convenciendo al electorado. Veamos sus palabras: “La revocación de mandato otorga varias lecciones: el presidente AMLO es el principal activo de MORENA; la participación fue considerable; el resultado se traduce en fortaleza; el movimiento está preparado para elecciones; no desestimar que la oposición existe, pero se desmovilizó”. Tiene razón el legislador, pues recordemos que en política todo puede cambiar y para el 2024 aún falta un largo camino por andar.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA PROPONE CREACIÓN DE PROGRAMAS ESCOLARES PARA EVITAR ABANDONO DE MASCOTAS

Siempre innovador en sus propuestas legislativas el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a incorporar entre sus planes de estudio, la prevención, atención, educación y cultura enfocada al bienestar animal. Y es que el legislador, al igual que Ricardo Monreal y otros han hecho suya la bandera de legislar en favor de las especies animales. En esta ocasión Mancera presentó un punto de acuerdo para que desde los niveles de enseñanza básica a fin de que la SEP fortalezca las acciones para concientizar a niñas, niños y adolescentes sobre las responsabilidades que se adquieren con un animal de compañía. La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Educación, indica que desde 2008 se observa un descenso en el número de perros y gatos recogidos por las sociedades protectoras en nuestro país, pero aún es un descenso moderado, ya que el año pasado 137 mil animales de compañía fueron abandonados, una cifra que todavía es muy alta. Mancera acotó que, una parte importante de los animales de compañía que llegan a un refugio no corresponden realmente a un abandono, sino probablemente a una pérdida, pues al menos el 20.4 por ciento de los recuperados en los refugios y en casas protectoras pudieron volver a casa gracias a que fueron identificados.





PUGNA EL SENADOR VÍCTOR FUENTES SOLÍS POR EVITAR VIOLENCIA EN EVENTOS DEPORTIVOS

Muy activo el senador del PAN Víctor Fuentes Solís presentó una iniciativa de reforma al artículo 141 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con la que se busca evitar que se repitan actos de violencia en eventos deportivos a nivel nacional. “La violencia en eventos deportivos puede ser evitada, tal como lo hicimos en su momento en el estadio de los Tigres cuando fui alcalde de San Nicolás, Nuevo León; por eso, es urgente que se apruebe esta iniciativa, ya que la vida de los aficionados está en peligro”, advirtió. Importante la propuesta del legislador pues su iniciativa busca crear protocolos de seguridad para que las porras de los diferentes equipos cuenten con espacios específicos en los estadios, los cuales sean resguardados por agentes de seguridad; asimismo, que cada porra cuente con una hora de entrada y salida para que no se encuentren y existan enfrentamientos. Estaremos atentos.

COMO DETERMINÓ CONSEJO POLÍTICO DEL PRI, DIPUTADOS DEL TRICOLOR VOTAN CONTRA REFORMA ÉLECTRICA

Luego de que el fin de semana el Consejo Político Nacional del PRI instruyó a sus 71 diputados federales y 13 senadores de la República a votar en contra de la propuesta de reforma eléctrica del gobierno federal porque se contrapone con la Declaración de Principios y Programa de Acción del partido, e incluso amagó que los legisladores federales que se ausenten o voten de manera distinta serán sancionados, incluida la expulsión, ayer en Comisiones los legisladores tricolores acataron a cabalidad esta orden y junto a sus aliados de oposición cumplieron con su palabra y con 37 votos rechazaron la reforma eléctrica. Sin embargo, los 47 sufragios del bloque Morena-PVEM-PT fueron suficientes para avalarla en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados. Y es que los legisladores no modificaron la redacción de la iniciativa presidencial para los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Pero eso sí, tal y como lo anunció Ignacio Mier las bancadas del oficialismo presentaron para su discusión en lo particular una reserva con el fin de incorporar al proyecto nueve de los doce puntos de la contrapropuesta de la coalición Va por México. El diputado Pedro Armentía del PRI siguiendo a cabalidad la línea que dictó su líder Alejandro Moreno, en su pasado Consejo Político se mantuvo firme y reprochó que la mayoría de Morena no quisiera dialogar para construir una reforma en beneficio de México. Incluso los invitó a revelarse contra las ordenes de Palacio Nacional. Mientras que el diputado Mauricio Prieto, del PRD, pidió a los diputados de Morena no aferrarse a una reforma eléctrica que, dijo, “nació muerta”. Con este resultado se espera que este martes o el próximo jueves la minuta pase al pleno para su discusión. Estaremos atentos, pues las posturas dicen los legisladores opositores se mantendrán firmes y de ser así difícilmente alcanzará la mayoría calificada que requiere para su aprobación y en el Senado tampoco la tiene fácil Ricardo Monreal, ya veremos.

IGNACIO MIER CONFÍA EN QUE BLOQUE OPOSITOR ACEPTE REFORMA ELÉCTRICA PORQUE ATIENDE SUS PROPUESTAS

Muy activo está el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien sigue en la construcción de acuerdos para sacar adelante la reforma eléctrica por lo pronto el legislador afirmó que los 9 de los 12 puntos de la contrapropuesta del bloque opositor a la reforma eléctrica “han quedado satisfechos”, por lo que, dijo, si PAN, PRI y PRD votan en contra, “es porque están contra México y a favor de intereses privados que le están robando a los mexicanos más de 400 mil millones de pesos”. Pese que el escenario es difícil, Mier Velazco, confió en que hay “buenos priistas, panistas y perredistas” que podrían respaldar la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cabe mencionar que entre los cambios que sufrió la minuta del Presidente destacan que la electricidad no será considerada un derecho humano, sino una precondición para poder acceder a otros derechos. También se aceptó el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la creación de redes eléctricas. De igual forma, Ignacio Mier reveló que se decidió cancelar 110 contratos firmados fuera de la ley. Así que con las cartas sobre la mesa ya sólo falta esperar cómo se pone el debate en las próximas horas. Estaremos atentos.

CLAUDIA SHEINBAUM PIDE A LEGISLADORES PATRIOTISMO Y VOTAR EN FAVOR DE LA REFORMA ELÉCTRICA DE AMLO

Una vez superado el reto de la revocación de mandato y tras las buenas cuentas que entregó pues la Ciudad de México fue una de las entidades de mayor participación, la jefa de gobierno ahora enfocará sus baterías a apoyar otro de los proyectos de Andrés Manuel López Obrador, es decir la Reforma Eléctrica. En esta ocasión la presidenciable Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a los legisladores de todos los partidos políticos para que hagan un voto razonado en favor de la Reforma. Sheinbaum invitó a los legisladores de todos los partidos a que se haga una reflexión y un voto razonado donde esté la soberanía de nuestra patria por encima de todo. “En estos días se discute la Reforma Eléctrica por lo que es un llamado a los legisladores y legisladoras al patriotismo, a que refrenden este compromiso histórico con nuestro pueblo, con la nación de fortalecer al sector energético nacional y particularmente a la Comisión Federal de Electricidad”, agregó.

MARCELO EBRARD: LA REFORMA ELÉCTRICA NO VULNERA EL T-MEC

En plena discusión en la Cámara de Diputados de la reforma eléctrica el canciller Marcelo Ebrard Casaubón rechazó que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador vulnere el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y desestimó las advertencias de la Casa Blanca en el sentido que su aprobación podría acarrear una “cascada de litigios”. El presidenciable aseveró que la discusión en materia de la industria eléctrica no es un tema de política exterior, aunque se respeta el punto de vista de quienes han manifestado sus preocupaciones, entre ellos el gobierno de Joe Biden, incluso el canciller desestimó las declaraciones que la semana pasada realizara el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica afirmó que la reforma en esa materia “probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión”. En este sentido Ebrard manifestó que México es respetuoso de su punto de vista, pero no es un tema en materia de política exterior, pero aclaró que esta decisión le corresponde al Congreso de México, que será el que decida cuál es el destino que juega esa iniciativa de reforma.





