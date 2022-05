En la política...

AMLO AÚN NO DEFINE SI VA O NO A LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

La Cumbre de las Américas sigue dando de qué hablar pero el presidente Andrés Manuel López Obrador aún no confirma su asistencua al evento que se realizará en los Ángeles la próxima semana. Y es que el titular del ejecutivo sigue esperando que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emita su respuesta sobre la petición de invitar a todos los países de América Latina. Ahora López Obrador argumentó que en estos momentos, el presidente Biden mantiene su tiempo ocupado en resolver el problema derivado del tiroteo ocurrido en una escuela en Texas en la que fallecieron 19 niños y dos maestros, y que "no hay prisa" para decidir si va él o si enviará al canciller Marcelo Ebrard en su representación. Asi que ya veremos que decide el presidente López Obrador.

RUBÉN ROCHA DESTACA LIDERAZGO DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Importante fin de semana vivió el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya pues recibió el respaldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita por la entidad. Y es que AMLO resaltó el trabajo de Rocha Moya al frente de Sinaloa: “Celebramos que Sinaloa tenga un buen gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, un ciudadano profesional que viene de la lucha de izquierda desde hace muchos años”. Por su parte, el mandatario local no perdió la oportunidad para corresponder al gesto de amabilidad del presidente y destacó el liderazgo de López Obrador como referente para gobernar el estado bajo el principio de la Cuarta Transformación. “Ya nos instalamos como gobierno, tenemos poco, 6 meses, y lo hemos hecho bajo la convicción de su liderazgo enmarcado en la Cuarta Transformación. Este es un gobierno de la 4T, el que presido en Sinaloa”, expresó Rocha Moya. También expresó su reconocimiento al presidente por su determinación para transformar al país a través de la 4T, “quiero expresarle nuestro reconocimiento por su trascendente determinación y su liderazgo para transformar la vida pública de México, siempre pensando en beneficiar a la gente que menos tiene, a los pobres”.

SEGÚN ENCUESTAS MORENA SERÁ EL “GRAN GANADOR” EL 5 DE JUNIO

Conforme se acercan los comicios del 5 de junio en seis estados del país las contiendas se cierran la mayoría de las casas encuestadoras coinciden en que Morena será el gran ganador. Según PollsMx, en sus estudios actualizados hasta el 28 de mayo y en su base de datos pondera los posibles resultados en Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, dándole la victoria a la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y PVEM) en tres de estos cinco estados. En Aguascalientes, la ganadora será Teresa Jiménez, del PAN, pues tiene una preferencia del 49%, ante Nora Ruvalcaba, de Morena, que tiene el 37 por ciento. En Durango, asegura que Esteban Villegas, del PRI le gana a Marina Vitela, con una puntuación 48 a 45%, respectivamente. Mientras que las otras tres se las lleva Regeneración Nacional. En Oaxaca, Salomón Jara cuenta con el 61% de preferencia electoral, mientras que Alejandro Avilés, del PRI, se queda con el 21 por ciento. En Quintana Roo es un resultado similar, pues Mara Lezama se queda con el 52%, mientras que Laura Fernández se queda con el 21 por ciento. Y en Tamaulipas, Américo Villarreal gana con el 57% de apoyo popular, mientras que César El Truko Verástegui sólo alcanza el 35 por ciento. Los resultados en Mitofsky indican prácticamente lo mismo, pues al cierre de abril, la casa encuestadora más conocida en México analizó los escenarios en tres entidades, dónde sólo le da la victoria a Va por México en una entidad que es Aguascalientes. Mientras que en Hidalgo, el resultado favorece a Julio Menchaca cuenta con el 49% de apoyo popular, mientras que la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano se queda con el 26%. Ya veremos.

RICARDO MONREAL PRONOSTICA QUE MORENA GANARÁ 5 DE LAS 6 GUBERNATURAS EL PRÓXIMO DOMINGO

A pocos días de que se realicen elecciones en seis estados del país Ricardo Monreal Ávila admitió que el domingo 5 de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador será el que ganará las elecciones por la gran aceptación que tiene entre la ciudadanía. “Las elecciones las está ganando el presidente de la República por su popularidad, por su aceptación ciudadana y por sus atributos personales, la gente confía en el presidente mayoritariamente y si traslada su simpatía a los procesos electorales”. También el legislador vaticinó un amplio triunfo de Morena en estos comicios y pronóstico que por lo menos se llevará 5 de 6. “Tamaulipas Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo van a ser más de 10 puntos 5 a 1 o 4 a 2 o 6-cero”, afirmó. El legislador estimó que la ciudadanía va a votar, porque el Estado mexicano garantizará tranquilidad y paz en el momento de acudir a la elección, a la casilla. Lo que sí reconoció es que su partido carece de organización por lo que el Presidente es el que empuja a su partido, respecto a la oposición consideró que si bien es fuerte, está desorganizada y sólo se centró en atacar al Presidente y su familia, estrategia que dijo, no le resultó porque no impactó en la ciudadanía.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ALERTA RIESGOS DE FENATANILO

Siempre empapado de los temas de interés, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, alertó sobre los riesgos del fentanilo. El legislador considera que esta nueva droga es una amenaza latente a la salud, se trata, dijo, de un narcótico 50 veces más potente que la heroína, lo que implica que la persona consumidora queda enganchada con porciones más pequeñas, aumenta el riesgo de muerte por sobredosis y genera afectaciones musculares que provocan que la persona adicta se mueva como un zombie. Agregó, que este narco le genera a los traficantes las mismas ganancias que otras drogas, pero con menores volúmenes, lo que les permite transportarla en formatos más difíciles de detectar, incluida la falsificación de medicamentos. Por todo lo anterior, aseguró, es vital tomar consciencia de su peligro y legislar con urgencia sobre la falsificación de medicamentos opioides pues, sin duda, existe un grave riesgo de que México pase de ser un país de trasiego y producción a un país consumidor, lo que necesariamente implicaría la pérdida de muchas vidas.

MARKO CRITICA A ADÁN AUGUSTO LÓPEZ POR ESTAR PRESENTE EN CIERRES DE CAMPAÑA

En la recta final de las elecciones del próximo domingo la polarización está a todo lo que da y como siempre los partidos se suben al ring político en esta ocasión el líder nacional del PAN, Marko Cortés, señaló que el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, se ha convertido en “un activista político”, por su participación en el cierre de campaña de la candidata de Morena a la gubernatura de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba. Lo cierto es que estas prácticas también se daban en anteriores gobiernos donde en tiempos del PRI lo que se llamaba “cargada” estaba llena de funcionarios de alto nivel del gobierno. Hoy estos partidos se quejan de lo mismo que hicieron, pero lo cierto es que la ciudadanía será la que decida el próximo 5 de junio y lo que rechazan es la guerra sucia y la descalificación.

ALEJANDRO MORENO: NO VAMOS A PERMITIR QUE NOS ROBEN LA ELECCION EN TAMAULIPAS

Días de intensa actividad tendrá el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas pues recorrerá los estados donde se celebrán elecciones el próximo 5 de junio para apoyar a los candidatos de la Alianza Va por México en sus cierres de campaña. Ayer estuvo en Tamaulipas donde aseguró que los cínicos, corruptos y sinvergüenzas quieren robarse la elección, pero “no se los vamos a permitir”. Alejandro Moreno acompañó a César “Truco” Verástegui que dijo, es garantía de triunfo. El dirigente priista dejó en claro que con un gran ejército conformado por las estructuras de la coalición “Va por Tamaulipas”, integrada por el PRI, PAN y PRD, así como militantes de Movimiento Ciudadano que se sumaron a la campaña, aportarán los votos para ganar la gubernatura y, además, vigilarán y defenderán la elección. Lo cierto es que a cuatro días de que se celebren los comicios la ciudadanía ya decidió y aunque en política nada está escrito ya veremos si las encuestas se cumplen pues en esta entidad según la encuestadora CAMPAIGNS & ELECTIONS MÉXICO (C&EResearch) se proyecta una victoria de la 4T al darle el 45% a Américo Villarreal y 39% al Truko.

LUIS GUILLERMO BENITEZ ACOMPAÑA A AMLO EN RECORRIDO POR LA PRESA PICACHOS

Muy cercano al Presidente se le vio al Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benitez Torres durante la gira que realizó por Sinaloa el fin de semana pasado. Y es que el alcalde fue su anfitrión durante el recorrido que realizó el primer mandatario por la Presa Picachos. Ahí, López Obrador comentó que los canales de riego de la Presa Picachos van muy bien y dio un estimado de cuándo estarán listos.«En diciembre 2023 tenemos ya funcionando el distrito de riego de esta presa, va estar también ya el acueducto a Concordia terminando, y el año próximo, en diciembre, estará la Presa Santa María con los sistemas de riego», dijo. Comentó que las dos presas se equiparán para que sean hidroeléctricas, ya que ambas producirán energía a finales del año próximo, y a más tardar en marzo del 2024, van estar funcionando las turbinas.

RICARDO ANAYA LLAMA A LA OPOSICIÓN A UNIRSE PARA VENCER A MORENA EN EL 24

Quien sigue activo a pesar de su autoexilio es el ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, quien aseguró que la clave del triunfo de 2024 para frenar lo que él llamó la destrucción de Morena es que los partidos de oposición se sumen. Anaya hizo un llamado a la oposición a la unidad. "Sin duda vamos a hacer mayoría en 2024, la unidad de todos, incluyendo a todos los partidos de oposición pero mucho más allá de una simple suma de membrete", afirmó. El panista señaló que Morena no tiene manera de ganar la elección de 2024 eliminado los programas sociales, que si hoy son un desorden de corrupción y clientelismo electoral, lo que tiene que cambiar es el enfoque ya no electoral, no clientelar y generar opciones de desarrollo. Ya no falta mucho para comprobar si la oposición tiene viabilidad electoral pues el próximo domingo será de definiciones. Y a como están las encuestas Morena está muy fuerte y de seis estados puede llevarse la mitad. Ya lo veremos.

RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL

#CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA!

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz www.hectormunoz.com.mx