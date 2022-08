En la política...

LETICIA RAMÍREZ SUSTITUYE A DELFINA GÓMEZ EN LA SEP

A partir de este martes Leticia Ramíerez será la nueva secretaria de Educación pues sustituye en el cargo a Delfina Gómez quien se irá a buscar el voto para gobernar el Estado de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a Leticia Ramírez Amaya, quien había sido la coordinadora de Atención Ciudadana como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública y destacó que “también fue docente durante 12 años y líder sindical de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)”. Cabe recordar que Ramírez fue coordinadora de atención ciudadana cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Inició en el cargo en 2006 y lo desempeñó hasta 2012. Más tarde, de 2012 a 2018 fue asesora de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. La nueva titular de la Sep es licenciada por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) como profesora de Educación Primaria.

EDUARDO RAMÍREZ CON GRAN RESPALDO PARA REPETIR EN LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO

Nos comentan que el senador chiapaneco Eduardo Ramírez, tiene amplio consenso entre la bancada de Morena y los demás grupos parlamentarios para suceder a Olga Sánchez Cordero en la Mesa Directiva del Senado, pues tanto el poblano Alejandro Armenta, y el zacatecano José Narro, también aspirantes a dirigir los trabajos legislativos en el próximo periodo ordinario, tienen cuentas pendientes. Armenta, por las diferencias que tiene con Ignacio Mier y Narro por la desaparición de dos elementos de la Marina que solicitó como escoltas. Y es que Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, representa garantía de imparcialidad, pues sólo basta recordar lo bien que lo calificaron su trabajo los senadores de todos los partidos. Sin duda el “Jaguar” puede ser la mejor opción de Morena para no dividir a la bancada y sobre todo para que la oposición apruebe su nombramiento por unanimidad. Ya veremos, pues recordemos que la bancada guinda en el Senado votará, ante un notario público a su candidato el próximo 30 o 31 de agosto durante los trabajos de su reunión Plenaria. El ganador será puesto a consideración del Pleno del Senado para definir a quien presida los trabajos de la Cámara Alta a partir de septiembre próximo. Estaremos atentos y no perderemos de vista a Eduardo Ramirez, ya que también se perfila para ser el próximo candidato de Morena a la gubernatura de Morena en Chiapas en el 2024. Méritos, experiencia y capacidad los tiene.

LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ESTÁ DANDO RESULTADOS: ADÁN AUGUSTO LÓPEZ

Como era de esperarse Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), defendió a capa y espada la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador y aseguró “contundentemente” que, pese a los hechos violentos en los últimos días en varios estados del país, la estrategia de seguridad del gobierno, ósea “los abrazos, no balazos” se mantendrá, pues está dando resultados. Adán Augusto López aseguró que los resultados de la estrategia están respaldados por la baja en "todos, todos” los delitos considerados de alto impacto. “Las estrategia de seguridad del gobierno es una estrategia que está dando resultados”, declaró el titular de Segob.“No son atentados terroristas, no hay que magnificar los hechos”, señaló ante los ataques de grupos de la delincuencia.

IGNACIO MIER ASEGURA QUE NO HABRÁ RECORTE A PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCILAES

De nueva cuenta el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, salió al paso de las declaraciones de la oposición y afirmó que el presupuesto para los programas sociales en 2023 aumentará, pues la reforma al artículo cuarto de la Constitución establece que no habrá disminuciones a estos sectores de la población. El morenista comentó que es falso el argumento que da la oposición en el que señalan que en el próximo paquete económico disminuya el gasto de los programas sociales, al contrario, dijo, “se incrementarán los recursos que se aplican en apoyo de quienes menos tienen”. Mier comentó en referencia a los moches que quedaron atrás del presupuesto ya que esa práctica que se hacía anteriormente en la que se repartían el dinero público los diputados y senadores para aprobar el paquete fiscal “ya no existirá mientras Morena gobierne”.

RICARDO MONREAL ASEGURA QUE A AMLO LE COVIENE QUE ÉL SEA SU SUCESOR

Ricardo Monreal ha dejado claro que no claudicrá en su lucha por alcanzar la candidatura de Morena y por eso en Quintana Roo mencionó que se “van a qudar con las ganas” los asesores de Claudia y Adán Augusto, las corcholatas favoritas, que lo quieren ver fuera de su partido. Tan confiado está el zacatecano que él es la mejor opción que incluso señaló que a Andrés Manuel López Obrador le conviene que sea su sucesor porque tiene más madurez, experiencia, independencia de criterio, autonomía y capacidad para llevar a México a mejores estadios. Ricardo Monreal señaló que es el único capaz de profundizar la democracia y a generar una condición mayor de acuerdos. “Por eso, le conviene al presidente López Obrador que yo sea su sucesor, porque sería el presidente de la reconciliación nacional”, señaló. El legislador mencionó que debido a que la Nomenklatura de Morena, no ha fijado reglas claras, no “hay piso parejo”, pero él no se desesperará y seguirá trabajando más duro para obtener la candidatura presidencial de su partido porque tiene calidad moral para aspirar como fundador de ese movimiento. De paso el zacatecano les recomendó a la Jefa de Gobierno, al secretario de Gobernación que tengan cuidado porque les pueden anular su candidatura si se demuestra que están incurriendo en actos anticipados de campaña. ¿Será?

COMO “MUJER HONESTA Y DE CONVICCIONES" CALIFICA CLAUDIA SHEINBAUM A LETICIA RAMÍREZ NUEVA TITULAR DE LA SEP

Alineada a las desiciones de Andrés Manuel López Obrador, como siempre, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó el nombramiento de Leticia Ramírez al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y le manifestó todo su respaldo. “Leticia, ella es maestra, ella ejerció durante muchos años como maestra, es una mujer muy inteligente. Tengo el privilegio de conocerla desde hace mucho tiempo, de muchas convicciones, honesta y que conoce de educación”, dijo la mandataria capitaliana. Ahora sí con “todo” va el respaldo a Delfina Gómez próxima candidata de Morena en el Estado de México, pues no hay duda que la fuerza que Claudia tiene entre los simpatizantes de Morena es suficiente para sumar voluntades en favor de la maestra. Ya veremos.

.SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ALERTA QUE EL EJÉRCITO NO PUEDE PROLOGAR SU PERMANENCIA EN LA GUARDIA NACIONAL

Siempre activo Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, advirtió que el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede prolongar la permanencia de las Fuerzas Armadas después de 2024, como lo planteó y la medida "tendrá efectos legales hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare su inconstitucionalidad". En este sentido, el exjefe de Gobierno reconoció que el planteamiento del titular del Ejecutivo Federal de emitir un decreto o reformar leyes secundarias para prolongar la permanencia de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en estas tareas, es inconstitucional. Recordó que el artículo quinto transitorio de la Constitución Política, establece que la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, será sólo de 5 años, es decir, hasta el 27 de marzo de 2024. El exprocurador general de Justicia de la capital, detalló que la intención del presidente López Obrador es promulgar el decreto o reformas a normas secundarias para que soldados y marinos sigan en estas tareas, hasta en tanto la Corte resuelve el fondo del asunto, lo que podría tardar dos años o más, esto es, después de concluir su sexenio. "Es una estrategia jurídico-política, o sea, es una estrategia política, pero le das el cover jurídico. ¿Por dónde si lo puedo hacer?, por aquí, me lo van a impugnar, pero te lo van a impugnar y te lo van a ganar dentro de dos años, dentro de dos años ¿què van a decir?, es inconstitucional, regrésense. (...) Surtirá sus efectos hasta en tanto lo resuelva la Corte, esa decisión surtirá sus efectos, hasta en tanto no sea declarada inconstitucional". Dijo que la pretensión del presidente es muy parecida a los juicios de desahucio, que dan un plazo determinado al inquilino para desalojar la vivienda. Mientras la persona vivía en el inmueble hasta que el juicio se resolvía.

SENADOR VÍCTOR FUENTES SOLÍS PIDE COORDINACIÓN PARA COMBATIR INSEGURIDAD

Ante el incremento en la violencia en el país, el senador del PAN Víctor Fuentes consideró que la única manera de enfrentar al crimen es hacerlo de manera conjunta y en el caso de su estado, Nuevo León, consideró que se debe apostar a un cambio para mejorar la seguridad. En este sentido, el senador Víctor Fuentes Solís hizo un llamado a una coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad, como policías municipales, Fuerza Civil y la Guardia Nacional.

ALFONSO RAMIREZ CUÉLLAR: CLAUDIA SHEINBAUM REPRESENTA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE AMLO

Quien ha estado muy ocupado recorriendo el país es el ex diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para trabajar en construir la candidatura de la jefa de Gobierno de la Ciudad Claudia Sheinbaum. Y es que Ramírez Cuéllar Ramírez Cuéllar sostiene que Claudia Sheinbaum representa la continuidad –que no continuismo– del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, porque tiene un sello propio, tiene una identidad muy clara, viene de la izquierda de la lucha democrática, y viene de un compromiso de promover las libertades, apoyo para atender a las familias y personas más pobres, tiene una voluntad para acelerar la movilidad social, y que esta movilidad social sea ascendente para los jóvenes, para los trabajadores. Eso sí el ex presidente de Morena se pronunció por la encuesta como método para el candidato presidencial de su partido, pero aclaró que ésta tiene que construirse entre todos: entre el partido, los aspirantes y sus equipos de trabajo; de tal manera que el orden, la imparcialidad, la transparencia y el carácter riguroso de las mediciones estén presentes en el proceso de la precampaña, así como en el proceso de medición, y en las conclusiones que esto vaya a arrojar. Al tiempo.

