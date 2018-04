MONSERRAT DARÁ GUSTO A SU PAREJA



Monserrat Oliver dijo: “Si mi pareja quiere, yo contemplo tener hijos”. O sea que está muy enamorada de Yaya Kosikova porque ni me la imagino cuidando un bebé y jugando muy en serio a la casita, pero por lo visto crecerá pronto la familia.





BELINDA SE CASARÁ HASTA QUE CUMPLA 33 AÑOS

Belinda a sus 28 años dice que no se casará hasta los 33, todavía le quedan cinco y ahorita sale con quien la consiente y si se revienta es porque no le hace mal a nadie, ni está abandonando a un bebé de brazos, ni está embarazada, ni revolcándose en el lodo, se divierte bonito con gente bonita sin clavarse con uno solo.





LA VENGANZA DE LAS SPANIC

¿Cómo pueden dos hermanas amolarle la vida a tanta gente? Dani y Gaby Spanic son como las brujas malas del cuento. Después de que Ademar Nahum cargó en brazos durante años a Dani, cuando ésta no podía caminar, como él ahora está soltero y tiene una novia de 30 años, llamada Shirley, se vengan poniéndole una orden de restricción que le prohíbe acercarse a su hija argumentando que es violento, pero le sacan 30 mil pesos al mes y Dani influenciada por Gabi, lo culpa de todos sus males y lo castiga al no dejarle ver a su nena que es su adoración.





OTRO ANILLO DE COMPROMISO LA CHIQUIS RIVERA

Lorenzo Méndez le dio por segunda vez un anillo de compromiso a la Chiquis Rivera, el doble de grande que el anterior aunque se equivocó de mano y se lo puso en la y ella lo corrigió que era en la izquierda… Ahorita están muy unidos contra la ex de Lorenzo y madre de sus dos hijas, Claudia Galván, pero en cuanto ella deje de meterse con los enamorados, seguramente volverán a tronar como lo han hecho muchas veces, ya que ella ni hijos quiere y él por lo que dice su ex, ni quiere a las que ya tiene.





ANGELIQUE BOYER Y RULLI LLEVAN A SU FOTÓGRAFO DE VACACIONES

Con lo difícil que está conseguir trabajo en el medio artístico, hay que promoverse y el que no anuncia no vende y si las actrices van a la playa con colita de ama de casa, los productores dicen: “A esta no la quiero para mi película”. Precisamente porque son tan profesionales Sebastián Rulli y Angelique Boyer se llevaron a sus vacaciones a un fotógrafo profesional para que los productores vean que “buenotes” están, eso es promoción e invertir en tu carrera, hacen el gasto, les vale la pena cargar con su fotógrafo y se ponen en la vitrina demostrando que están de muy buen ver.