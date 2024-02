Fama / Faitelson ofendió a los amantes de la tauromaquia

David Faitelson les dijo a los amantes de la Fiesta brava: “descerebrados, cobardes, sádicos, idiotas” pero bien que se come los tacos de bistec, usa chamarra de cuero y seguramente nunca ha ido al rastro a ver como matan a las reses a palos?

Malas noticias Faitelson, a los 40 mil asistentes de la Plaza tus insultos no les quitaron el sueño, no los perturbó, no los inquietó por lo que David, piensa en una estrategia más efectiva para disuadir a los taurinos.

¿Cuál es la explicación lógica para ofender a los que quieren ir a ver una corrida cuando México es una fosa común de costa a costa?

Mejor guarda tu saliva para defender a niños asesinados a golpes por sus propios padres y a tanta mujer que son objeto de feminicidio.

POR ANDAR CON UN CASADO PERDIÓ EL AMOR Y LA CORONA

Devolvió su corona Miss Japón no porque el Certámen de Belleza se lo pidiera sino porque los japoneses que tienen estándares muy altos de honor y dignidad le exigieron a Karolina Shiino renunciar al título cuando se supo que anda con un hombre casado. Nacida en Ucrania hace 26 años y naturalizada en Japón no pudo contra un país completo y el amante al sentirse avergonzado también la dejó.

TAYLOR SWIFT PUEDE DEFINIR LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Taylor Swift puso a temblar a los republicanos, los tiene no comiéndose las uñas ¡devorándose los dedos! al apoyar a Biden pues con sus 280 millones de seguidores en redes puede inclinar y definir las elecciones en Estados Unidos, es impactante, estratosférico cuantas visitas tienen sus videos que casi abarcan los espacios siderales. Y eso que no vota por lo más bonito sino por lo menos feo, tenemos que arar con lo menos peor

SYLVESTER STALLONE ANTES DE ESCRIBIR ROCKY ERA TAN POBRE QUE VENDIÓ A SU PERRO POR 40 DÓLARES, 1600 PESOS PARA NO FALLECER DE HAMBRE PORQUE LLEVABA VARIOS DÍAS SIN COMER

Sylvester Stallone confesó que antes de escribir, producir y actuar en Rocky ale cayeron las 7 plagas de egipto: Nació con parálisis facial la cual nunca pudo curarse del todo, en su infancia vivió en la calle, hizo una película porno por 200 dólares y cuando su perro no lo orinó porque antes lo vendió por 40 dólares para no fallecer de hambre.

Triunfó según él porque es valiente y asegura que lo más grave que le pasa a la humanidad es sin duda el miedo, temor a lo que digan de ti, a fracasar, a no salir de la pobreza, a no ser suficiente, a no tener requisitos para salir adelante y según él, es el miedo el que realmente paraliza al mundo más de lo que a él lo paralizó su parálisis facial en toda su vida.

La biblia dice 365 veces: No tengas miedo.

Parece que el único que entendió el mensaje fue Sylvester Stallone.