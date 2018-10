A Danna Paola le estorba la ropa y le entró a la moda de “el striptease es lo nuestro”





En el primer capítulo de la serie Élite de Netflix, Danna Paola aparece encuerada teniendo relaciones sexuales mientras se baña en las regaderas de la escuela. Tantos años que Danna Paola trató de ocultar al amor de su vida, Eleazar Gómez haciéndose la virgen y ya le entró a la moda de hoy, al narcisismo. Todo mundo se quiere desnudar porque se sienten muy buenotas y Danna Paola, como todos, ya sale en pelotas y también le estorba la ropa. El lema del momento es “el striptease es lo nuestro” y que bueno por ella, otras le ponen más misterio tapándose el pubis con un hilito y hoy las más decentes aparecen así.

LAS ATREVIDAS FANS DE CRISTIANO RONALDO

Ahora que aparecieron las imágenes de Cristiano Ronaldo con la chica que él dice que no conoce, y ella lo acusa de haberla violado en Las Vegas, y si el Juez que puso Trump por sus pistolas, que fue acusado de violar es el que va a poner las nuevas reglas de moralidad… ya todos se pueden mover en el fango libremente.

Y también hay que decir que hay leyes para que no violen a las mujeres, pero si ellas se meten encueradas o con la mano adelante del pubis, les hacen sexo oral disque porque creen que era un paleta y luego dicen: “yo nada mas entré a pedirle un autógrafo y me violó”, ya vimos que aquí todo mundo se quiere pasar de listo y no hay ni a quién creerle porque ellas y ellos dicen unos choros que son un atentado contra nuestra inteligencia.

LIVIA BRITO SE TREPA EN UN AVION DE PAPEL Y DICTA CÁTEDRA DE AVIACIÓN

Ahora que Livia Brito ya se comprometió con Said El caballero, dice que se casa y tendrá hijos después de terminar la tercera temporada de La piloto y la verdad ya vimos que a ella todo se le da y se la da muy fácil. Tomó cursos intensivos en La piloto, se trepó en un avioncito de papel y siente que ya puede dictar cátedra en aviación.

Y ahora con anillo de compromiso en mano y con ese bello piedrante en su dedo anular, en vez de dedicarse a las chocoaventuras,jugará a la casita y va a poner su guardería y su kínder con sus hijos en su nuevo hogar con Said, su propio caballero andante.