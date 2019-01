Michelle Renaud se enoja cuando le dicen que su bello hijito parece niña por traer el pelo largo y dice que el cabello no nos define







A todos aquellos que confunden al hijito de Michelle Renaud con una niña, ella les contesta que el pelo no es algo que defina a una persona, y que ya superemos las ganas que tenemos de opinar de los demás y yo estoy de acuerdo con Michelle, sí somos muy metiches, pero también pienso que el nene es muy pequeño, no creo que sea su libre albedrio decidir: "Quiero que mi pelo me llegue hasta el piso".

Cuando las criaturas son pequeñas, ellas no deciden, somos los padres los que decidimos por ellos. Y por otra parte, supongo que la gente opina porque al Michelle sacar en las revistas españolas a su hijo, lo expone, porque no es él quien decide salir en las revistas pipiris nice, entonces no puede exigir que nadie opine del bebé si ella lo está exponiendo.

Claro que todos queremos cuando ponemos a nuestros bebés que nos digan cosas lindas, que somos la madre y el hijo perfectos, no los sacamos para que nos digan que le cortemos el pelo, pero nunca va a faltar quien critique, entonces o no lo sacas o lo sacas y cuando te dicen que tu niño parece niña, no te metes a filosofar si el pelo te define o no.





VERÁSTEGUI QUIERE CONSTRUIR UN CRISTO DE 77 METROS





Le negaron el permiso a Eduardo Verástegui de hacer un Cristo de 77 metros en Tamaulipas, hubiera sido el más grande del mundo ya que el más alto es el de Corcovado con 30 metros en Rio de Janeiro.

Le dijeron que no porque estamos en épocas de ahorro y como no lo va a hacer con palillos de dientes y aunque fuera con palillos, para juntar 77 metros de palitos es mucho dinero y no está fácil conseguirlo y si es de hierro, y se cae con un aire, va a apachurrar y aplastar a muchos cristianos, porque no creo que sólo se caiga sobre los malos, por lo tanto ese proyecto queda cancelado.





CONSEJOS PARA AMARRAR PAREJA DE AURA CRISTINA GEITHNER





Aura Cristina Geithner, la gemela de Harry aconseja a los que no pueden enamorar a sus parejas, que hagan rituales para amarrar al hombre que aman por el resto de su vida, lo cual según ella se logra así: "amarrando listones rojos en una vela con el nombre del amado".

Sin embargo, Aura Cristina sigue soltera, lo cual equivale a que un desempleado le dé consejos a alguien que trabaja. Aquí la pregunta es: ¿Porqué le pedimos consejos de amor a alguien que no consigue el amor? La respuesta es que finalmente todo mundo quiere creer en algo, agarrarnos de lo que caiga, o tal vez a Aura Cristina le ha funcionado tanto el ritual y el hechizo es tan bueno que diario cambia de pareja y de amor.