Mis padres fueron adictos a la cocaína casi 15 años, por eso yo jamás probé las drogas: Barbie juárez, boxeadora mexicana

Barbie Juárez, la mejor boxeadora mexicana se confiesa. “Mis dos padres fueron adictos a la cocaína casi 15 años, yo jamás probé la droga porque cuando empecé mi carrera de boxeadora a los 17 años, me entero que mis papás son adictos, fue muy difícil verlos destruirse mientras nosotros le echábamos ganas para sacar adelante a mis hermanos.

"Somos cinco, yo soy la mayor, dos viven en Estados Unidos y tres vivimos aquí. Mi hermano el de enmedio ha sufrido demasiado, es alcohólico y siempre ha vivido así, para evadir las cosas prefería tomar y así desahogarse, pero cuando perdimos a mi mamá que falleció el 26 agosto 2018 le pegó muy duro, se aventó 20 días de estar mal, antes lo metíamos a la clínica de rehabilitación y a los tres meses el sentimiento nos ganaba y lo sacábamos, pero esta vez me prometí a mí misma, después de que lo interné otra vez y quería que lo sacáramos a los tres meses, pero le dije que tenía que terminar todo el proceso que dura un año.

¿Y no lo dejan salir?

No, no, te aíslan completamente, cuando cumple los tres meses lo puedes visitar y sientes muy feo. Es mi hermano con el que más me he identificado, él tampoco tiene pareja y es bien duro, bien difícil pero ya perdí a mi mamá, no voy a perder a mi hermano también.

¿Tus padres murieron a causa de las adicciones?

Mis papás lograron salir, bendito Dios como dos años y medio que estaban bien limpios, pero no todo en la vida es color de rosa Shanik y después de salir de eso, mi mamá empezó a sentirse mal y en dos meses se nos fue a causa del cáncer, jamás en la vida había habido cáncer en mi familia y mi mamá se fue completamente llena de cáncer en páncreas e hígado, estaba toda invadida, en su cabecita, sus pulmones

¿Y tu papá está vivo?

Mi papá si está vivo y ya no es adicto, ahorita está en Denver con mi hermana y mi hermano y sus nietos

¿Tú eres gringa?

No yo no, todos nuestros hijos si lo son, pero nosotros no, mis papás estaban enfermos y para sacarlos de ese ambiente y sus amistades y que ellos pudieran salir adelante y estuvieran limpios, nos fuimos y todo empezó a estar muy bien.

Cuando regresamos, porque yo volví al boxeo aquí en México y regreso con mi niña, mis papás se regresan conmigo y volvió a comenzar un infierno de casi cinco años otra vez, fue terrible porque sólo mi hermana y yo éramos las únicas que estabamos aquí con mis papás y era una pesadilla ver a tus padres destruirse.

Así lo contó la Barbie, quien tiene tres títulos en diferentes divisiones: Mosca, Super Mosca y Gallo.

¿Super Mosca y Mosca son más bajos que Gallo?

Sí, son más bajos es de 50.200, 51.800 y 53 y medio kilos

¿Ahorita estas en 53 y medio?

Exacto, concluyó la boxeadora mexicana Barbie Juárez, actualmente Campeona Mundial Gallo del consejo mundial del boxeo.