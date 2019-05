Ojalá la hija del Pirru encuentre la estabilidad con su entrenador afroamericano

Lo de hoy es casarte con negros, güeros, azules, naranjas, el color no importa sólo que la pareja sea feliz y dejarnos de etiquetas, por eso la hija del Pirru, María José se casó con un entrenador negrito, Jeremy Whisinte, ojalá encuentre la estabilidad que no encontró al lado de su papá, que se casó seis veces, sin importar de qué color sea la felicidad.

LUDWIKA PALETA APOYA A SU MARIDO

Ludwika Paleta dice que ya no publica fotos con su marido Emiliano Salinas pero que lo apoya en el caso de Nxivm y respeta sus actividades y su trabajo. Y tiene razón, no hay hombre más guapo, ni más rico (hasta de sabor), más preparado y más brillante que Emiliano Salinas, si alguna vez Ludwika decide deshacerse de él, que nos comunique donde lo deja para pasar a recogerlo, porque un partido así no te lo encuentras mal estacionado en la calle…

CUÁNDO LLEGARÁ EL DÍA EN EL QUE MARJORIE DE SOUZA Y JULIÁN GIL HARÁN LAS PACES

Marjorie de Souza y Julián Gil van a acabar de pelear y hacer las paces el día que su hijo Matías tenga nietos… Ojalá que esta pelea desgastante no haga que el niño le tenga pánico a los hombres.

Por lo pronto, los dos son buenas personas, pero creo que apenas vienen aterrizando y todavía no tienen claro qué fue lo que desató tanto odio y venganza entre ambos que se ha hecho un asunto de vida o muerte porque: “hago esto porque es lo que yo quiero y porque se me pega la gana” pero los palos los harán más accesibles, mientras más años cumplan menos “chichos” se van a poner el uno contra el otro y le van a bajar a las pataletas y los caprichos.

UN AÑO TARDARON EN LA CLÍNICA DE ADICCIONES NI SIQUIERA PARA CURAR A LA NIETA DE CANTINFLAS, SOLO PARA PONERLA DE PIE

Marisa Moreno, la nieta de Cantinflas que estaba perdida en la droga por sus emociones desbocadas salió de la clínica donde estuvo un año internada. Se necesitó un año para ponerla de pie, ojo, no para curarla, pero para encontrar un poco de paz en el alma porque ya había tocado no fondo, sino kilómetros debajo de la tierra.

LA DEMANDA DE UN CONJUNTO RESIDENCIAL CONTRA FLORENCIA DE SARACHÓ

El misterio de la caca que se encontró flotando en una piscina, y por lo cual un conjunto residencial demandó a Florencia de Saracho sigue sin descubrirse, la actriz dice que ella no reconoce las heces fecales… a lo que hemos llegado, a no reconocer tu popó, además hemos escuchado de adultos que se hacen del dos en su cama, pero hacerte en la alberca es lo más extraño y no reconocer tus heces, no me amueles a lo que hemos llegado.