Tendré un hijo mas jóven que mis nietos: josé ángel garcía

¿El papá de Gael García Bernal, José Ángel García nos está contando o nos está presumiendo que a sus 69 años de edad tendrá un Ángelo o una Ángela mÁs joven que los hijos de Gael?

El dice: “Voy a tener a mi hijo porque puedo y no tuve que pedir ayuda al vecino” y si mi esposa quiere bebé, al amorcito lo que pida, ni modo que le quite ese gusto cuando tengo tan buena puntería”.

ENRIQUE PEÑA NIETO TIENE A TANIA RUIZ CON UNA SONRISOTA

Enrique Peña Nieto parece más representante de estrellas que expresidente de México, está tan enamorado de Tania Ruiz que ya hay pláticas de boda y parece quinceañero “echando” novia presumiendo a la güera como si fuera un playboy. Pero resultó muy “cumplidor”, porque Tania dice que casi se muerde las orejas de la sonrisa que él le provoca, sin menospreciar que Peña Nieto está entero, es millonario, vivió una presidencia, ¿quién no va a sonreír con ese partidazo de novio?

ALEJANDRA GUZMÁN LE RESUELVE LA VIDA A SU ENTRENADOR

Esa “monada”, finísima persona, Christian Estrada, que presume que cortó a Frida Sofía Guzmán porque se atrevió a ejercer su derecho de no querer ser madre, ya está acomodadito con la vida resuelta al lado de Alejandra Guzmán, pero si la Reina de Suecia se casó con su entrenador y lo hizo príncipe consorte (más bien, príncipe “con suerte”), Alejandra puede andar con este don nadie, que falta de imaginación, con tanto “pativolteado” agarrar al “canijo” que cortó a tu hija.

Frida Sofía no te quejes si Alejandra mantiene a tu ex y no te da tu domingo, con el dinerito propio uno mantiene a quien quiere, y no se vale que los hijos le controlen el dinero a los padres.

TODOS QUERMOS EL SUELDO DE LA NIÑERA DEL PRÍNCIPE ARCHIE

¿A dónde mandamos nuestra solicitud para ser la niñera de Archie, el hijo de Meghan Markle y del Príncipe Harry? La mayoría de los mexicanos trabajamos por cáscaras de cacahuate y ellos ofrecen 142 mil pesos mensuales por aguantar los berrinches “reales” del Principito cuando no quiera dormir, sino jugar toda la noche.

HERMANO DE JUAN GABRIEL PIDE PERDÓN A SU SOBRINO IVÁN

Iván Aguilera desenredó el nudo y ajusta cuentas con Pablo Aguilera, hermano de Juan Gabriel, quien alega que puso impostores para quitarle su herencia a su sobrino, pero albergaba muy buenos sentimientos en su noble alma. Después de años de demandas ahora pide perdón por “haberse dejado influenciar pues estaba enfermo”. Siquiera que reconozca que se quería agandallar a Iván y como no le salió la jugada por eso pide perdón.