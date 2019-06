Frida Sofía tú tienes muy buen gusto, por eso a tu mami se le antojan tus novios.

Alejandra Guzmán le dijo a su hija Frida Sofía: “los trapitos sucios se lavan en casa”, a lo que Frida respondió: "¿En cuál casa si nunca tuve hogar y mami te pido no andes con mis novios".

Mi Frida, este no es un asunto personal, no te indignes, tú tienes buen gusto y a tu mami se le antojan tus gustos, para solucionar este problema, de ahora en adelante, consigue a los galanes por paquete, agarras a dos: uno para ti y uno para tu mami.

Te preocupaste de más, Cristian Ahumada al parecer ya no anda con la Guzmán, pues amenaza con modelar ropa diseñada por sus hermanos, vestuaristas de Alejandra. ¿Cuál es la sorpresa? Los matrimonios no duran ni 10 días, entonces un romance con el ex de tu hija sólo dura lo que un revolcón.

EL PROBLEMA QUE CANELO NO PUEDE CONTROLAR

El Canelo en ParÍs iba en su auto, no con su novia Fernanda, sino con otra bella mujer. Para eso sirve la plata, que no se la robó, se la ganó a puños y sería muy grave que una mujer piense que va a amarrar al pugilista.

A su bebé nunca le faltará pensión alimenticia, hasta se tatuó en honor de sus hijos, y a la novia siempre le pasará para sus chucherías, porque el dinero no es su problema, el problema del Canelo es guardar su pajarito en el pantalón, pero ya parece que se va a ir a Francia al mejor hotel del mundo a turistear solito.

NADA SOY SIN LAURA: CRISTIAN ZUÁREZ

Laura Bozzo se burló cuando expulsaron a su expareja Cristian Zuárez del reality de parejas, pese a pedirle matrimonio a su pareja en el programa, a lo que Laura dijo: “A mi me pidió matrimonio ocho veces, nunca acepté, a ver si ahora sin plata, sin fama y sin Laura alguien lo acepta”.

Tiene toda la razón Bozzo, con Laura, Cristian era importante pero como cantaría Raphael: “Nada soy sin Laura, sin Laura nada soy”.

PAULINA NO DESAIRÓ A BISBAL, SÓLO NECESITABA DESCANSAR

Paulina Rubio no desairó a David Bisbal cuando la invitó a cantar en la tele, si ella no se levantó de su silla es porque está cansada, no se burló del español simplemente le tocaba descansar y ya parece que te vas a quemar desafinando al lado de Bisbal para que piensen que los del karaoke cantan mejor en vivo, ¡esa si habría sido achicharrada!

GLORIA TREVI ESCUPIÓ A AURELIO NUÑO

Gloria Trevi le escupió al exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, pero no es nada personal, ni tiene problemas con la educación, ni es del SNTE y tampoco está a favor o en contra de la Reforma Educativa, lo vio muy guapito y quiso llamar su atención, de lo que se quejó el político es de que su saliva está muy fría.

