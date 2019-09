PAUL STANLEY: “TENGO LA EDUCACIÓN LATINA DE PROTEGER A LA MUJER CON LA QUE ESTOY, EN ESTE CASO A MI NOVIA: JOELY BERNAT”

¿Te gustaría casarte con tu novia, Jolie, la conductora puertoriqueña? Le pregunté al encantador conductor de Hoy, a Paul Stanley.

“Ya llevamos un rato juntos y en un futuro si me gustaría casarme, estoy muy enamorado pero ahorita en mi vida lo que quiero es tranquilidad, estar pendiente y ayudar a mi mamá en lo que pueda y hacer dinero para tener un futuro tranquilo”.

¿Eres detallista como novio?

“Sí, soy detallista con cosas materiales, me gusta regalar cadenas, alhajas y relojes, soy de los que abro la puerta del coche y estoy pendiente de la mujer que amo, tengo la educación latina de proteger a la persona con la que estoy”.

¿Hablando de joyas, le vas a dar anillo de compromiso a Joe?

“Aún no pienso en eso, no soy taaan cursí, soy mas bien romántico, de cenita y musiquita bonita”.

¿Te dolería que salgan contigo por interés?

“No duele, mejor te das cuenta y en automático ya no pierdes el tiempo ahí”.

Paul, ¿Te pones triste cuándo te dicen que estás igualito a tu papá?

“Me da mucho orgullo que físicamente salí a él”.

¿Si tuvieras un hijo le pondrías Paul o Paco?

“No, mejor le pondría otro nombre pero todavía estoy muy chavo para pensar en hijos”. Dijo Paul Stanley Concluyó Paul Stanley.

“NO SOY COUGAR SOLO LE LLEVO 2 AÑOS A MI MARIDO Y A MI HIJO LO AMO, LE COMPRÉ HASTA LAS CUCHARAS DE SU CASA PERO NUNCA VOY SI ÉL Y SU MUJER NO ME INVITAN”: TANIA LIBERTAD

Tania Libertad, peruana, con mas de 52 años de cantante, 65 de edad y 34 casada con el brasileño;Luis Felipe Gomes Da Silva que es más joven que ella solo por dos años por lo que dice que no es cougar.

“Solo le llevo 2 años y cougar no soy, mi marido y yo y tenemos un hijo que tiene mas de 30 años, Diego Gómez de Sousa, ingeniero de audio y yo no mantengo a mi marido, el importa, rey vende maquinaria pesada para hacer carreteras y si hemos

durado tanto casados es porque no nos vemos, el trabaja todo el día, se levanta temprano, juega tenis, no se desvela, no toma, no fuma; es el hombre más sano que he conocido y yo tampoco tomo mucho pero en los shows me echó un par de tequilas. M.”

¿Tienen casa propia?

“Sí, tenemos casa propia y vivimos bien, somos muy organizados con nuestro dinero y hemos ahorrado lo suficiente para nuestros seguros de gastos médicos, seguros de vida y para vivir bien.”

¿Eres buena suegra?

“Soy demasiado buena, el día que di a luz a mi hijo dije: ‘Lo único que quiero para mi hijo es que sea feliz y voy a mover cielo, mar y tierra para que así sea, le decoré su casa, compré todo hasta las cucharas, el edredón las almohadas pero jamás me meto en su casa, solo que él y su mujer me inviten.” Concluyó Tania Libertad que dice que el día que no tenga voz será productora de discos como lo ha hecho en sus 42 discos que he producido.