NIEGAN HERENCIA A HIJO ÚNICO DE CAMILO SEXTO

La madre de Camilín, Lourdes Ornelas culpa a Cristóbal Hueto, administrador de Camilo Sesto, de haber aislado al cantante de su único hijo, de denigrarlo y negarle su herencia, pues es quien maneja sus posesiones.

NIETO DE HELENA ROJO IMPLICADO EN NARCOTRÁFICO

Muy delicado está Alan Kaleb, el nieto de la bella actriz Helena Rojo en un hospital en Perú, después de que lo operaron para retirarle 50 condones con cocaína que se tragó para traficar con ellos ¿Para qué quería tanto dinero que puso en riesgo su vida y libertad?Saliendo del hospital lo encarcelan en Perú o lo extraditan a México.

HABLA FERNANDA GÓMEZ, LA NOVIA DE SAÚL CANELO ÁLVAREZ

Fernanda Gómez, bella novia del pugilista Saúl Canelo Álvarez dijo: “Los ojos que se tatuó en el brazo el Canelo, mi novio, sí son míos” presumió la suertuda.

IVONNE MONTERO NO VE A SUS EXPAREJAS

Ivonne Montero, ¿sentiste feo que Pascacio quien fue tu pareja y con quien llegaste a pensar en tener un hijo se hizo novio de Irán Castillo cuando rompieron su noviazgo?





No tengo contacto con mis ex parejas y no me preocupa con quien andan ni que hacen de su vida, me enteré porque me hicieron una entrevista y me lo contaron y no tengo nada que opinar, nada.

OPERARÁN A SU HIJA DEL CORAZÓN

¿Por qué no le has quitado la bola de la nariz a tu hija Antonella?





Ella no quería que le tocara su carita, decía: ‘no me quiero operar, así estoy bien y soy feliz’, pero últimamente me ha dicho: ‘Oye mami, ¿voy a crecer con esto en mi nariz?’ y le dije: Sí mi vida, vas a crecer con eso en tu nariz a menos que te lo retiremos, ¿quieres? Tiene 6 años y me dijo :‘A mí sí me gustaría.” Le dije: Ok, vamos a pensarlo. Ella tiene pendiente otra cirugía de corazón porque cuando tenía dos años le hicieron la corrección de dos arterias y se las dejaron de tamaño normal pero las dos valvulitas adentro de las arterias que abren y cierran para que no se mezcle la sangre oxigenada con la no oxigenada quedaron cortas, no cierran y tiene un soplo.

¿Se puede vivir con un soplo?





Sí se puede vivir con un soplo, pero su corazón trabaja más que uno normal y la operación es importante para que el corazón no trabaje tanto, mi hija lo sabe y no es nada berrinchuda, ni se lo permito, eso ya estámuy claro, cuando lo intentó le hice saber quién es mamá y es una muy buena niña. Concluyó Ivonne Montero que está de gira con la obra teatral La reina del sur.