Los preparativos para el homenaje a José Jose, más que para un funeral parecen para una boda

Los preparativos para el entierro y homenajes a José José más que para un funeral son como para una boda, lo embalsamaron tipo a los faraones después de hacer un escándalo a nivel internacional con un cuento macabro magnificado y retorcido donde todos se disputaban un cadáver, pero finalmente a ese cadáver se le rezarán rosarios y lo van a enterrar como Dios manda después de que sus hijos realizaron el super espectáculo de la vida de José José.

THALÍA REPLICA SU VESTIDO DE BODA PARA LOS XV AÑOS DE SU HIJA

Hablando de homenajes y bodas, el vestido de Thalia que le confeccionó Mitzy y la casa Armani bordó a mano con pedrería millonaria para su boda con Tommy Motola, donde asistió como invitado Michael Jackson, se hará idéntico pero en color rosa para que lo estrene su hija, Sabrina Sakaë en su fiesta de XV años.

NO PAGÓ IMPUESTOS Y AHORA CUBRE INTERNADO MILLONARIO

Después de que al SAT se le olvidó cobrarle a Angélica Rivera, exprimera dama impuestos millonarios, porque para eso fue primera dama faltaba más, ahora tiene a una hija internada en Boston donde paga tres millones de pesos, pero ni modo que hagan la injusticia que después de que la “pobrecita” vivió en los Pinos le pidan que viva como Juana de las pitas.

NINEL CONDE Y GIOVANNI ARREGLAN Y DESARREGLAN SU VIDA EN INSTAGRAM

Ninel Conde y su pareja Giovanni Medina sienten que si no están en las redes no son nadie y arreglan y desarreglan sus problemas en Instagram y si el berrinche consabido no tiene 300 mil likes, como dice Thalía, la gente no se acuerda y si no se acuerdan es que no pasó.

Lo increíble no es que hagan el sainete numero 400, porque no le llamaron en 40 segundos para decirle que su hijo estaba ileso de un pequeño choque, sino que nosotros estamos muy pendientes de tanta bobada.

IRINA BAEVA CON SU NUEVO LOOK ESTÁ IGUALITA A LA NOVIA DE EPN, TANIA RUIZ

El nuevo look de Irina Baeva es igualito al que trae Tania Ruiz, novia del ex presidente EPN y logró el cometido, si ya era atractiva ahora está espectacular como para que Gabriel Soto se enamore de nuevo desde el principio de ella.

¿CASTIGARÁN AL QUE LASTIMÓ A HIJA DE ALICIA VILLAREAL?

Ya ni a la Universidad puedes ir tranquila, la pobre Melanie hija de Alicia Villareal mostró terribles moretones y golpes por forcejear con el tipo que intentó abusar sexualmente de ella. ¿Lo encontrarán y si lo encuentran, castigarán al violador?