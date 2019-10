Se entiende que Sara Sosa viva en Sarilandia, nunca fue a la escuela, nunca convivió con otras personas, ella piensa que el mundo gira a su alrededor

Las dos Saras lograron lo que sólo han podido el Exatlón y los Aristemos: ser Trending Topic por más de una semana consecutiva.

Finalmente se salieron con la suya. Hay que agradecer los 350 gramos de Príncipe que nos manden en cenizas y no andar de mitoteros porque seguro las Saras ni eso querían compartirnos, por lo que sólo recibiremos a José… el otro José se queda allá.

Cuando hizo el homenaje a Pepe Pepe en Miami estuvo más desangelado que cuando se presentó Gabriel Soto a cantar en el programa Hoy ya que los asistentes se veían cero fans de José José, mientras que Sarita Buitre junto con Sara perversa mamá, cantaron Amor eterno promocionando el lanzamiento de Sara como cantante frente al féretro bañado en oro y el Mariachi acompañándolas.

Se notó que Sarita estuvo preparando toda la noche su magna actuación, pero como no le salía ni una lágrima se puso unos lentes oscuros para disimular, lo que no sabe Sarita es que cuando saque su disco vendrá la venganza de Moctezuma.

¿Se acuerdan del Sacerdote que manoseaba a mujeres en la playa y que se convirtió a otra religión para casarse con su chava? Pues ese, el guapo Padre Alberto es el valiente consejero espiritual que se buscó Sarita para oficiar los rezos de José José en Miami…. Cargar con ese coach de vida para que le alumbre el camino... Es tan...tan... tan Sarita.

Hoy miércoles llega el féretro vacío, el nicho con las cenizas a Bellas Artes, de ahí a la Basílica y de ahí al panteón, ese fue el acuerdo que firmaron, pero no importa, porque José José ya está en un mejor plano en el más allá y los honores serán al gran cantante que fue, no importa si son cenizas y si él no está porque era eso o nada….

Moraleja: manden a sus hijos a la escuela porque Sarita fue educada en su casa, lo que en Estados Unidos se llama homeschooling, nunca convivió con otros niños, vivió en una burbuja y no aprendió a tener sentido común y por eso partió a José José en dos, partiéndonos a nosotros el corazón.

LA ATLÉTICA ESCULTURA DE DON VICENTE FERNÁNDEZ

Cómo que la escultura de don Vicente Fernández la hicieron muy atlética y le da más el aire a Luis Aguilar, ¿a poco no? Lo que cuenta es que es un homenaje en vida y que estuvo mucho más concurrido que el velorio en Miami de José José.

PosData: La estatua no es de oro, sino de cobre para que no se la roben.