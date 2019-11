DECIRLE OPERADA A NINEL CONDE QUE ESTÁ OPERADA ES DELITO SEGÚN GIOVANNI MEDINA PERO CUANDO ÉL LE DIJO “COCAINÓMANA” ESO NO ES VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Después de que Giovanni Medina le dijo a la mamá de su hijo Emmanuel, Ninel Conde drogada y que era mala influencia para el hijo de amnbos, cuando Diego di Marco aseveró que Ninel es una “Reina Inventada” que parece “pavo relleno y que tiene mas de 14 cirugías plásticas”, Giovanni en una carta abierta dirigida a la empresa Televisa, reveló su descontento pidiendo ayuda hasta

a la Conapredrercurrió quejándose de que Diego había mancillado la honra de Ninel porque ahora rresulta que decirle operada a la operada es delito, yo creo que dañan mas a Ninel los comentarios que hizo Giovani acusándola de cocainómanoa que decirle que si está mas operada que la Gomita y parece Gomoya según Diego Di Marco, conductor de la sección ‘Fit Police’ en Programa Hoy.

MARK TACHER Y SU ESPOSA SE AMAN Y SIGUEN CASADOS PERO AL FINAL EL DECIDIO QUE NO QUERÍA ACTUAR GRATIS Y QUE LE COSTARA LA REPRESENTACIÓN EN LA IGLESIA

El camino al infierno está “empedrado” de “buenas intenciones” y de “arrepentidos”, Mark tacher se arrepintió de convertirse al catolicismo, arrodillarse en la Iglesia y que encima le cueste medio millón de pesos, decidió que casarse ni es show ni quiere actuar gratis en la iglesia y que encima le cueste la representación y si ya tienes a la mujer en tu cama y te casaste hasta por el civil es obvio que él piensa que la religiosa es puro montaje y hay hasta un machote.Cynthia mejor que cuida a Mark porque a él se le arrastran varias con escote hasta el ombligo y los hombres las tortas las tienen en casa y si lo presionas no vaya a ser que se le antoje ir a cenar a un restaurante mas gourmet.

BELINDA NECEESITA LIMPIA CON HUEVO DE GALLINA NEGRA

SI Salma Hayek se abrió el camino a codazos y patadas para briilar en el cine mundial, no me explico porque Belinda a quien no le duele nada, tiene todo, es hermosa, elegante y canta muy bien ¿como puede ser que no tiene a alguien que valga la pena atrás de ella? Necesita limpia con huevo de gallina negra aunque no si siquiera si eso sirva porque los hombres ahora ya no dan ni diamantes menos un departamento.

SHAYLA DURCAL SE COME UNA LECHUGA Y ENGORDA COMO SI SE HUBIERA COMIDO UN CABALLO

ShaylaDurcal deja de comer cochinadas, éntrale mas a las ensaladitas y a las frutitas y menos a las garnachas. Es mucha desgracia que le ocurre a varias que se comen una lechuga y es como si se hubieran comido un caballo, Shayla subió 18 kilos porque los wafles se van acumulando y no todos los organismos los eliminan pero de que Shayla es preciosa, educada, amorosa, hermos lo es…. Que su organismo no sea justo con ella eso ya es otro boleto.