Los managers de Yalitza Aparicio le dicen hasta cómo roncar

¿Tan feíto está André, el novio de Yalitza que sus representantes no dejan que nos lo presente?

Si el odontólogo fuera un actor famoso, no le tendrían prohibido presentarlo, pero los managers le dicen a Yalittza qué hacer, qué comer, le prohíben sacar fotos con feos, la visten con ropa de marca y hasta le dicen cómo roncar.

Creen que pueden meter a una mujer indígena en una licuadora y volverla del jet set. La quieren desarraigar de su bello mundo y sus costumbres fantásticas paseándola y dejándola ver sólo con gente glamorosa y para su “generalito” feo ni un besito. Pero no contaban con la astucia del novio feíto y él publicó las fotos y siendo odontólogo hasta la sonrisa se le borró de los labios a Yalitza y eso obvio ya afectó su relación.

STEPHANIE CAYO, NOVIA DE TONY DALTON NO NECESITA VEJIGAS PARA NADAR

Otro caso así es el de Ana de la Reguera que era novia de Tony Dalton quien obviamente ni se quiere casar ni tener hijos y al encontrarle mensajes de otras, lo cortó. Claro que él a la semana se consoló con la peruana guapísima Stephanie Cayo, que no necesita de vejigas para nadar, porque con esas “pompitas” flota sola. Y cuando aparecen cuerpazos que caminan solos, sobran zopilotes alrededor y ahora Tony y Stephanie se usan el uno al otro.

Ana de la Reguera tú estás muy guapa, nada más tienes que sentarte a esperar al siguiente que va a venir a romperte el corazón.

SI LAS MUJERES DE 30 NO TIENEN DE DÓNDE ESCOGER ENTRE LOS SOLTEROS...

Cecilia Galeano tiene un método muy risueño para sobrevivir en esta selva llena de caníbales y es reírse de sí misma. Y dice: “prefiero reírme de mí misma, que llorar porque no encuentro pareja, ya que los hombres creen que si son mis novios es porque me quiero casar o quiero que mantengan a mis hijos, cuando ninguna de las dos cosas es cierta. No me quiero casar, ni quiero que me mantengan a mis hijos”.

Ceci Galeano no es ninguna mantenida, lo que sí es cierto es que los hombres que quedan solteros y disponibles en el mercado, son una fauna y ahí no hay de dónde escoger, porque lo que hay son “sobras”. Igual que en las baratas donde ya todo está revuelto, calzones mezclados con calcetines y con retazos de tela, lo mismo ocurre entre los hombres solteros de más de 45 años, es lo que hay.

Y es que si las de 30 años que están preparadas, son guapas y tienen buen cuerpo, no encuentran y dicen que es aterrador que no hay nada en el mercado, las de 40 como Ceci Galiano, menos van a encontrar; y no pescar galán es el menor de los males porque, o te toca el que te vacía el refrigerador, o te vacía todas tus cuentas.