¿Si no te besas en las novelas te corren? El productor Elías Solorio nos dice la verdad

Muchos actores se niegan a tener besos de saca almuerzo y se quieren poner en huelga y ellos dicen que hasta amenazaron con correrlos si no lo hacen pese al coronavirus. Sin embargo yo hablé con el productor Elías Solorio que entre otros programas produce Vecinos y le pregunté:

Elías, ¿se van a acabar los acercamientos, los tocamientos y los besos en las telenovelas o van a ser revolcones con Susana Distancia? ¿De estirar un pie y el otro pie hasta ver hasta donde alcanzan a tocarse?

Respondió: “Hay muchos trucos para que parezca que siguen igual los besos con cámaras y situaciones técnicas”.

Ojalá sea así porque los que como yo, no sabemos de estos trucos televisivos sentimos en nuestros corazones que no hay revolcón posible con Susana Distancia y que ya nunca veremos una mordida de nalga como la que le dio Mariana Seoane a Iván Sánchez en La Tormenta, es más que ya ni siquiera veremos mordidas ni besos de utilería que parezcan medio reales, lo cual nos enfría la libido y los actores no se van a poder calentar, salvo soplándose de lejitos.

Por la pandemia dicen que ahora los preservativos se van a usar de globitos para cumpleaños porque, ¿cómo le hace uno para usar los condones de lejos? ¿O cómo vas a tener hijos salvo si es por obra y gracia del Espíritu Santo?

Pero no hay que preocuparnos porque a lo que venga, nos vamos a adaptar, está comprobado que a lo único que no se acostumbra el ser humano, ¡es a no comer!

Colegas reporteros, si van a seguir a un infiel, no sigan a Lorenzo Méndez

¿Apoco de verdad hay reporteros que siguen a Lorenzo Méndez, esposo de la Chiquis Rivera para ver cuándo hace el amor y cuándo no y con quién?

Está cañón que le den ese seguimiento, cosa que además “la tercera en discordia” ya negó y desmintió.

Aquí mi mensaje no es para “la otra”, sino para mis colegas reporteros: Amigos todavía que sigamos a Plácido Domingo para ver con quién se acuesta, porque él es famoso ya por sus líos de faldas, pero ¿a Lorenzo Méndez? Mejor hay que ver qué es lo que van a hacer nuestros millones de cantantes durante y después de la pandemia porque se les cayeron mucho conciertos y acabando el aislamiento se les van a caer más, puesto que los estadios y lugares de conciertos son las peores zonas de contagio, por lo que a los cantantes si les pegó duro y les seguirá pegando peor porque tienen a muchos músicos contratados a los que les siguen pagando como ocurre con Paquita la del Barrio quien además de que se cayó en el consultorio del doctor y se rompió las costillas dice que ella sigue manteniendo a músicos con familias sin tener ningún ingreso y se muere del terror tanto por su propio futuro como el de sus empleados.