KATE DEL CASTILLO DURANTE EL CORONA VIRUS DA LA RONDA EN SU MANSIÓN A DIFERENCIA DE LOS QUE VIVEN EN UN CUARTITO CHIQUITO Y TIENEN OCUPADÍSIMO AL 911 CON VIOLENCIA FAMILIAR





A Kate del Castillo le encanta estar sola a su 47 años y ahora en cuarentena del coronavirus es de las pocas actrices mexicanas que si tiene el dinero para pasársela tranquila sin actuar en Los Angeles hasta que acabe la pandemia porque Kate se dedica a pasearse por las 12 habitaciones de su casa. Su rutina es así: Hoy me voy al cuarto numero uno, mañana al cuarto dos, pasado mañana paso de la zona del comedor a dar una ronda por mi mansión y mis jardines y la vuelta se tarda como 15 días porque de pronto piensa: “Esta parte no la había visto”. Las penas con pan son mas llevaderas, que diferencia con las parejas que viven con la familia todos en un cuarto y se están mordiendo, matando y divorciando además de tener ocupadísimo al 911 en pura violencia intrafamiliar y al parecer además en los Angeles ya comienzan a hacer su vida normal poco a poco eso si todos con tapabocas.

ACUERDO PRENUPCIAL ES LO MAS IMPORTANTE EN LA CUARTA BODA, ASÍ COMO LE HIZO LAURA FLORES

Casarte es ensayo y error por eso Laura Flores lleva 4 matrimonios y ya aprendió en este a casarse con acuerdo prenupcial: lo que es mío es mí y de lo caído lo que aparezca.

Lo que también aprendió es a esconder al marido y casarte como hizo ella casi en secreto ante las leyes americanas solos los 2 en el juzgado y no invitó a nadie no por el coronavid 19 sino porque sus amigas le dijeron: “Invítame pero ya no te doy regalo”.

Y cuando te casas varias veces y ya te has puesto muchos vestidos de novia finalmente aprendes como lo hizo Laura ahorrarte la fiesta y como ella le hizo

ALEJANDRO SANZ SE LIGÓ A SU EX NOVIA PRESUMIÉNDOLE QUE ES FAMOSO PERO NO QUIERE QUE LO AMEN POR INTERÉS ¿?????

La ex de Alejandro Sanz que venía de ser novia de Mark Anthony ya no se conformó con ser la “amiguita” de Sanz.

Ella quería boda y él con 2 divorcios dijo : -Ya no estoy para sacar un princesa vestida de blanco y empedrarle el camino con brillantes, cada hijo me cuesta muchos euros y con la cuarentena no entra ningún “eurito”.

Ella quería un chambelán que la acompañara a fiestas muy cuqui y el quería que ella le lleve botana mientras él compone y que estuviera dispuesta a revolcarse cuando él le chifle…. Ese amor no pudo ser.

Lo único que no entiendo es que si los artistas quieren ser famosos para tener el mundo a sus pies y parecer un tarro de miel para que todas las mujeres vengan a embarrarse con ellos por lo que se las ligan presumiéndoles: “Yo soy Alejandro Sanz” entonces porque les da tanto horror que los busquen por interés…