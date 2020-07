Yo conviví con la súper estrella Lucía Méndez y soy testigo que ella fue la hija más increíble y generosa con su mamá. Fue la mejor hermana y la súper mamá, por lo que estoy segura va a ser la mejor abuela del mundo. Ojalá y como dice la canción, “si nos dejan”, que la dejen cosechar lo que sembró siempre

No es fácil porque Lucía es y siempre ha sido la protagonista y las nueras cuando van a debutar de mamás quieren ser ellas la estrella. Va junto con pegado, sólo espero que a Lucía no la hagan a un lado aunque ella es muy prudente como suegra, pero que le presten al bebé porque si le permiten que Lucía tenga injerencia en la crianza, ese nene va a tener un chip de triunfo integrado.

José Ron no tiene "mamitis", sino "raritis" y como novio es más escurridizo que un pez

Por lo que terminó José Ron con la novia Jessica Díaz no es porque tiene “mamitis”. Lo que él tiene es “raritis. José siempre ha sido muy especialito y sobre todo muy escurridizo en el amor.

Para cualquier mamá es increíble si tu hijo tiene "mamitis", lo que no es lindo para ninguna mujer es que tu pareja tenga "mamitis" con tu suegra, porque de por sí hasta la suegra más liberal en el fondo, como todas, parece mamá turca y quiere venir a decirte cómo hacer las cosas y meterse en la vida de la pareja. Pero para todas las nueras, las suegras son “non gratas” y cables de alta tensión, y para las suegras, las nueras sacan chisapas y provocan incendios. Ambas sienten que “la otra” es un agregado, es un apéndice y aunque los hombres son los patriarcas y son los que manejan el pandero, no pueden lidiar al mismo tiempo con esposa y madre, son el osito de peluche de la mamá y el gatito de angora de la mujer y así sea el peor dictador y el sicario más tremendo, todos son mandilones.

Muchos hombre prefieren ir a la horca que al altar, pero Fernando Carrillo ya venció su temor y dio su brazo a torcer

Las mujeres nos volvimos objetos cortopunzantes peligrosísimos con Fernando Carrillo, un hombre muy lindo, y no sólo con él, hoy en día los hombres tienen pánico de las mujeres, antes que tirarle la onda a una o robarles un beso, muchos prefieren que los lleven a la horca por temor a que luego los demanden por acoso.

Y es que muchas mujeres empoderadas también están “emperradas”, sienten que la frase “sigo siendo el rey” ya se acabó, pues el hombre ya no es "mi rey”, ¡ahora es un vasallo! Y no es quién me la hizo sino quién me la paga.

Por eso me da gusto que Fernando Carrillo finalmente se encontró una bella mujer 30 años más joven, que se quiere casar con él y lo ve como lo que realmente es, un hombre lindo e inocente.