Los actores somos personas ordinarias con un trabajo extraordinario: Brandon Peniche

-Brandon Peniche, ¿estás feliz casado?

-Increíblemente feliz, es el mejor estado del hombre, la verdad es que sí, yo me atrevo a decir que si encontraste a la mujer adecuada con la cual estar, no hay nada mejor y con mis dos hijos, aún más.

-¿Cuántos años llevaban de novios antes de casarse?

-Llevábamos siete años juntos. Yo tenía 23 y ella tenía 21.

-¿Entre los dos mantienen la casa?

-No. La verdad es que ese siempre ha sido mi compromiso con ella, yo le dije que voy a ser el proveedor de la casa y me encanta que así sea, su sueldo es para sus chicles y me gusta que se realice en su trabajo y como mamá. Me encantó tener primero a mi hija y luego a mi hijo, a mí me gustaría tener tres pero hay que ver, está muy cara la vida”.

-¿Te pegó a ti no tener exclusividad?

-Me daba miedo obviamente porque si ya llevaba como diez años con exclusividad y te mal acostumbras, caes en un estado de confort, platiqué con Cristal y le dije, ¿qué onda, nos la rifamos?

-¿Rifar de qué?

-De hacer cambios, porque me querían firmar bien, pero dos cláusulas no me latieron, era mi compromiso con la empresa pero no al revés y yo no iba a estar cobrando para que me tuvieran en la banca. Me fui y empecé a hacer teatro, en Fantasma en el espejo, después hice casting con Sony, funcionó y yo feliz. Entonces llegó la oportunidad en Tv Azteca como conductor en Venga la Alegría.

-¿Arturo Peniche, tu papá, tiene exclusividad?

-No, ya no, se fue y le hablaron y lo volvieron a buscar, pero ya sin exclusividad.

-¿Se le rompió el corazón?

-No lo sé, yo creo que sí. Las épocas han cambiado, antes hacías una telenovela y te volvías la estrella que México esperaba; ahora dicen ' ese chavito es el de la novela ¿cómo se llama?, los actores ya son pasajeros y es que antes las tablas las hacías durante años en el teatro, yo tengo la escuelita pasada, respeto mucho mi carrera, nunca llegar mal al trabajo.

-¿Nunca has llegado a trabajar con copas?

-No, yo tengo la fortuna de que respeto mucho mi carrera y vivo de esto, entonces no puedo jugar, somos personas ordinarias con un trabajo extraordinario.

-¿Cómo te llevas con tu suegra, Sharis Cid?

-La amo desde antes que fuera mi suegra, era mi amiga. Le digo 'Charola' o 'Suéter'. Como mi suegra me llevo increíble y siendo abuelita de dos, está hecho un forro y la mamá de Sharis, está impresionante.

-¿Si un día Sharis necesitara que la llevaras a vivir a tu casa lo harías?

-Lo hemos platicado pero aún es muy joven.